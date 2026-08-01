Carlos Sainz desvela sus ambiciones de correr en Le Mans luego de la Fórmula 1

Carlos Sainz ha dado algunas pistas sobre su futuro más allá de la Fórmula 1, revelando su ambición de competir en las legendarias 24 Horas de Le Mans.

El piloto de Williams, que actualmente afronta una exigente temporada 2026 con la escudería de Grove, se sinceró recientemente en el podcast Team Torque junto a su compañero de equipo Alex Albon, hablando de dónde se ve dentro de 10 o 15 años.

Al ser preguntado por sus planes a largo plazo, el piloto español explicó: "Me veo compitiendo en alguna otra categoría". Cuando su compañero de equipo le presionó para saber si tenía una "lista de objetivos" en el mundo del automovilismo, la respuesta de Sainz fue inmediata: "Tengo muchas ganas de correr en Le Mans".

Aunque competir en las 24 Horas de Le Mans, concretamente en la categoría reina Hypercar, sigue siendo una de sus principales ambiciones, Sainz también planteó la idea de una campaña en GT3 con amigos.

"Si se formara un buen equipo de GT3 con el que supiera que me lo pasaría bien, podría divertirme con eso", reflexionó.

El piloto de 31 años explicó que le encantaría disfrutar del automovilismo desde una perspectiva diferente cuando finalmente se retire de la F1. "Creo que, al fin y al cabo, se trata de disfrutar del automovilismo de la F desde una posición diferente a la que ocupamos hoy", reflexionó Sainz.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"Ahora tenemos una responsabilidad, tenemos presión y tenemos que defender a un equipo y conseguir resultados, pero en el futuro podríamos hacerlo simplemente por nosotros mismos. El automovilismo e e por puro disfrute, que, de hecho, creo que es lo más genial que se puede hacer".

Estas declaraciones llegan en medio de una temporada complicada para Williams. Sainz ocupa actualmente el 15.º puesto en la clasificación de pilotos con seis puntos, y su compañero de equipo está en 16.º lugar con cinco puntos. Como resultado, Williams es noveno en el campeonato de constructores con 11 puntos.

El paddock de la F1 se encuentra ahora en su parón veraniego, pero se reanudará con el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, del 21 al 23 de agosto.