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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Así queda el campeonato de pilotos tras la sanción a Colapinto en Barcelona

Luego de un castigo impuesto posterior a la carrera de 10 segundos, el estado del campeonato tras la carrera de Barcelona ha sufrido modificaciones.

Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El resultado obtenido por Franco Colapinto en el Circuit de Barcelona-Catalunya sufrió una alteración tras confirmarse una sanción por parte de los comisarios de la FIA. El piloto argentino de Alpine había cruzado la línea de meta en el octavo casillero; sin embargo, una penalización de 10 segundos provocó su descenso a la décima posición del clasificador, ubicándose justo por delante de Gabriel Bortoleto.

Con este ajuste, Colapinto cedió sus puestos ante Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes heredaron la octava y novena plaza, respectivamente.

De acuerdo con el dictamen de las autoridades, el competidor del monoplaza número 43 incurrió en un incumplimiento del Artículo B1.8.4 a. del reglamento al no aminorar la marcha de forma perceptible en una zona de bandera amarilla simple.

Tras evaluar los datos del sistema de posicionamiento, telemetría, transmisiones de radio y videos a bordo, los comisarios determinaron que la desaceleración del sudamericano previa al sector afectado resultó insuficiente para cumplir con las normas vigentes.

Más de la F1:

Campeonato de Pilotos tras el GP de Barcelona 2026

Pos. piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 156
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 115
3 United KingdomG. RussellMercedes 106
4 MonacoC. LeclercFerrari 75
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 73
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 68
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 55
8 FranceP. GaslyAlpine 41
9 FranceI. HadjarRed Bull Racing 34
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 28
11 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 18
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 16
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 13
14 SpainC. SainzWilliams 6
15 ThailandA. AlbonWilliams 5
16 FranceE. OconHaas F1 Team 3
17 BrazilG. BortoletoAudi 2
18 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 1
19 GermanyN. HulkenbergAudi  
20 FinlandV. BottasCadillac F1 Team  
21 MexicoS. PerezCadillac F1 Team  
22 CanadaL. StrollAston Martin Racing  

Campeonato de Constructores tras el GP de Barcelona 2026

Pos. equipos Puntos
1 GermanyMercedes 262
2 ItalyFerrari 190
3 United KingdomMcLaren 141
4 AustriaRed Bull Racing 89
5 FranceAlpine 57
6 ItalyRacing Bulls 38
7 United StatesHaas F1 Team 21
8 United KingdomWilliams 11
9 GermanyAudi 2
10 United KingdomAston Martin Racing 1
11 United StatesCadillac F1 Team  

 

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