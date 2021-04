Sainz quiere "ser consciente en cada carrera" de que corre con Ferrari

Carlos Sainz está a apenas unas horas de disputar su primera sesión de entrenamientos libres como piloto de Ferrari. Aunque ya lleva meses trabajando con la Scuderia y su estreno oficial fue en los test, el español se encuentra ante una fecha marcada en rojo en el calendario.

Este jueves ya atendió a la primera rueda de prensa de gran premio antes de su séptima temporada en la máxima categoría. Después de que su compañero Charles Leclerc dijera que está completamente preparado tras los tres días de test, Sainz admitió que no llega todo lo listo que le gustaría.

"Probablemente no", comenzó. "Pero, a partir de las oportunidades que tuvimos, creo que hemos hecho un buen trabajo durante el invierno para llegar aquí lo más preparados posible. He hecho mucho simulador, los tres días que estuvimos aquí transcurrieron sin problemas...".

"Y sí, desearía haber hecho más kilómetros con el coche, desearía que los test de invierno hubieran sido un poco más largos de lo que fueron, pero teniendo todo en cuenta, siento que estoy listo para intentarlo".

Aunque lleva seis cursos en la Fórmula 1, Ferrari será el cuarto equipo para Sainz tras Toro Rosso, Renault y McLaren. Cuando le preguntaron si eso le ayudaría a tener una mejor adaptación a la escudería italiana, contestó: "Creo que obviamente tener esa experiencia de cambiar de equipo con tanta frecuencia ayuda. Pero no hay una regla general. No es que a las tres carreras, o cinco o siete ya estés 100% cómodo en tu nuevo equipo. Depende del coche y de la primera sensación del piloto con el monoplaza y de las experiencias que atraviesas en esas primeras carreras".

"De lo que estoy seguro es que en la primera carrera nunca estás tan preparado como en un segundo o tercer año de experiencia con un coche o con un equipo. Pero al mismo tiempo, si la sensación con el coche es buena y con el equipo es muy buena, puedes rendir a un nivel muy alto".

Por eso, no se pone plazos para alcanzar su pico de rendimiento: "Es muy difícil saber exactamente cuánto tiempo le llevará a un piloto acostumbrarse. Ha habido equipos en los que tardé una o dos carreras, otros en los que me llevó más tiempo. Es difícil de decir, y hasta que no haga las primeras carreras no podré saber realmente cuánto me estoy acercando al límite del coche y del equipo".

Sin embargo, bien sabe Sainz que una cosa es ser piloto de Fórmula 1 y otra ser piloto de Fórmula 1 con Ferrari.

"Como todos saben, Ferrari es un lugar muy especial en el que estar. Desde el momento en que llegué allí en enero y tuve la experiencia de entrar en la fábrica por primera vez, y en ese test de Fiorano y conocer a los tifosi siendo piloto de Ferrari... es algo que nunca antes había experimentado y algo realmente especial en la carrera de cualquier piloto de F1".

La oportunidad en el equipo más laureado de la historia y el que más récords acumula le ha llegado en un momento de madurez pero aún de juventud. "Tuve el placer de experimentar eso a los 26 años. Así que solo quiero aprovechar al máximo esta oportunidad, disfrutar del viaje, disfrutar de ser parte de Ferrari".

"Me aseguraré de ser consciente en cada carrera de que soy piloto de Ferrari y que tengo que disfrutar de esta experiencia porque es un sueño para mí desde que tenía 10 años. Y el resto, seguir trabajando duro, seguir aplicando mi método de trabajo y asegurarme de llegar a la cima lo antes posible".

Por último, cuando le pidieron comparar el SF21 de Ferrari y el MCL35 que llevó en 2020 con McLaren, Sainz explicó: "Es muy diferente. Es increíble, me han hecho esta pregunta muchas veces y todavía no entiendo cómo los coches de F1 pueden conseguir a un tiempo de vuelta muy similar siendo tan diferentes".

"Es super interesante porque cada coche tiene sus puntos fuertes y débiles, cosas que siempre te sorprenden y también a las que tienes que adaptarte. Se basa en el estilo de conducción y todo el rato estás intentando descubrir cómo adaptarte para intentar maximizar todos los puntos fuertes y débiles que te ofrece ese coche".

"Pero lo que más me sorprende es lo diferentes que se sienten todos los monoplazas y sin embargo lo cerca que están en el tiempo por vuelta en clasificación. Y, de hecho, creo que es algo bastante bueno de la F1 porque no ves eso en todas las demás categorías".

Todas las fotos de Carlos Sainz en los test de Bahrein con Ferrari

