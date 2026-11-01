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El camino a 300 GP: Carlos Slim Domit revela cómo llevó a Checo Pérez a la Fórmula 1

En el marco de sus 300 carreras en F1, Carlos Slim Domit repasa cómo impulsó a Checo Pérez desde sus inicios, la negociación de su contrato debut con Sauber y su legado en el automovilismo.

Luis Ramírez

Publicado: 1 nov 2026, 10:30

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Para Sergio Pérez el Gran Premio de la Ciudad de México representará su arrancada 300 dentro de la Fórmula 1, pero detrás de ese número que lo coloca como uno de los menos de 10 pilotos que han alcanzado ese número de carreras en la F1 existe una persona que confió en su talento: Carlos Slim Domit.

Hijo de uno de los empresarios que llegó a ser el número 1 de la lista de multimillonarios de Forbes, Slim Domit creó un proyecto para desarrollar pilotos mexicanos y llevarlos al automovilismo internacional, una especie de academia similar a la que tenían en ese momento proyectos como Red Bull o Toyota.

La misión no fue sencilla. La inexperiencia cobró factura y por el proyecto pasaron nombres que fueron llevados a Europa con el objetivo de buscar el camino para la Fórmula 1, pero uno fue el que lo consiguió y, hasta ahora, sigue en activo: Sergio Pérez.

Al analizar la consolidación del piloto mexicano en la máxima categoría, Slim Domit destacó la complejidad del recorrido tanto dentro como fuera de las pistas, caracterizado por momentos de incertidumbre contractual y logros estadísticos significativos a lo largo de 15 temporadas.

"Ha sido una historia de superación, una historia como él (Sergio Pérez) lo dice de nunca darse por vencido, de su Never Give Up que lo hemos vivido tantas veces que ya es como parte del DNA", señaló Slim Domit en entrevista con Motorsport.com.

¿Cómo se dio el primer contrato para que Checo Pérez debutara en la Fórmula 1?

El proceso que culminó con el debut de Sergio Pérez en la Fórmula 1 durante la temporada 2011 con el equipo Sauber involucró una serie de gestiones directas con directivos de la categoría y representantes de la Scuderia Ferrari, según detalló el propio Slim Domit.

Los nuevos aficionados tal vez no conocen toda la historia, pero Pérez fue parte, por unos años, del proyecto de Maranello y, se sabe, existió una posibilidad de que ascendiera a Ferrari. Aunque eso no se logró, si fue un directivo de la marca del Cavallino Rampante quien ayudó a abrir las puertas cuando él peleaba el campeonato de la GP2 Series.

"Gracias a Maurizio Arrivabene tuve la oportunidad de conocer a Stefano Domenicali, que él era el Team Principal de Ferrari. En paralelo también gracias a José Abed conocí a Jean Todt... y en ese contacto con Maurizio y con Stefano, a través de Maurizio, por los resultados que estaba teniendo Checo, Stefano lo nombra para ser uno de los primeros pilotos de la Ferrari Driver Academy", explicó.

El directivo mexicano detalló que la relación técnica que mantenía Ferrari con Sauber en ese periodo fue determinante para concretar el asiento de titular que le permitió debutar en el Gran Premio de Australia 2011.

"Su equipo de Fórmula 1 de desarrollo en ese entonces era Sauber. Fue en ese entonces cuando, en paralelo, conocimos a Peter Sauber. La relación con Peter fue extraordinaria durante todos los años que estuvimos con él y permitió no solo la llegada de Checo, sino después también de Esteban Gutiérrez, que también llega a Sauber como continuación de ese proyecto de desarrollo", indicó al recordar cómo se abrieron las puertas para Pérez.

Podio: tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing, con Carlos Slim Jr

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

¿Está contento Carlos Slim Domit con los resultados de Checo Pérez en la F1?

Al evaluar el impacto de la carrera de Sergio Pérez, Slim Domit expresó conformidad con los logros registrados, destacando el subcampeonato de pilotos, los títulos de constructores a los que colaboró y el precedente sentado para las siguientes generaciones de pilotos latinoamericanos en el automovilismo europeo.

"Fue subcampeón del mundo y fue dos veces campeón por equipos y creo que pues ha abierto las puertas a que vengan muchos pilotos atrás de él... hay muchos pilotos que han estado haciendo un gran trabajo en Europa y bueno, pues él es lo que demostró es que sí se puede, que hay que hacer muchos sacrificios, trabajarlo muy duro, no darse por vencido, pero ahí está la muestra de que sí se puede lograr", afirmó.

Podio: Carlos Slim Domit entrega al tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing su trofeo

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Finalmente, al ser cuestionado sobre la competencia más representativa dentro del historial del mexicano, el directivo apuntó a la victoria obtenida en el Gran Premio de Sakhir 2020.

"Una muy simbólica pues fue Bahréin, no teniendo ya asiento y sin haber concretado todavía la negociación con Red Bull... ver que arranca adelante, lo golpean, se va hacia atrás, cuando parece que está todo perdido empieza a remontar con un paso increíble y haber ganado desde atrás en su última carrera con el equipo en donde tantas cosas estaban en juego alrededor, pues yo creo que fue la más importante", concluyó.

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