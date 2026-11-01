Fórmula 1 GP de México

Los campeones mundiales de Fórmula 1 más jóvenes de la historia: Antonelli rompe el récord en México

Kimi Antonelli se ha convertido en el campeón mundial más joven de la historia de la F1, con apenas 20 años

Ed Hardy

Publicado: 1 nov 2026, 22:43

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El hecho de que Kimi Antonelli haya cruzado la meta en tercero en el Gran Premio de México ha convertido al piloto de Mercedes en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1.

El italiano cumplió el sueño de su infancia con apenas 20 años, lo que significa que le quita el récord a Sebastian Vettel, quien todavía tenía solo 23 cuando se convirtió en campeón del mundo en 2010.

Esto llega después de una temporada dominante de Antonelli, quien aseguró la corona con cuatro rondas restantes en 2026, gracias a nueve victorias, 16 podios y siete pole positions.

Así que esto ha colocado al joven entre los grandes, pero ¿quiénes más lograron alcanzar semejante éxito a una edad tan temprana?

Ahora son cinco los pilotos que se han convertido en campeones del mundo de F1 antes de los 25 años y, como se verá, la lista está bastante inclinada hacia la era moderna.

5. Max Verstappen - 2021, 24 años 73 días

Max Verstappen, Abu Dhabi 2021

Photo by: Red Bull Content Pool

Dice bastante sobre Max Verstappen que se haya convertido en campeón del mundo en su séptima temporada de F1 y que, aun así, todavía tuviera menos de 25 años. El neerlandés simplemente estaba destinado a la grandeza en el automovilismo desde una edad temprana, recibiendo duras lecciones de su padre Jos, expiloto de F1, antes de ganarlo casi todo en el karting.

Verstappen disputó solo una temporada de monoplazas junior, la F3 Europea en 2014, antes de debutar en F1 con Toro Rosso al año siguiente. Eso lo convirtió en el piloto más joven de la historia de la F1, con apenas 17 años, y una impresionante temporada como novato le valió el ascenso a Red Bull en 2016, donde permanece desde entonces.

Las victorias no fueron especialmente regulares al principio —sumó ocho entre 2016 y 2020— en medio del dominio de Lewis Hamilton y Mercedes, pero luego Red Bull produjo un cohete para 2021, ayudado por un motor Honda fuertemente actualizado.

Eso llevó a la batalla que todos esperaban: Hamilton contra Verstappen. El maestro contra el aprendiz. Un piloto que buscaba una octava corona récord contra otro que peleaba por la primera. Entre ambos ganaron todos menos uno —Sergio Perez en Bakú— de los primeros 10 grandes premios, y el último de ese período, Silverstone, fue cuando las tensiones escalaron al chocar Hamilton y Verstappen en Copse.

El piloto de Red Bull sufrió un impacto de 50G, poniendo fin a su racha de tres victorias consecutivas, mientras que Hamilton superó una penalización de 10s para ganar y reducir su desventaja a solo ocho puntos. La clasificación fue fluctuando durante las siguientes rondas, las tensiones siguieron altas con otro choque en Monza, antes de que pareciera que la victoria de Verstappen en México prácticamente le había asegurado el título en la ronda 18.

Eso le dio una ventaja de 19 puntos con cuatro carreras por delante, pero luego Hamilton ganó las tres siguientes, incluidas Brasil y Arabia Saudita, donde volvieron a estar enfrentados, para llegar a la final de Abu Dhabi igualados en puntos.

Pero está bien documentado lo que ocurrió después, con Verstappen beneficiándose del fiasco del coche de seguridad para adelantar a Hamilton en la última vuelta y convertirse en campeón del mundo. A partir de allí se abrieron las compuertas, con Verstappen llevándose las tres coronas siguientes para convertirse en tetracampeón con apenas 27 años.

4. Fernando Alonso - 2005, 24 años 58 días

Fernando Alonso, Brazil 2005

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Todo ocurrió a una edad temprana para Fernando Alonso, quien debutó en F1 con Minardi en 2001, se unió a Renault como piloto de pruebas en 2002 y luego pasó a la alineación titular en 2003, logrando su primera victoria esa temporada.

El español siguió siendo un protagonista en 2004 antes de dar el paso definitivo hacia el título en 2005, cuando Renault se benefició de los cambios reglamentarios de ese año. Los equipos ya no podían cambiar neumáticos durante la carrera, ni un motor podía utilizarse durante menos de dos fines de semana, por lo que la fiabilidad, y no la velocidad pura, era clave.

Renault tenía eso en abundancia en la pelea de Alonso contra McLaren y Kimi Raikkonen. El piloto de Renault empezó fuerte con 26 puntos —dos victorias y un podio— en los tres primeros grandes premios, frente a solo siete del finlandés.

Raikkonen reaccionó, ganando tres de las siguientes cuatro rondas, mientras McLaren crecía en competitividad a medida que avanzaba la temporada. Pero la marca británica tuvo dificultades para transformar su velocidad pura en éxito de campeonato, ya que los problemas técnicos frenaron a Raikkonen en varias ocasiones durante el año.

Así que Alonso solo tuvo que mantenerse en lo que venía haciendo, peleando de forma constante por podios con uno en cada uno de los últimos seis grandes premios, y el título finalmente fue suyo en la ronda 17 de 19 en Brasil. En ese momento se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia de la F1, superando entonces el récord de Emerson Fittipaldi (25a273d) que se mantenía desde 1972, antes de repetir el título en 2006.

Por desgracia para el español, sin embargo, un tercer título de F1 todavía no ha llegado pese a varios casi éxitos como 2010 y 2012. Pero a la edad de 45 años sigue compitiendo de manera impresionante y posee el récord de más largadas en grandes premios, con 444.

3. Lewis Hamilton - 2008, 23 años 300 días

Lewis Hamilton, Brazil 2008

Photo by: James Moy Photography via Getty Images

Antonelli es ahora uno de los tres pilotos que se han convertido en campeones del mundo en apenas su segundo año, después de Jacques Villeneuve (1997) y Lewis Hamilton (2008). Aunque, por supuesto, Hamilton bien podría haberlo logrado en su campaña de debut tras llegar a la final de Brasil como líder del campeonato, solo para ser superado por Raikkonen al final.

Pero el británico sin duda lo compensó en 2008, llegando como favorito de la pretemporada y respondiendo a esa etiqueta al ganar la carrera inaugural de Melbourne desde la pole. Las rondas siguientes, sin embargo, demostraron que no sería tan sencillo para Hamilton, ya que Ferrari apareció como un verdadero rival al ganar los cuatro grandes premios siguientes para colocar a Raikkonen y Felipe Massa 1-2 en el campeonato.

Así que rápidamente se planteó una lucha por el título entre dos equipos, muy similar a 2007, y la parte media de 2008 fue donde Hamilton mostró su mejor forma con victorias en Mónaco, Silverstone y Alemania. Su carrera de casa, en particular, fue una de esas para recordar, al ganar por más de un minuto bajo la lluvia, ayudado por saltar del cuarto al primer lugar en la largada.

Silverstone marcó exactamente la mitad de la temporada y la segunda parte vio surgir una lucha por el título entre dos pilotos: Hamilton contra Massa. Aunque el brasileño, de 27 años en ese momento, ganó tres carreras frente a una de su rival en las últimas nueve rondas, se vio perjudicado por la inconsistencia.

Estuvo el problema de motor en Hungría y luego la parada en boxes fallida en Singapur, donde famosamente salió de su cajón con la manguera de combustible todavía conectada. Así que esos abandonos sin puntos terminaron costándole frente al consistente Hamilton, quien luego consiguió su primer título de forma dramática al adelantar a Timo Glock en la última curva de la última carrera en Interlagos. En ese momento se convirtió en el campeón mundial más joven de la F1.

2. Sebastian Vettel - 2010, 23 años 134 días

Sebastian Vettel, Abu Dhabi 2010

Photo by: Darren Heath - Getty Images

La campaña 2010 de F1 fue una de las más impredecibles de la era moderna, con una lucha por el título entre tres equipos y cuatro pilotos que finalmente llegaron con opciones al último día. Quizás el más improbable de ellos fue quien terminó triunfando.

Vettel siempre estuvo en un segundo plano ese año, ya que nunca había liderado la clasificación. El piloto de Red Bull comenzó con un P4 y un abandono en las dos primeras rondas, antes de ganar en Malasia. Tendría que esperar otras cinco carreras para lograr otra victoria, mientras el Alonso de Ferrari, su compañero Mark Webber y la pareja de McLaren formada por Hamilton y Jenson Button marcaban el rumbo en el campeonato.

Fue una temporada realmente cambiante, el título podía haber sido de cualquiera, y en gran medida fue gracias a un resurgimiento tardío de Vettel que consiguió su primera corona. El alemán ganó tres de las últimas cuatro rondas, una de ellas en la final de Abu Dhabi, a la que llegó 15 puntos por detrás del líder Alonso.

Pero Ferrari parecía más preocupado por Webber que por Vettel, después de reaccionar a una parada temprana del australiano que finalmente llevó a Alonso a quedar atrapado detrás del Renault de Vitaly Petrov durante buena parte de la tarde.

El español terminó séptimo aquel día, Webber fue octavo, mientras Vettel caminó hacia la victoria para arrebatarles el título a sus rivales. Eso dio inicio a una era de dominio de la estrella de Red Bull, quien ya era tetracampeón mundial en 2013 antes de varios casi éxitos en la era del efecto suelo.

1. Kimi Antonelli - 2026, 20 años 68 días

La campaña 2026 siempre iba a ser la primera oportunidad de Antonelli de pelear por el título mundial, ya que Mercedes llegó al cambio reglamentario como el gran favorito de la pretemporada gracias a su potente motor.

Pero era George Russell quien muchos tenían en la mira para la corona de pilotos, después de un 2025 muy sólido en comparación con la irregular campaña de debut de Antonelli. El británico terminó 169 puntos por delante del adolescente, que a menudo cometió errores innecesarios, y teniendo en cuenta esa forma, más su mayor experiencia, parecía casi un hecho que Russell lideraría la carga de Mercedes por el título este año.

Más aún cuando ganó la carrera inaugural de Melbourne desde la pole, pero desde la segunda ronda en Shanghái, Antonelli ha sido el piloto dominante, superando todas las expectativas. La base de su temporada de campeón fueron sin duda las cinco victorias consecutivas que logró de China a Mónaco, mientras Russell sufría una pésima suerte, como su fallo de motor cuando lideraba en Canadá.

Luego, por un momento, sin embargo, pareció que una verdadera lucha por el título podía estar sobre la mesa cuando Antonelli sufrió dos carreras sin puntos —Austria y Silverstone— entre las rondas siete y nueve, mientras Russell sumaba tres podios, incluida una victoria. Eso redujo la diferencia a 25 puntos, pero con actitud de campeón, Antonelli frenó todo el impulso que podía encaminarse hacia Russell al ganar en Spa desde la pole, mientras su compañero sufría un choque en la primera vuelta con Hamilton.

Así que desde entonces ha quedado bastante claro que Antonelli se convertiría en campeón del mundo con solo 20 años. Incluso cuando Ferrari, McLaren y Red Bull se acercaron a Mercedes gracias a sus mejoras, lo que significó que las victorias ya no fueran tan habituales para las Flechas Plateadas, Antonelli mantuvo la calma e hizo lo necesario para seguir al frente de la clasificación.

Fue P2 en Zandvoort y Sepang, minimizó los daños en Bakú al pasar de 16° a quinto, sin olvidar su sensacional victoria de local en Monza desde el 19° lugar de la parrilla. Ha sido una temporada de muy pocos errores para Antonelli, que hasta ahora terminó en el podio en todas menos tres rondas, culminando con su momento de coronación en el Autodromo Hermanos Rodríguez.

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