Sainz, pese a ser segundo: "Sufrí durante toda la carrera"

Después de una clasificación en la que no logró pasar de la tercera posición, Carlos Sainz afrontaba la carrera del Gran Premio de Bahrein con el objetivo de intentar luchar con Charles Leclerc y Max Verstappen por la primera victoria de la temporada.

Tras la salida todo se mantuvo igual en las posiciones de delante, sin embargo, el español perdió terreno poco a poco con su compañero y al piloto de Red Bull centrándose en la lucha por el que hasta ese momento era el tercer y último escalón del podio.

A falta de poco más de 10 vueltas para el final, un incendio en el coche de Pierre Gasly provocó la salida del coche de seguridad y todo el pelotón se compacto, dándole una nuevo oportunidad a Sainz de luchar por las primeras dos posiciones.

Después de varios intentos fallidos, Verstappen empezó a sufrir problemas en su motor Honda y Carlos Sainz consiguió adelantarle momentos antes de que el neerlandés se viese obligado a abandonar tras quedarse sin potencia, firmando así el primer doblete de Ferrari en 2022.

Aún en caliente, tras acabar la carrera y viendo como su compañero de equipo celebraba la victoria, Carlos Sainz no se mostró muy contento con su segundo puesto y admitió que debe mejorar y progresar rápidamente si quiere ser uno de los contendientes al título de la Fórmula 1 esta temporada que, al menos por ahora, promete mucho éxito para Ferrari.

"Personalmente ha sido un fin de semana complicado, no voy a mentir, no tenía el ritmo, pero he podido aguantar y conseguir este doblete para el equipo. Tengo deberes que hacer para volver mucho más fuerte".

"Quizás sea el fin de semana más difícil como piloto de Ferrari que he tenido, en ningún momento del año pasado me faltaba tanto ritmo como me ha faltado hoy, no entiendo todavía cómo llevar este coche en carrera o cómo tratar bien los neumáticos".

"He sufrido durante toda la carrera. Se ha visto perfectamente en la tele que casi iba mirando más hacia atrás que hacia delante y bueno, me toca aprender, cabeza abajo, ver dónde están mis dificultades con este coche y cuando las encuentre estaré luchando por las victorias", añadió.

El piloto español tampoco quiso olvidarse de su compañero y de su equipo, que entre todos han conseguido un resultado magnífico que sienta las bases de una temporada esperanzadora.

"Enhorabuena a Charles y también a Ferrari. Estamos de vuelta, es donde deberíamos haber estado estos últimos dos años, pero el trabajo duro está dando sus frutos".

Sobre su adelantamiento a Verstappen, Sainz se mostró contento por haber podido escalar hasta la segunda posición, pero lamentó el abandono del piloto de Red Bull después de su buena carrera.

"En la resalida he tenido una oportunidad, pero se ha defendido bien y luego he visto luces rojas en la parte trasera de su coche y he pensado 'esta es mi oportunidad', he ido a por ello y creo que ha sido desafortunado, porque pilotó suficientemente bien como para terminar segundo, pero he podido adelantarle y él se ha tenido que retirar. Es lo que hay y ha sido algo bueno para Ferrari", concluyó el piloto español.