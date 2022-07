Sainz dice que él también está en la lucha por el campeonato

Cargar reproductor de audio

Tres abandonos en el inicio de la temporada 2022 han alejado a Sainz de las primeras plazas en el mundial de pilotos, pero su rendimiento en las últimas carreras ha mejorado y ya en la más reciente estuvo muy cerca de la victoria, concretamente a menos de un segundo.

Hablando de ese GP de Canadá donde acabó pegado a Max Verstappen, Sainz restó importancia a la diferente configuración de alerón trasero que llevaba respecto a su compañero Leclerc, y cree que no había tanta diferencia entre su coche y el Red Bull como para pasar al líder del mundial.

"No, no lo creo", contestó cuando le preguntaron si ese alerón de Charles Leclerc le habría permitido ganar. "Creo que la velocidad estuvo ahí todo el fin de semana. El ritmo estaba ahí, así que la elección del alerón fue la correcta. En cuanto a la capacidad de adelantar, sabemos que con estos coches, para adelantar a otro, necesitas ser más de medio segundo por vuelta más rápido. Y sí, fuimos más rápidos que Red Bull en muchas fases de la carrera, pero no lo fuimos más de dos o tres décimas, lo que no es suficiente delta para el adelantamiento".

"Así que con estos coches, al menos en Canadá, si además en la horquilla no éramos el coche más fuerte, entonces el único punto para adelantar era en la chicane, y nunca lo vas a poder conseguir realmente. Todo suma, son circunstancias".

Sainz busca su primera victoria en la Fórmula 1, y muchos han recordado que es el sexto piloto con más carreras en la historia sin ganar. Cuando se le preguntó si sacrificaría una deseada primera victoria por ayudar a Leclerc en el mundial, evitó responder directamente pero fue claro: "Ganando, si logro ganar, ayudaría seguro. Y me ayudaría a mí mismo, que también estoy en la lucha".

Precisamente sobre esa lucha también pidieron opinión a Sainz. El español, tras nueve carreras, es quinto en el mundial, 9 puntos por detrás de George Russell, a 24 de Leclerc, a 27 de Sergio Pérez y a más de 70 de Verstappen. Sin embargo, si comienzan a llegar grandes resultados, volverá a tener opciones.

"No miro mucho la batalla por el título. Sobre todo porque me caí de ahí muy pronto con mis dos abandonos, que fueron consecutivos, y luego con otro cero en Bakú", comenzó. "Sinceramente, eso me retrasó bastante, pero si me centro en ganar carreras, creo que eso me devolverá a la lucha. Así que me centraré en ir carrera a carrera intentando estar en el podio en cada una de ellas, y veremos en qué posición llego al final".

"Pero no miro el campeonato como si fuera una obsesión, sólo lo miro carrera a carrera, vamos a intentar ganar la primera. Luego, si no lo logramos, estar en el podio en todas, y luego ser consistente, volver a ser el Carlos consistente que he sido en mis últimos años en la Fórmula 1, y entonces eso debería ponerme de nuevo en la cima".

Precisamente la palabra presión, o ansiedad, se menciona a menudo cuando se habla de la primera victoria que no llega: "La quiero más que nadie en el paddock, y sé que mucha gente quiere esa victoria también para mí, pero puedo asegurar que en las veces que he estado cerca, he apretado a tope, y he intentado todo lo que he podido para conseguirla. Y tengo que ser paciente, no tengo que perseguirla, y creo que llegará".

Su confianza se ha visto reforzada en las últimas semanas, pero no solo por el segundo puesto en Canadá: "Estoy un poco más animado, no sólo por Montreal, sino también por Bakú, Mónaco... he tenido algunos fines de semana buenos con el coche últimamente".

Respecto al circuito que alberga este GP de Gran Bretaña, explicó: "Creo que Silverstone va a suponer un reto mayor, porque es más parecido a Barcelona, que es el circuito en el que más he sufrido hasta ahora. Así que creo que va a ser una buena referencia para ver cuánto he avanzado y cuánto he mejorado con este coche. Porque sin duda desde Mónaco me he sentido mucho más cerca y mucho más cómodo con el monoplaza".

Por último, Sainz habló de los problemas de fiabilidad que pueden conllevar penalizaciones en parrilla como la que ya sufrió Leclerc en Canadá. El #55 espera que eso se equilibre y no termine siendo decisivo: "La fiabilidad sé que ha sido un tema candente, pero creo que durante la temporada, siempre va a haber problemas de fiabilidad, para un equipo u otro. Probablemente el más fuerte en ese aspecto ha sido Mercedes, pero si miras a Red Bull, han tenido abandonos con ambos coches".

"Al final, todo se iguala y sólo tenemos que asegurarnos de seguir haciendo nuestro trabajo en la fábrica para asegurarnos de que no se repitan esos problemas. Pero cuando llevas los coches al límite, como estamos haciendo en la parte delantera de la parrilla, estas cosas pueden pasar", concluyó.