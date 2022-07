Sainz: "Es un día muy especial que nunca olvidaré"

Cargar reproductor de audio

Después de obtener el sábado su primera pole position en Fórmula 1, Sainz resistió en una carrera que tuvo acción a raudales para llevarse la victoria, también su primera en la máxima categoría, en Silverstone, la cuna del mundial.

"¡Sí, lo hicimos!", dijo en inglés por radio al cruzar la línea de meta antes de soltar, en español, un sonoro "¡vamos!".

"¡Gracias a todos! ¿Hamilton vuelta rápida? Se la puede quedar. Es increíble, lograr mi primera victoria en F1 y con Ferrari... ya imaginan el tipo de sentimiento que provoca".

Estuvo derrotado en varios momentos y acabó victorioso. Por ejemplo, cuando salió con medios y nada pudo hacer para frenar a Max Verstappen en la primera vuelta. Sin embargo, la suerte le sonrió por primera vez cuando dirección de carrera, tras la bandera roja por el brutal accidente de Guanyu Zhou, restableció las posiciones originales para la segunda salida.

Sainz aguantó con medios ante un Verstappen con el mismo compuesto, pero cometió un error en la vuelta 10 que le hizo caer al segundo lugar. Sin embargo, nuevamente los astros se alinearon con un problema del Red Bull que dejaba todo en manos de Ferrari. Pero, una vez más, todo pareció desmoronarse cuando un Leclerc más rápido se puso primero y comenzó a escaparse.

Pero el destino le guardaba su primer fin de semana dorado y Sainz no iba a desperdiciarlo tras otro golpe de efecto con un Safety Car que salió debido al abandono de Esteban Ocon. Ferrari decidió mantener en pista a Leclerc y meter a Carlos, como hicieron respectivamente Lewis Hamilton (tercero), Sergio Pérez (cuarto) o Fernando Alonso (quinto).

Durante esa neutralización de coche de seguridad, el equipo pidió a Sainz quedarse todo lo atrás que pudiera para permitir a Leclerc aguantar al frente, pero desobedeció y, sabedor de que era más rápido, fue a por todas, pasando a su compañero sin compasión en el reinicio.

Luego, por detrás se formó una batalla a tres bandas entre Leclerc, Hamilton y Pérez, lo que permitió al #55 escaparse rumbo a su primera victoria en la Fórmula 1.

"No sé qué decir, es increíble", dijo debajo del podio, envuelto en la bandera de España. "Primera victoria, 150 carreras después, con Ferrari, en Silverstone... no se puede pedir más. Es un día muy especial que nunca olvidaré, y un fin de semana muy especial en general".

"Gracias a todo el mundo por el apoyo, por los vítores, ha estado ahí pero hemos conseguido mantenerlo a raya y estoy muy contento".

Cuando le mencionaron todos los contratiempos que había tenido que sortear, resumió así su carrera: "No ha sido fácil, he tenido problemas con el equilibrio especialmente en la primera tanda con el neumático medio, Max me ha forzado en esas curvas de alta velocidad, y he aguantado como he podido, he creído que me podía meter en la carrera".

"El coche de seguridad me ha dado esa segunda oportunidad. Te puedes imaginar los nervios con esa resalida después del safety car haciéndolo y consiguiendo esa victoria".

Ahora, Carlos Sainz siempre estará agradecido a Silverstone, donde se disputó la primera carrera de la historia del campeonato del mundo y donde él ha entrado en la histórica lista de ganadores de la máxima categoría.

"Gracias a todos. Silverstone ha sido un lugar especial para mí, primera victoria en otra categoría, pole, y 12 años después consigo otra victoria pero con Ferrari. Es un lugar especial y gracias a todos los aficionados por ser parte de ello y por animarme", concluyó.

La de Sainz es la primera victoria de España desde mayo de 2013, desde aquel GP de España que se llevó Fernando Alonso. Ahora el nombre y apellido del piloto de Ferrari ya luce junto a los otros 111 que a lo largo de la historia han visto como primer clasificado la bandera a cuadros de la cima del automovilismo.