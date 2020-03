Reutemann, una estrella brillante sin título

Hoy hace 46 años, Carlos Reutemann consiguió su primera victoria en un Gran Premio, en Kyalami, Sudáfrica. Fue significativo no sólo como el primer triunfo en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 para un Brabham desde 1970, sino también la primera victoria para un auto de F1 diseñado por Gordon Murray -por feliz coincidencia, en su país de origen.

El hecho de que Reutemann encontrara el éxito a principios de su tercera temporada a este nivel no fue una sorpresa para el mundo de la Fórmula 1. La mayoría de sus rivales lo esperaban desde que Carlos firmó con el nuevo propietario de Brabham, Bernie Ecclestone, en 1972, ¡y consiguió la pole position en su debut en un Gran Premio!

Aunque el resto de su temporada de novato fue desperdiciada por el mediocre Brabham BT37, 1973 comenzó a mostrarse prometedor una vez que el BT42 de Murray llegó a las pistas. En una época en la que sólo los seis primeros clasificados conseguían puntos, Reutemann fue recompensado seis veces en las últimas nueve carreras de la temporada, incluyendo dos podios. Luego, cuando Murray diseñó el sorprendente BT44 para 1974, Brabham comenzó a parecerse una vez más a un equipo digno de su fundador, Sir Jack Brabham, y Reutemann anotaría tres victorias ese año.

El bonito BT44B de 1975 se enfrentó a la rápido y fiable Ferrari 312T de Niki Lauda, y ahora Reutemann tenía el problema contrario al del año anterior. Murray había eliminado las fallas mecánicas del monoplaza original para que el auto fuera casi a prueba de balas, pero le faltaba velocidad, por lo que Reutemann quemaba sus neumáticos Goodyear tratando de mantenerse al día con los autos rojos al momento de correr. Terminaría tercero en el campeonato con una victoria, en Nurburgring, y otros cinco podios. Pero, por primera vez en su carrera, se encontró con un duro compañero de equipo, Carlos Pace, y le faltó velocidad en clasificación, una tendencia que continuó en el '76.

Sigue siendo desconcertante. Dado lo sensacional que Reutemann demostraría que podía ser, quizás Pace -que moriría en un accidente aéreo en 1977- está ahí con Guy Moll, Ricardo Rodríguez, Johnny Servoz-Gavin y Stefan Bellof como uno de los mayores talentos de la F1 que no pudo terminar de florecer. O, como algunos han especulado, Reutemann dejó caer la cabeza al detectar un vínculo más estrecho entre la dirección del equipo Brabham y Pace. La carrera de Reutemann, muy parecida a la de René Arnoux, se vio dificultada por aparentes cambios de humor que podían durar medio fin de semana de carrera o media temporada.

No hubo victorias para Brabham en el '76, ya que Ecclestone había reemplazado los motores Cosworth por Alfa Romeo de 12 cilindros. Los autos, a pesar de la bella decoración del patrocinador Martini, no eran ni rápidos ni fiables, y a Reutemann definitivamente le tocó la peor parte, no pudiendo terminar nueve de las 12 carreras que disputó para el equipo ese año. Así fue que Enzo Ferrari estaba empujando una puerta abierta cuando se acercó al argentino para sustituir a Regazzoni en el '77. El cambio se produjo pronto, sin embargo, cuando Lauda sufrió graves lesiones en Nurburgring, pero justo cuando Ferrari confirmó a Reutemann para el GP de Italia en Monza, el campeón defensor regresó y superó a su compañero de equipo, que pronto estaría a tiempo completo, tanto en la clasificación como en la carrera.

Antes de continuar leyendo, repasa todas las victorias de Carlos Reutemann en F1:

Galería Lista GP Sudáfrica 1974 1 / 12 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP Austria 1974 2 / 12 Foto de: LAT Images GP Estados Unidos 1974 3 / 12 Foto de: LAT Images GP Alemania 1975 4 / 12 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP Brasil 1977 5 / 12 Foto de: LAT Images GP Brasil 1978 6 / 12 Foto de: LAT Images GP Estados Unidos - Oeste 1978 7 / 12 Foto de: LAT Images GP Gran Bretaña 1978 8 / 12 Foto de: LAT Images GP Estados Unidos 1978 9 / 12 Foto de: LAT Images GP Mónaco 1980 10 / 12 Foto de: LAT Images GP Brasil 1981 11 / 12 Foto de: LAT Images GP Bélgica 1981 12 / 12 Foto de: LAT Images

En la temporada del '77, Lauda y Reutemann estuvieron más o menos igualados en cuanto a la clasificación, pero el frío Lauda, que tenía poco tiempo para su compañero de equipo, se llevaría tres victorias y el campeonato, mientras que Reutemann se llevó una sola victoria y el cuarto lugar en el campeonato después de una temporada en la que se lo vio brillante en algunos momentos y mediocre en otros.

Pero con Lauda dejando el equipo antes de que terminara la temporada, Reutemann fue empujado al papel de líder de la escudería, con el recién llegado Gilles Villeneuve como compañero de equipo, y Carlos respondió magníficamente. Mientras que Lotus consiguió ocho victorias en 1978 y Mario Andretti ganó el campeonato, lo más cercano a una amenaza constante al magnífico efecto suelo del Lotus 79 fue la Ferrari 312T3 de Reutemann, sin efecto suelo pero con neumáticos Michelin, que consiguió cuatro victorias y el tercer puesto en el campeonato.

Así que su valor era alto cuando cambió a Lotus para 1979, pero la movida fue inoportuna: el nuevo Lotus 80 no funcionó bien en la mayoría de los circuitos. Andretti conseguiría el tercer lugar en el debut del bello monoplaza, pero lo usaría sólo dos veces más, mientras que Reutemann se negó por completo a conducirlo. En su lugar eligió volver al Lotus 79, que a estas alturas no era lo suficientemente rápido como para ser una amenaza seria a la victoria.

El auto que se impuso en la segunda mitad de la temporada fue el Williams FW07, y Reutemann aprovechó la oportunidad de cambiar al equipo de Sir Frank Williams en 1980 y correr con el nuevo modelo B, incluso si eso significaba firmar un contrato para correr como el N°2 de Alan Jones en Williams. Ese acuerdo pronto dejaría de tener importancia, ya que el australiano ganó cinco carreras y el título, a diferencia de una única victoria de Reutemann en Mónaco y el tercer puesto en el campeonato, superado también por Nelson Piquet, de Brabham.

Reutemann parecía dispuesto a dar vuelta la mesa en el '81 con el FW07C, retomando su ritmo de clasificación (10-5 contra Jones), pero causaría fricciones dentro de Williams que, a pesar del título de Jones, aún no había levantado la restricción a Reutemann para ser el N°2. El argentino fue presionado por Jones para que cometiera un error mientras lideraba el inicio de la temporada en Long Beach, pero en Brasil, Reutemann mantuvo su ventaja bajo la lluvia, no dejó pasar a su compañero de equipo y se fue a la victoria.

Volvió a ganar en Zolder -un triunfo con sentimientos encontrados para Reutemann ya que en los entrenamientos había atropellado a un mecánico de Osella en pitlane y el joven italiano murió- y tras la novena ronda de 15 previstas tenía una ventaja de 17 puntos en el campeonato. Sin embargo, sólo dos veces más en las seis rondas restantes terminó en los puntos, y en las tres últimas carreras del año condujo como si no quisiera realmente el campeonato, ofreciendo poca resistencia a sus únicos verdaderos protagonistas, Piquet (que se llevó la corona) y Jones.

Reutemann decidió unos días después del final de la temporada abandonar el deporte, pero más tarde cambió la decisión, corriendo en los dos primeros GP de 1982 para Williams y consiguiendo un podio, antes de volver a abandonar la competición, esta vez permanentemente.

