Sainz cree que falta "una charla profunda" para aclarar las reglas

Los pilotos se reunieron con comisarios de la FIA, incluido el director de carrera Michael Masi, antes del Gran Premio de Qatar para discutir las reglas después de la polémica defensa de Max Verstappen ante Lewis Hamilton en Brasil.

El piloto de Red Bull Racing mantuvo la posición tras obligar a salirse de pista en la curva 4 al de Mercedes, un incidente por el que el equipo alemán solicitó el derecho a revisión después de que no fuera ni investigado por los comisarios durante la carrera.

Hamilton dijo después de la reunión con Masi que las reglas seguían sin estar claras y que creo que "todos los pilotos, excepto Max, estaban pidiendo solo claridad".

Masi aseguró en Qatar que las reglas ya habían sido "aclaradas" a los pilotos, aunque admitió que algunos no estaban de acuerdo con ellas.

Sainz no ha sido ajeno a la ola de comentarios que se ha realizado sobre la actuación de la FIA en Brasil, y comentó que las reglas no están claras. El de Ferrari no salió muy convencido de la reunión con Masi en Losail.

"Sobre cómo competir, todavía no está muy claro. Creo que ya habéis oído hablar de esto porque no sabemos que pasará carrera a carrera, pero, como ya dije, parece que en el invierno debería haber una charla bastante profunda sobre la forma en la que podemos correr", declaró Carlos Sainz.

"Con suerte, eso debería aclarar un poquito más las cosas", añadió el español. Sin embargo, no fue el único que dio su punto de vista, ya que otros, como Hamilton o Lando Norris también explicaron lo que pensaban al respecto.

"Todos los pilotos, excepto Max, están preguntando por la claridad para adelantar", indicó el heptacampeón de Mercedes.

Norris, por su parte, indicó: "La mayoría de las cosas se han aclarado, pero es difícil dar una afirmación definitiva sobre qué se puede hacer y qué no". Cuando se le preguntó sobre si cambiará su forma de pilotar, dijo: "Quizá un poco. No creo que cambie mucho la forma, pero sí dejaría claro qué se puede hacer ahora".

Fernando Alonso, que logró un histórico podio en Qatar, comentó sobre este tema: "Todos estamos de acuerdo en que se necesita saber qué esta permitido y qué no, necesitamos reglas blancas o negras, no grises".

"A veces sientes que te beneficias de ellas, y otras eres el idiota, así que es mejor aclararlo. Vamos a ver si podemos mejorarlo juntos, no creo que sea solo un problema de la FIA, sino de pilotos y equipos también, tenemos que trabajar todos", añadió.