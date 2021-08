Sainz: "Definitivamente necesito ver qué salió mal"

Carlos Sainz saldrá desde la 12ª plaza en la carrera del GP de Bélgica, tras una clasificación muy lluviosa en Spa-Francorchamps en la que elegir el momento exacto para salir a pista, y con qué neumáticos, fue crucial.

"Estoy muy decepcionado, porque normalmente son unas condiciones [meteorológicas] que estaba deseando. Particularmente en este circuito, conozco la trazada y la sensación del coche en mojado, normalmente soy muy fuerte".

"Definitivamente necesito ver qué salió mal y cómo podemos mejorarlo. No es usual. Normalmente fuimos muy rápidos en Imola bajo la lluvia con este coche, y por alguna razón hoy, algo no estaba del todo bien".

La dificultad del Ferrari en lluvia se vio acrecentada por el momento elegido para salir y el timming con los neumáticos intermedios. Sainz comentaba la situación así: "Creo que se trataba más de la sincronización [del momento de salida a pista]. Creo que el intermedio fue como un neumático blando, tuvo un agarre máximo y luego se iba degradando".

"Se trataba de sacar el tiempo del intermedio cada vez que la pista estaba más seca. Lamentablemente, vimos venir algo de lluvia, así que decidimos hacer el stint cuatro o cinco minutos antes, porque pensamos que la lluvia llegaría rápido".

"Luego, la lluvia se retrasó dos o tres minutos, y los muchachos que entraron para hacer el tiempo del intermedio dos vueltas más tarde obtuvieron las mejores condiciones de la pista".

Ante las posibilidades del domingo y si la lluvia ayudará a Ferrari, el español no se mostró optimista, afirmando que "normalmente te diría que con lluvia mejor, pero el feeling con el coche hoy no era bueno. No entendemos por qué. Si tuviésemos la solución para mañana... Pues lo intentaríamos, pero sinceramente no vamos muy bien", ante los micrófonos de DAZN F1.

"Nos hemos dejado parte del tiempo de vuelta ahí, y no lo voy a negar. Hemos estado a 1,5 segundos de Lando en el McLaren, lo que no es normal, y eso demuestra que no estábamos aprovechando al máximo las condiciones del coche hoy".

Respecto al fuerte accidente en Eau Rouge de su ex compañero y gran amigo en McLaren, Lando Norris, Sainz se mostró asustado al presenciarlo en directo justo cuando era entrevistado por DAZN F1 de España, exclamando un "Buah... Vaya leche. A ver si está bien, se la ha pegado fuerte", mientras mostró una cara visiblemente preocupada.

"Sí, muy duro [el accidente]. Me alegro de que esté bien. Obviamente un duro movimiento, y sí, solo muestra que esta curva tal vez aún necesite algún ajuste", afirmó más tarde a Motorsport.com.