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Fórmula 1 GP de Singapur

Así queda el campeonato de pilotos y constructores tras el GP de Singapur de la F1 2026: Antonelli, cerca del título

Luego de la carrera en Marina Bay, Andrea Kimi Antonelli está más cerca del campeonato de la F1. Max Verstappen sigue en ascenso.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Luego del Gran Premio de Singapur 2026, Andrea Kimi Antonelli comienza a pensar en su primer campeonato de F1. Su ascenso al podio en tercer lugar, combinado con el noveno de George Russell y la caída de Lewis Hamilton al sexto puesto en la parte final le abren la puerta. 

Por su parte, Max Verstappen sigue acercándose al subcampeonato y ya presiona tanto a Russell como a Hamilton luego de su primer victoria en Marina Bay. 

Alpine se fue sin puntos de la carrera, esto mientras Cadillac cruzó la meta con sus dos coches. 

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Campeonato de pilotos de la F1 2026 después del GP de Singapur

Pos Piloto Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 ItalyA. AntonelliMercedes 340 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 - - - - - -
2 United KingdomG. RussellMercedes 238 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 - - - - - -
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 229 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 - - - - - -
4 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 221 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 - - - - - -
5 MonacoC. LeclercFerrari 215 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 - - - - - -
6 United KingdomL. NorrisMcLaren 201 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 - - - - - -
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 138 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 - - - - - -
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 97 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 - - - - - -
9 New ZealandL. LawsonRB 75 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 - - - - - -
10 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - - - - - - -
11 United KingdomA. LindbladRB 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - - - -
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - -
14 GermanyN. HulkenbergAudi 13 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - - - - -
15 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - - - -
16 FranceE. OconHaas F1 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - -
17 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - -
18 SpainC. SainzWilliams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - -
19 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 JapanY. TsunodaRB 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - -
21 CanadaL. StrollAston Martin Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de constructores de la F1 2026 después del GP de Singapur

Pos Equipos Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 GermanyMercedes 578 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 - - - - - -
2 ItalyFerrari 444 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 - - - - - -
3 United KingdomMcLaren 339 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 - - - - - -
4 AustriaRed Bull Racing 332 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 - - - - - -
5 ItalyRB 100 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 - - - - - -
6 FranceAlpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - - - - - - -
7 United StatesHaas F1 30 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - - - - - -
8 GermanyAudi 23 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - - - - - -
9 United KingdomWilliams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin Racing 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - -

 

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