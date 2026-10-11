Así queda el campeonato de pilotos y constructores tras el GP de Singapur de la F1 2026: Antonelli, cerca del título
Luego de la carrera en Marina Bay, Andrea Kimi Antonelli está más cerca del campeonato de la F1. Max Verstappen sigue en ascenso.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Luego del Gran Premio de Singapur 2026, Andrea Kimi Antonelli comienza a pensar en su primer campeonato de F1. Su ascenso al podio en tercer lugar, combinado con el noveno de George Russell y la caída de Lewis Hamilton al sexto puesto en la parte final le abren la puerta.
Por su parte, Max Verstappen sigue acercándose al subcampeonato y ya presiona tanto a Russell como a Hamilton luego de su primer victoria en Marina Bay.
Alpine se fue sin puntos de la carrera, esto mientras Cadillac cruzó la meta con sus dos coches.
Campeonato de pilotos de la F1 2026 después del GP de Singapur
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|A. AntonelliMercedes
|340
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|25/1
|10/5
|18/2
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|G. RussellMercedes
|238
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|10/5
|25/1
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|L. HamiltonFerrari
|229
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|-
|8/6
|15/3
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|M. VerstappenRed Bull Racing
|221
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|18/2
|25/1
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|C. LeclercFerrari
|215
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|12/4
|12/4
|12/4
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|L. NorrisMcLaren
|201
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|15/3
|-
|2/9
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|O. PiastriMcLaren
|138
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|4/8
|-
|8/6
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|97
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|15/3
|10/5
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|L. LawsonRB
|75
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|8/6
|-
|6/7
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|A. LindbladRB
|38
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|2/9
|6/7
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|F. ColapintoAlpine
|27
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|2/9
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|O. BearmanHaas F1
|23
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|N. HulkenbergAudi
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|1/10
|-
|-
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|E. OconHaas F1
|7
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|F. AlonsoAston Martin Racing
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|C. SainzWilliams
|7
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Y. TsunodaRB
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|L. StrollAston Martin Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de constructores de la F1 2026 después del GP de Singapur
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|578
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|46
|43
|35
|35
|18
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ferrari
|444
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|31
|8
|12
|20
|27
|39
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|McLaren
|339
|10
|8
|28
|48
|12
|12
|25
|18
|20
|16
|25
|43
|22
|19
|-
|10
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull Racing
|332
|8
|4
|4
|14
|27
|15
|20
|26
|13
|23
|26
|9
|15
|26
|33
|35
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|RB
|100
|4
|8
|2
|-
|7
|18
|6
|3
|15
|2
|5
|-
|5
|2
|6
|7
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Alpine
|68
|1
|9
|6
|7
|12
|6
|7
|-
|3
|1
|-
|2
|8
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Haas F1
|30
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Audi
|23
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|4
|-
|1
|-
|-
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Williams
|12
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin Racing
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Cadillac
|-
|-
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|-
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