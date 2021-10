Sainz: "No me regalaron ni un adelantamiento"

Carlos Sainz completó un domingo brillante, después de salir 19º tras cambiar la unida de potencia completa de su Ferrari SF21 antes de los libres 1 del viernes. El español realizó una gran salida, colocándose 16º tras la primera vuelta tras dos buenos adelantamientos y la salida de pista de Fernando Alonso en la primera curva tras su toque con Gasly.

El de Ferrari continuó su cabalgada durante las vueltas siguientes, aprovechando con precisión la frenada de la curva 12 a izquierdas, y deshaciéndose con valentía de los Alfa Romeo y Ocon antes de la vuelta 10 para colocarse 11º.

El español también se deshizo de Vettel en el mismo punto para entrar en el top 10, pero el monoplaza le dio un pequeño trallazo y llegó a tocarse ligeramente con el de Aston Martin, sin mayores consecuencias. En la 18, se colocó 9º, tras pasar a Tsunoda. Aunque poco a poco se fue acercando a Lance Stroll, Sainz paró al final de la vuelta 36 desde la octava posición (tras la parada previa de Norris). Pero tardó 8,1 en cambiar a intermedios nuevos, debido a que otro rival pasaba por delante de su puesto en boxes en ese momento y volvió a pista 10º, detrás del Alpine de Ocon.

Al francés le pasó a 12 vueltas del final, en un atrevido movimiento en la frenada de la curva 1, rodando rueda a rueda. Por delante, Norris estaba ya a 15 segundos, pero el de Ferrari empezó a tirar y marcó tres vueltas rápidas consecutivas desde la vuelta 49.

Pese al esfuerzo, Bottas le arrebató la vuelta rápida final y Norris mantuvo el séptimo puesto por apenas cuatro segundos bajo la bandera a cuadros. Pero el domingo de Sainz fue para aplaudir tras su gran esfuerzo en medio del tráfico y los aficionados así se lo reconocieron, votándole como el Piloto del día.

"Por fin, nunca me lo habían dado [el piloto del día]... Ahora Norris y yo estamos parecidos [ambos con un 'Piloto del día']", dijo entre risas ante la comparación con su amigo de McLaren.

"No es un día para lamentarse. Hay tantas cosas positivas de la carrera de hoy que el pitstop lento que nos ha complicado luchar por esa quinta o sexta posición... No merece la pena lamentarse por ello ni hacer ninguna crítica".

"Ha sido una carrera al ataque desde el principio, adelantando a todos en pista. No nos han regalado ningún adelantamiento, ha habido que pasarlos a todos, arriesgar hoy y tener ritmo cuando había que tener ritmo".

"Al final era de los coches más rápidos en pista, si no el que más. Y cuando he visto a Lando, Gasly y Charles tan cerca... Me he acordado de esos segundos extra del pitstop, que ha sido una pena".

En el adelantamiento a Vettel, de hecho, Sainz llegó a tocarse con alemán en una maniobra arriesgada, apurando al máximo la frenada. "A Vettel le he pedido perdón. Porque estaba como diciendo 'no me llego a quitar y me llevas puesto', y es un poco verdad. Pero con los motores Mercedes, o te tiras de lejos o no les pasas. Si no les pasas en la recta, te tiras en la frenada".

Sobre la vuelta rápida que ha conseguido finalmente Bottas, el español dijo: "El Mercedes aquí es el mejor coche. Conseguir la vuelta rápida aquí en Estambul habría sido perfecto, e íbamos muy rápido, pero no tanto como Bottas".

"Yo creo que hemos hecho perfecto en cambiar el motor aquí. Más que esto, no se podía hacer. Así que de aquí al final de año, con motor fresco y nuevecito, ya a por el final de temporada. Llevamos dos últimas carreras muy buenas y hay que seguir así", concluyó el piloto de Ferrari.