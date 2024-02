Campeones del mundo de F1 que nunca corrieron para Ferrari

Lewis Hamilton sorprendió al mundo de la F1 al anunciar su cambio de Mercedes a Ferrari para la temporada 2025 antes incluso de que la campaña 2024 hubiera comenzado.

Esto significa que el siete veces campeón del mundo se sumará a la larga lista de leyendas de la F1 que han conducido con el icónico rojo de Ferrari como parte de uno de los mayores traspasos de pilotos en la historia de la categoría.

Hamilton dijo que cumplirá su sueño de la infancia de pilotar para Ferrari y para algunos habría faltado algo en el currículum del piloto de 39 años si nunca hubiera hecho ese cambio.

Correr para Ferrari es el sueño de casi todos los pilotos, y algunos, como Michael Schumacher, han dejado un coche capaz de ser campeón mundial para hacerlo realidad. El fichaje de Hamilton también significa que, en el momento de escribir estas líneas, todos los pilotos con cuatro o más campeonatos de F1 habrán conducido para Ferrari en algún momento de su carrera.

Sin embargo, todavía hay algunos campeones del mundo que nunca han competido para la Scuderia, así que ¿cuáles son los cinco pilotos más exitosos que no han hecho el cambio?

Los campeones del mundo de F1 que nunca han conducido para Ferrari

Carreras disputadas 185 Campeonatos del mundo de F1 3 (2021-23) Grandes premios ganados en la F1 54 Pole positions 32 Podios 98

A la edad de 26 años, Verstappen todavía tiene posiblemente una larga carrera por delante, lo que deja la posibilidad de que se mude a Ferrari, pero actualmente no tiene ninguna razón para dejar Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull fichó a un Verstappen de 16 años como piloto junior en 2014 antes de darle su debut en la F1 con Toro Rosso en 2015. Al hacerlo, se convirtió en el piloto más joven de la historia de la F1 (17 años y166 días) y al año siguiente Verstappen también se convirtió en su ganador más joven (18 años y228 días) cuando ganó en su debut con Red Bull en el Gran Premio de España de 2016.

Desde entonces, Verstappen se ha convertido en uno de los grandes de la F1 de todos los tiempos, ganando tres campeonatos del mundo y estableciendo muchos récords en el camino, incluyendo la mayor cantidad de victorias en una temporada (19 en 2023) y la mayor cantidad de puntos en un año (575 en 2023).

Verstappen nunca ha estado realmente cerca de unirse a Ferrari hasta ahora. La Scuderia no se acercó a él durante sus días de junior, mientras que el padre de Max, Jos Verstappen, reveló una vez que Ferrari mostró un interés inicial después de su temporada de novato, pero las conversaciones nunca avanzaron.

También parece poco probable que suceda en el futuro. Verstappen tiene actualmente contrato hasta al menos finales de 2028, pero el campeón del mundo ha revelado públicamente que podría dejar la F1 una vez que expire su contrato. Si se queda en la F1 más allá de 2028, entonces Ferrari podría ser una posibilidad, ya que Verstappen reveló recientemente que "nunca diría nunca" a la posible mudanza, pero agregó que "para mí ahora, ni siquiera está en mi cabeza".

Ayrton Senna

Carreras disputadas 161 Campeonatos del mundo de F1 3 (1988, 1990-91) Grandes premios ganados en la F1 41 Pole positions 65 Podios 80

Lo único que faltó en la carrera de Senna fue un paso por Ferrari, ¡pero no fue por falta de intentos! Senna disputó su primera temporada con Toleman en 1984 antes de pasar tres años en Lotus antes de un gran traspaso a McLaren para la temporada de 1988.

Senna ganó el campeonato del mundo en su primer año en McLaren, en el que también inició una rivalidad legendaria con su compañero de equipo Alain Prost, ya que ambos se enfrentaron por los títulos de 1988 y 1989. Prost se fue a Ferrari en 1990 y Senna se quedó, pero el brasileño salió ganando al obtener los campeonatos de 1990 y 1991 con McLaren.

Permaneció en McLaren otros dos años, pero durante su estancia en la marca británica hubo muchos acercamientos entre Senna y Ferrari, aunque no se llegó a ningún acuerdo. Las conversaciones más importantes se produjeron en una larga reunión entre Senna y el entonces director deportivo de Ferrari, Jean Todt, en el GP de Italia de 1993.

Ayrton Senna, McLaren MP4-5 Honda, delante de Alain Prost, McLaren MP4-5 Honda Foto: Ercole Colombo

Se decía que Senna estaba desesperado por firmar por Ferrari, pero Todt le dijo que ya tenía a Jean Alesi y Gerhard Berger bajo contrato para 1994. Senna se unió a Williams, pero las conversaciones entre él y Ferrari continuaron.

Sólo cuatro días antes del GP de San Marino de 1994, ambas partes hablaron y parecía probable que se llegara a un acuerdo para 1995, pero Imola resultó ser fatal para Senna, que falleció tras un accidente en Tamburello.

Jackie Stewart

Carreras disputadas 99 Campeonatos del mundo de F1 3 (1969, 1971, 1973) Grandes premios ganados en la F1 27 Pole positions 17 Podios 43

Stewart debutó en la F1 en 1965 con BRM, donde consiguió un par de victorias en sus dos primeras temporadas. Sin embargo, una desastrosa campaña en 1967, en la que Stewart se retiró en nueve de 11 grandes premios, propició un encuentro entre él y Ferrari para 1968.

Pero, a diferencia de Senna y muchos otros grandes de la F1, el atractivo de Ferrari no fue tan fuerte para Stewart. Aunque quedó impresionado por las instalaciones, Stewart se sorprendió al enterarse de que Jacky Ickx también había sido contactado, lo que instantáneamente hizo pensar al escocés que Ferrari no era la opción adecuada.

Sin embargo, a Stewart nunca le convenció la Scuderia: "Ferrari ya me daba miedo, conocía su reputación y su historia con los pilotos". En su lugar, Stewart se unió a Ken Tyrrell, con el que corrió durante seis temporadas hasta que se retiró a finales de 1973.

También resultó ser la decisión correcta para Stewart. Stewart y Tyrrell ganaron tres campeonatos del mundo y 25 grandes premios juntos (con chasis Matra, March y Tyrrell), mientras que durante ese tiempo Ferrari sólo ganó ocho carreras, seis de las cuales fueron para Ickx.

Nelson Piquet

Carreras disputadas 204 Campeonatos del mundo de F1 3 (1981, 1983, 1987) Grandes premios ganados en la F1 23 Pole positions 24 Podios 60

No se sabe a ciencia cierta si Piquet estuvo alguna vez cerca de firmar por Ferrari, pero habría sido difícil contratarlo dados sus fuertes vínculos con Brabham. Piquet ganó dos campeonatos en un período de siete años con la escudería y Williams tuvo que ofrecerle un contrato aproximadamente tres veces superior al de Brabham para arrebatárselo.

Nelson Piquet, Brabham BT49C Ford, Bernie Ecclestone y Gordon Murray Fotografía de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Piquet pasó dos años en Williams y ganó el campeonato de 1987 pero, a mediados de ese año, anunció que se uniría a Lotus para 1988.

Es poco probable que Ferrari intentara adelantarse a Lotus en su fichaje porque mantuvo su alineación de pilotos de 1987, formada por Berger y Michele Alboreto, mientras que en 1988 Piquet también criticó a la Scuderia diciendo que podría funcionar mejor si el fundador del equipo, Enzo Ferrari, que entonces tenía 90 años, fuera mucho más joven.

El triple campeón del mundo no consiguió ninguna victoria en sus dos años en Lotus, lo que empañó la reputación de Piquet, pero luego consiguió tres victorias para Benetton entre1990 y 1991 antes de retirarse.

Jack Brabham

Carreras disputadas 126 Campeonatos del mundo de F1 3 (1959-60, 1966) Grandes premios ganados en la F1 14 Pole positions 13 Podios 31

Ferrari nunca fue realmente una posibilidad para Jack Brabham, que debutó en el GP de Gran Bretaña de 1955 con Cooper. Fue el mismo equipo con el que Brabham consiguió su primer campeonato del mundo en 1959 antes de volver a conseguirlo en 1960.

Sin embargo, 1960 fue también el año en que Ferrari intentó entablar negociaciones con Brabham, pero fracasó estrepitosamente.

Brabham declaró a la revista F1 Racing: "Me encantaba ganar a Ferrari, simplemente me encantaba. Era la mayor satisfacción. En 1960 me invitaron a Italia para conocer a Enzo y hablar de pilotar para él, pero nunca fui. No me interesaba. Sólo estaba interesado en ganarles, no en unirme a ellos. Es una de esas cosas".

Sin embargo, Brabham siguió los pasos de Enzo creando un constructor de F1 con su propio nombre. El equipo Brabham debutó en 1962 y fue el equipo con el que Jack ganó su tercer campeonato en 1966, donde terminó por delante de John Surtees, que empezó el año en Ferrari antes de irse a Cooper.

Jack Brabham, Brabham Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

El australiano se retiró a finales de 1970, mientras que su equipo continuó hasta 1992, habiendo ganado otros tres campeonatos de pilotos en 1967, 1981 y 1983.

Campeones del mundo de F1 que corrieron para Ferrari

Aunque algunos campeones del mundo nunca han conducido para Ferrari, hay una larga lista de grandes de la F1 que sí lo han hecho. Sin embargo, algunos de los que se enumeran a continuación dieron el salto ya como campeones del mundo y les salió el tiro por la culata, algo que Hamilton querrá evitar.

Michael Schumacher

Carrera Antes de Ferrari En Ferrari Carreras disputadas 306 69 179 Campeonatos del mundo de F1 7 (1994-95, 2000-04) 2 (1994-95) 5 (2000-04) Grandes premios ganados en la F1 91 19 72 Pole positions 68 10 58 Podios 155 38 116

Schumacher dejó el campeón del mundo Benetton por un equipo Ferrari en apuros que sólo había ganado dos grandes premios en cinco temporadas, en medio de una sequía de campeonatos de 13 años. Pero fue el romanticismo de Ferrari y el reto de devolverle su gloria pasada lo que sedujo a Schumacher.

Claro que podría haberse ido a otro sitio: Williams le habría ofrecido títulos instantáneos, Mercedes estaba desarrollando una asociación ganadora con McLaren, pero Ferrari era la oportunidad de construir un legado icónico.

Sin embargo, estaba claro que era algo que llevaría tiempo: Schumacher terminó a 38 puntos del campeón de 1996, Damon Hill, en su primera temporada con Ferrari, antes de quedar a las puertas del título en 1997 y 1998. En 1999 sufrió un grave accidente que lo sacó de la pelea por el campeonato.

Durante ese tiempo, sin embargo, Schumacher y Todt estaban sentando las bases de algo especial con los cerebros de la ingeniería Ross Brawn y Rory Byrne, de modo que en 2000 Ferrari finalmente logró el título de pilotos por primera vez desde 1979 con Schumacher al frente.

Schumacher ganó cinco campeonatos consecutivos de 2000 a 2004, lo que significa que la arriesgada jugada le salió bien.

Michael Schumacher, Ferrari F2004, celebra la victoria al cruzar la línea de meta y tomar la bandera a cuadros, para deleite del equipo que ondea banderas italianas. Foto: Motorsport Images

Ningún piloto de Ferrari ha sido capaz hasta ahora de replicar los logros de Schumacher en la Scuderia.

Juan Manuel Fangio

Carrera Antes de Ferrari En Ferrari Carreras disputadas 51 35 7 Campeonatos del mundo de F1 5 (1951, 1954-57) 3 (1951, 1954-55) 1 (1956) Grandes premios ganados en la F1 24 17 3 Pole positions 29 18 6 Podios 35 24 5

En los cinco primeros años de la F1, Juan Manuel Fangio se convirtió en el mayor rival de Ferrari al ganar tres campeonatos del mundo con Alfa Romeo, Maserati y Mercedes. Pero, a finales de 1955, Alfa Romeo y Mercedes se habían retirado de la F1, mientras que Maserati ya no era tan competitiva, por lo que Fangio y Ferrari se asociaron a regañadientes para 1956.

Era simple: el mejor piloto necesitaba el mejor coche, que Ferrari tenía ahora gracias a haber heredado el extraordinario D50 de Lancia, y viceversa, a pesar de la fría relación que se había desarrollado entre Fangio y Ferrari durante años de competir el uno contra el otro.

La relación siguió siendo complicada durante el tiempo que pasaron juntos: Fangio esperaba ser el piloto número uno del equipo, pero eso habría roto la tradición de Ferrari de que siempre se trata del equipo; además, desde el principio Enzo nunca estuvo contento con las exigencias monetarias de Fangio.

A pesar de ello, Fangio ganó el campeonato de 1956 a Stirling Moss, de Maserati, en la última carrera, lo que convirtió su asociación con Ferrari en un éxito. Pero sólo duró un año porque Ferrari no estaba dispuesto a volver a pagarle a Fangio, así que el argentino regresó a Maserati en 1957, donde ganó su quinto y último título.

Carrera Antes de Ferrari En Ferrari Carreras disputadas 299 139 118 Campeonatos del mundo de F1 4 (2010-13) 4 (2010-13) 0 Grandes premios ganados en la F1 53 39 14 Pole positions 57 45 12 Podios 122 66 55

Vettel creció idolatrando a Schumacher, razón por la cual, incluso durante sus años como campeón en Red Bull, el atractivo de Ferrari estaba a menudo en la mente del alemán.

Pero se trataba de dar el paso en el momento adecuado. Eso ocurrió a finales de 2014, tras una campaña sin victorias para Vettel, cuya racha de campeonatos se vio truncada por Hamilton en el primer año de la normativa turbo-híbrida.

Iñaki Rueda, estratega de carrera de Ferrari, Sebastian Vettel, Ferrari y Kimi Raikkonen, Ferrari celebran en el podio con los trofeos. Foto: Sutton Images

Así que Vettel se vistió de rojo en 2015 y también hubo algunas similitudes entre su fichaje por la Scuderia y el de Schumacher: un múltiple campeón del mundo que se iba a Ferrari, que estaba en medio de una racha difícil sabiendo que tardaría en volver al frente.

Así es también como se desarrolló la carrera de Vettel en Ferrari, porque Mercedes fue demasiado dominante en las dos primeras temporadas, pero el desafío por el título comenzó en 2017. Vettel arrancó el año con fuerza y lideraba el campeonato después de la mitad, pero Mercedes se recuperó ganando seis de los últimos 10 grandes premios para hacerse con ambos campeonatos.

Una situación similar ocurrió en 2018, pero esta vez Vettel fue el arquitecto de su propia caída al estrellarse contra la barrera mientras lideraba un mojado GP de Alemania. Resultó ser la última oportunidad de Vettel para ganar un campeonato para Ferrari, ya que perdió terreno en 2019 mientras que el nuevo fichaje Charles Leclerc se perfilaba como el futuro del equipo, provocando la salida de Vettel a finales de 2020.

Alain Prost

Carrera Antes de Ferrari En Ferrari Carreras iniciadas 199 153 30 Campeonatos del mundo de F1 4 (1985-86, 1989, 1993) 3 (1985-86, 1989) 0 Grandes premios ganados en la F1 51 39 5 Pole positions 33 20 0 Podios 106 80 14

Prost fue otro campeón del mundo que no pudo triunfar en Ferrari. Se unió a la escudería para la temporada 1990, cuando todo había salido mal con Senna en McLaren. Su fichaje por Ferrari significó que Prost se convirtió en el primer piloto contratado por el Cavallino Rampante desde la muerte de Enzo en 1988.

Sin embargo, Prost experimentó en Ferrari otra relación tensa con un compañero de equipo, esta vez Nigel Mansell. Prost jugó con el hecho de ser el vigente campeón del mundo para imponer su autoridad dentro del equipo y en el GP de Gran Bretaña de 1990, por ejemplo, ordenó en secreto a los mecánicos de Ferrari que intercambiaran su coche y el de Mansell después de que el británico hubiera conseguido la pole position.

La relación con Prost fue uno de los factores que llevaron a Mansell a abandonar Ferrari a finales de 1990. Mientras tanto, la defensa del título del francés terminó de forma controvertida al ser golpeado por Senna en la curva 1 de Suzuka, lo que provocó el abandono de ambos coches y dio al piloto de McLaren su segundo campeonato del mundo.

Prost ni siquiera terminó 1991 con Ferrari. El equipo había construido un coche muy poco competitivo y Prost estaba regularmente a más de un segundo de la pole, mientras que desde el principio quedó claro que Senna sería nuevamente campeón del mundo.

Ganador de la carrera Alain Prost, Ferrari 641/2 Foto: Sutton Images

Prost criticó públicamente a Ferrari, afirmando que su coche "era como un camión horrible de conducir", lo que provocó su despido a falta de una carrera.

Niki Lauda

Carrera Antes de Ferrari En Ferrari Carreras disputadas 171 27 57 Campeonatos del mundo de F1 3 (1975, 1977, 1984) 0 2 (1975, 1977) Grandes premios ganados en la F1 25 0 15 Pole positions 24 0 23 Podios 54 0 32

Lauda es sin duda el piloto más exitoso de Ferrari después de Schumacher, ya que ganó dos campeonatos del mundo con la Scuderia. Pero a diferencia de los nombres anteriores, Lauda se unió a Ferrari como una cara nueva en la F1, con sólo un puesto en los puntos en sus dos años de carrera hasta el momento.

Pero lo que le ayudó fue que Ferrari estaba en plena reconstrucción tras la decepcionante temporada de 1973, en la que terminó sexto en el campeonato. Primero contrató a Clay Regazzoni, pero éste habló muy bien de su ex compañero de equipo en BRM, lo que hizo que Ferrari firmara también a Lauda para 1974.

Y fue un riesgo que mereció la pena. Lauda se convirtió de inmediato en uno de los favoritos al ganar dos grandes premios en su primera temporada con Ferrari y alzarse con dos de los tres campeonatos siguientes. Casi con toda seguridad habría ganado un tercero de no haber sido por su terrible accidente de 1976 en Nurburgring, que casi le cuesta la vida.

El austriaco no quedó muy satisfecho con la forma en que Ferrari gestionó su regreso, pero demostró su clase al hacerse con el título de 1977 antes de marcharse a Brabham.