Luego del Gran Premio de Singapur 2026, Andrea Kimi Antonelli comienza a pensar en su primer campeonato de F1. Su ascenso al podio en tercer lugar, combinado con el noveno de George Russell y la caída de Lewis Hamilton al sexto puesto en la parte final le abren la puerta.

Por su parte, Max Verstappen sigue acercándose al subcampeonato y ya presiona tanto a Russell como a Hamilton luego de su primer victoria en Marina Bay.

Alpine se fue sin puntos de la carrera, esto mientras Cadillac cruzó la meta con sus dos coches.

Campeonato de pilotos de la F1 2026 después del GP de Singapur

Campeonato de constructores de la F1 2026 después del GP de Singapur

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 578 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 - - - - - - 2 Ferrari 444 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 - - - - - - 3 McLaren 339 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 - - - - - - 4 Red Bull Racing 332 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 - - - - - - 5 RB 100 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 - - - - - - 6 Alpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - - - - - - - 7 Haas F1 30 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - - - - - - 8 Audi 23 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - - - - - - 9 Williams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 10 Aston Martin Racing 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - -