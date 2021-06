Sainz avisa que hay que tener en cuenta a Norris para Bakú

Para Carlos Sainz y Lando Norris, el último GP de Mónaco terminó con un resultado decididamente positivo. El ferrarista logró su primer podio con los colores del Cavallino Rampante, al terminar segundo, mientras que el piloto de McLaren sorprendió con un inesperado tercer puesto al final de un fin de semana en el que superó constantemente a su compañero de equipo Daniel Ricciardo.

Sin embargo, entre Sainz y Norris, el inglés fue el menos sorprendido por el resultado del fin de semana. El inglés, de hecho, aseguró que había enviado un mensaje al español en el que auguraba el excelente ritmo del Ferrari en las estrechas calles del Principado, prediciendo incluso una victoria para el español.

Al final de la carrera, durante la rueda de prensa, los pilotos presentes pensaron inmediatamente en la próxima ronda de la temporada, que comenzará dentro de siete días en el rápido circuito urbano de Bakú, y Sainz señaló a Norris como una probable sorpresa para el fin de semana.

"Creo que un piloto que debería estar emocionado por la próxima ronda en Bakú es Norris", dijo el piloto de Ferrari, que está unido por una gran amistad a su antiguo compañero de equipo.

"Su coche en las rectas es un cohete. Ya el año pasado el coche no iba mal en una pista como Monza y también en Mónaco, este año, ha ido bien. Probablemente apueste por él. Me presionó mucho cuando dijo que podía ganar. Él tenía razón, ahora veamos si yo tengo razón".

¿Qué hace que Sainz esté tan seguro del potencial de McLaren en Bakú? Probablemente los datos que surgieron en Mónaco, donde Ricciardo registró la mayor velocidad máxima en la trampa de velocidad, así como los vistos en Barcelona, donde ambos pilotos del equipo británico registraron con las velocidades máximas de referencia.

Sin embargo, Norris trató inmediatamente de distanciarse de esta predicción destacando que el resultado de Montecarlo fue casi una sorpresa.

"Ya veremos. Sainz y Verstappen volaban en las rectas, pero en Bakú, además de la velocidad punta, hay que tener mucha confianza con los frenos, ya que se corre con una configuración aerodinámica muy descargada", dijo el británico.

"En Barcelona sufrimos un poco desde este punto de vista y por eso pensamos que no seríamos competitivos en Mónaco. En el sector final no nos sentíamos cómodos, y aunque no se corre a baja velocidad como en Montecarlo, estábamos seguros de que tendríamos problemas".

"Todavía estamos conociendo el monoplaza, aunque es una evolución del de la temporada pasada. Ha habido algunos cambios que han afectado al coche tanto positiva como negativamente. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto, podemos decir que salimos de Mónaco con un muy buen resultado", concluyó.

compartidos