La decepción de Sainz tras quedar fuera de la Q3 en Imola

El piloto español de Ferrari ha sufrido su primer sinsabor dentro de Maranello, después de quedarse fuera de la Q3 del GP de Emilia Romagna de la Fórmula 1 2021 por 0,061 segundos ante el Aston Martin de Lance Stroll.

Después de haber estado siempre entre los mejores en las tres sesiones de entrenamientos, en la Q1 volvió a colarse 7º, tras superar por 0,007 a su compañero, Charles Leclerc, en su segundo intento con blandos.

Pero la Q2 supuso un vaso de agua fría para Sainz, que vio cómo no logró mejorar en el segundo sector de su última vuelta y se quedó a tres décimas del tercer puesto de Leclerc en una sesión realmente apretada.

"Ha sido un mal día para mí. Sinceramente, me he sentido rápido todo el fin de semana, pero no he logrado dar una vuelta buena completa y en la clasificación se ha evidenciado. No logré hacer todas las curvas perfectas, así que decepcionado porque sabía que el tiempo estaba ahí y sabía que podía pasar a Q3. Pero este circuito ha expuesto mi falta de conocimiento del coche y de cómo sacar el máximo de él en todo momento", resumió su sábado el español tras bajarse del SF21 en Imola.

"Sinceramente no ha salido el día que esperábamos. Sé dónde están esas 2-3 décimas que faltan y sé que podríamos haber llegado a la Q3. Mañana será otro día, pero hoy hay mucho que analizar y de lo que aprender".

Cuando se le preguntó a Sainz qué fue exactamente lo que le complicó tanto la vida en Imola, el español apuntó varios apartados de su pilotaje.

"Está todo muy apretado ahí y cada cosa cuenta. Pero sé que me dejé 2-3 décimas en la mesa, con diferentes problemas de equilibrio, del ajuste del balance de frenada en varias curvas... pero aún es pronto en la temporada y tengo que seguir mejorando y aprendiendo de este coche", añadió.

"Tenemos algo de análisis que hacer y revisar un par de cosas. En cuanto a mañana, siempre he sido un poco un piloto de domingos y estoy confiado en lo que tenemos y en lo que puedo dar mañana. Estoy seguro de que puedo remontar".

El español de Ferrari será el primero de los pilotos que elijan neumático para la salida, pero ni siquiera eso es consuelo para él tras los errores de este sábado.

"Sí, pero no es algo que me haga ser positivo, quería estar entre los cinco primeros sobre todo porque me he sentido bien este fin de semana desde el viernes. Sabía que me estaba costando hacer todas las curvas buenas en la misma vuelta, pero mañana habrá tiempo de intentar remontar", concluyó.

Galería: las fotos de Carlos Sainz en el fin de semana de Imola

