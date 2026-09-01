Carlos Sainz podría prolongar su carrera en la F1 hasta 2040

El piloto de Williams, Carlos Sainz, cree que podría seguir en la Fórmula 1 hasta los 45 años, la edad que tendrá cuando dé comienzo la temporada de 2040.

Actualmente disputa su duodécima temporada en la F1; el cuatro veces ganador de Grandes Premios celebrará este martes su 32.º cumpleaños y es el sexto piloto de más edad de la parrilla, por detrás de Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg y el dúo de Cadillac formado por Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

¿Cuánto durará su carrera? Sainz está convencido de que le quedan muchos años por delante y señala que Hamilton se ha convertido recientemente, a los 41 años, en el ganador de una carrera de mayor edad desde 1994, mientras que Alonso, de 45 años, es el piloto de mayor edad en sumar puntos desde 1974.

"Ver de lo que siguen siendo capaces Fernando y Lewis, y también Nico, que es unos años mayor que yo, me confirma que se puede mantener un nivel de pilotaje muy alto durante mucho tiempo", declaró el expiloto de Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari a Motorsport.com en una entrevista exclusiva. "Tengo la suerte de estar en un deporte que te permite mantenerte a este nivel durante muchos años.

"También tengo un ejemplo en mi propia familia… Mi padre, Carlos, no está en la Fórmula 1, pero a sus 63 años sigue siendo competitivo y hace dos años ganó el Dakar.

"Si cuidas tu condición física y mantienes una fuerte motivación, puedes prolongar tu carrera durante mucho tiempo. Tienes que estar bien mentalmente, porque también hay que tener en cuenta todos los viajes, así como los compromisos de marketing y con los medios de comunicación. Dejando de lado esos aspectos, creo que se puede seguir adelante hasta los 45 años".

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Carlos Sainz, Williams Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Pero, ¿sigue teniendo Sainz, actualmente decimosexto en el campeonato de pilotos con la escudería Williams, que atraviesa dificultades, la motivación y las ganas de competir?

"En este momento, sí", respondió. "Creo que me quedaré en la Fórmula 1 todo el tiempo que pueda. No entiendo a la gente que dice que “no”.

"Es extraño, porque mi teoría es que a los 40 ni siquiera has llegado a la mitad de tu vida, y me pregunto qué voy a hacer en la segunda mitad.

"Me gusta jugar al golf, montar en bicicleta, jugar al pádel y ponerme a prueba con actividades empresariales, pero, aunque sumara todas esas cosas, seguirían sin darme el mismo disfrute que me proporciona estar donde estoy hoy.

"Soy consciente de la suerte que tengo de formar parte de este deporte. Es cierto que 24 carreras son muchas y que hay muchos otros compromisos a su alrededor, pero cuando me acuesto por la noche, me recuerdo a mí mismo que no cambiaría todo esto por nada del mundo".