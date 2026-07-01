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Fórmula 1 GP de Austria

Sainz confiesa su dolor al perder su lugar en Ferrari: “Sentí que el mundo estaba en mi contra”

Carlos Sainz ha reflexionado sobre el difícil inicio de 2024, explicando cómo perder su asiento en Ferrari y someterse a una cirugía de apendicitis impulsaron su emotiva victoria en el GP de Australia.

Lydia Mee
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz se ha sincerado sobre la montaña rusa emocional al inicio de la temporada 2024, cuando se anunció que sería reemplazado por el siete veces campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton en 2025.

Mientras reflexionaba sobre fotografías de su vida y carrera durante una entrevista con People Magazine, el piloto español recordó cuando se sometió a una cirugía de emergencia por apendicitis poco después de que se confirmara que perdería su asiento en Ferrari.

El parón invernal ya había traído la noticia de que Hamilton dejaría Mercedes después de 12 años para unirse al equipo de Maranello, dejando a Sainz sin asiento. Pero a pesar del golpe de su salida del equipo, Sainz sintió que respondió con uno de los comienzos de temporada más fuertes de su carrera.

Pero su impulso se detuvo abruptamente en el Gran Premio de Arabia Saudita cuando fue hospitalizado con apendicitis.

"Creo que no fue tanto la apendicitis en sí y tener que perderme una carrera. Creo que fue más el momento en que llegó", dijo Sainz.

"Acababa de anunciarse que Lewis Hamilton me reemplazaría en Ferrari. Probablemente acababa de hacer uno de mis mejores comienzos de temporada, terminando tercero en Bahréin y pilotando muy bien durante todo el inicio del año.

 

"Y de repente, como si no fuera suficiente durante el invierno con las malas noticias además de eso, esto ocurrió, esto tenía que llegar, y eso me hizo perderme una carrera. El efecto que eso tiene en una batalla por el campeonato; sentí que el mundo había estado un poco en mi contra los últimos meses."

Aunque se perdió la carrera en Yeda por su cirugía, volvió dos semanas después para el Gran Premio de Australia y ganó.

"Lo bueno es que 10 días después, esto probablemente me dio la determinación, la pasión y la voluntad de volver de esto, y sí, volví con una victoria."

Añadió: "Ese es el momento en el que más orgulloso me sentí como deportista y probablemente como ser humano en mi vida."

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