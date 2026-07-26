Los resultados completos del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Descubre todos los resultados del Gran Premio de Hungría, la 11ª fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1.
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Fórmula 1 - Gran Premio de Hungría - Carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Chasis
|Motor
|1
|L. Norris McLaren
|1
|70
|
1:39'56.180
|184.095
|3
|25
|McLaren
|Mercedes
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|70
|
+15.080
1:40'11.260
|15.080
|183.633
|2
|18
|Red Bull
|Red Bull
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|70
|
+18.728
1:40'14.908
|3.648
|183.522
|2
|15
|Mercedes
|Mercedes
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|70
|
+23.840
1:40'20.020
|5.112
|183.366
|3
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|70
|
+24.540
1:40'20.720
|0.700
|183.344
|3
|10
|Ferrari
|Ferrari
|6
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|70
|
+55.488
1:40'51.668
|30.948
|182.407
|2
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|70
|
+57.503
1:40'53.683
|2.015
|182.346
|2
|6
|Mercedes
|Mercedes
|8
|L. Lawson RB
|30
|69
|
+1 Vuelta
1:40'24.213
|1 Vuelta
|180.620
|2
|4
|RB
|Red Bull
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|69
|
+1 Vuelta
1:40'26.562
|2.349
|180.550
|2
|2
|Audi
|Audi
|10
|A. Lindblad RB
|41
|69
|
+1 Vuelta
1:40'47.230
|20.668
|179.933
|1
|1
|RB
|Red Bull
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|69
|
+1 Vuelta
1:40'48.208
|0.978
|179.903
|1
|Audi
|Audi
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|69
|
+1 Vuelta
1:40'49.609
|1.401
|179.862
|3
|Alpine
|Mercedes
|13
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|69
|
+1 Vuelta
1:41'00.008
|10.399
|179.553
|2
|Aston Martin
|Honda
|14
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|69
|
+1 Vuelta
1:41'02.232
|2.224
|179.487
|2
|Aston Martin
|Honda
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|68
|
+2 Vueltas
1:40'00.056
|1 Vuelta
|178.719
|2
|Alpine
|Mercedes
|16
|E. Ocon Haas F1
|31
|68
|
+2 Vueltas
1:40'09.039
|8.983
|178.451
|2
|Haas
|Ferrari
|17
|A. Albon Williams
|23
|68
|
+2 Vueltas
1:40'48.909
|39.870
|177.275
|2
|Williams
|Mercedes
|18
|C. Sainz Williams
|55
|68
|
+2 Vueltas
1:40'49.153
|0.244
|177.268
|3
|Williams
|Mercedes
|19
|O. Bearman Haas F1
|87
|68
|
+2 Vueltas
1:40'53.378
|4.225
|177.144
|2
|Haas
|Ferrari
|dnf
|O. Piastri McLaren
|81
|55
|
+15 Vueltas
1:18'46.133
|13 Vueltas
|183.510
|2
|Caja de velocidades
|McLaren
|Mercedes
|dnf
|S. Pérez Cadillac
|11
|48
|
+22 Vueltas
1:13'00.942
|7 Vueltas
|172.769
|3
|Retirada
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|V. Bottas Cadillac
|77
|13
|
+57 Vueltas
19'29.260
|35 Vueltas
|175.227
|1
|Retirada
|Cadillac
|Ferrari
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Hungría - Mejores vueltas en carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vuelta
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|58
|
1'22.000
|S
|192.336
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|59
|
+0.300
1'22.300
|0.300
|S
|191.635
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|58
|
+0.415
1'22.415
|0.115
|H
|191.368
|4
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|64
|
+0.491
1'22.491
|0.076
|S
|191.191
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|58
|
+0.589
1'22.589
|0.098
|H
|190.964
|6
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|57
|
+0.871
1'22.871
|0.282
|S
|190.315
|7
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|45
|
+1.218
1'23.218
|0.347
|H
|189.521
|8
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|66
|
+1.433
1'23.433
|0.215
|S
|189.033
|9
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|57
|
+1.679
1'23.679
|0.246
|S
|188.477
|10
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|35
|
+1.896
1'23.896
|0.217
|H
|187.989
|11
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|64
|
+1.900
1'23.900
|0.004
|S
|187.980
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|67
|
+1.964
1'23.964
|0.064
|S
|187.837
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|40
|
+2.624
1'24.624
|0.660
|H
|186.372
|14
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|57
|
+2.718
1'24.718
|0.094
|S
|186.165
|15
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|33
|
+2.783
1'24.783
|0.065
|H
|186.023
|16
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|56
|
+2.864
1'24.864
|0.081
|S
|185.845
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|57
|
+3.403
1'25.403
|0.539
|S
|184.672
|18
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|24
|
+3.884
1'25.884
|0.481
|H
|183.638
|19
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|62
|
+3.889
1'25.889
|0.005
|H
|183.627
|20
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|47
|
+3.931
1'25.931
|0.042
|H
|183.537
|21
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|23
|
+4.342
1'26.342
|0.411
|M
|182.664
|22
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|4
|
+5.959
1'27.959
|1.617
|M
|179.306
|Ver los resultados completos
Campeonato de Pilotos
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|K. AntonelliMercedes
|219
|2
|L. HamiltonFerrari
|169
|3
|G. RussellMercedes
|160
|4
|C. LeclercFerrari
|138
|5
|L. NorrisMcLaren
|128
|6
|M. VerstappenRed Bull
|109
|7
|O. PiastriMcLaren
|92
|8
|I. HadjarRed Bull
|68
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|43
|10
|P. GaslyAlpine
|42
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|23
|12
|F. ColapintoAlpine
|19
|13
|O. BearmanHaas
|18
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|15
|C. Sainz JrWilliams
|6
|16
|A. AlbonWilliams
|5
|17
|E. OconHaas
|3
|18
|N. HülkenbergAudi
|2
|19
|F. AlonsoAston Martin
|1
|20
|L. StrollAston Martin
|21
|V. BottasCadillac
|22
|S. PérezCadillac
Campeonato de Constructores
|Pos.
|EQUIPO
|PUNTOS
|1
|Mercedes
|358
|2
|Ferrari
|285
|3
|McLaren
|195
|4
|Red Bull
|151
|5
|Alpine
|61
|6
|Racing Bulls
|61
|7
|Haas
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|10
|10
|Aston Martin
|1
|11
|Cadillac
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