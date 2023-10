Cómo puede Mercedes frenar el dominio de Verstappen en Qatar

La Fórmula 1 se adentra en lo desconocido en el Gran Premio de Qatar de este domingo.

Potencialmente, podrían aplicarse normas sin precedentes sobre los neumáticos para evitar el riesgo de pinchazos y colisiones en el circuito de alta velocidad de Losail.

La decisión sobre si esa situación bastante embarazosa para la F1 podría llegar a producirse se conocerá después de las 14.00 hora local del domingo y de una reunión clave entre la FIA, Pirelli, la propia organización de la F1 y los equipos.

A falta de conocer los resultados del análisis de Pirelli sobre el estado de los neumáticos utilizados en la carrera sprint de Qatar tras los rápidos cambios de pista realizados aquí el sábado, hay una gran falta de datos disponibles para las posibles predicciones del GP. Las numerosas interrupciones de la carrera sprint y los diferentes horarios del fin de semana se han combinado para reducir aún más esos datos.

En el momento de escribir estas líneas, ni siquiera conocemos las reglas de la carrera del domingo, por lo que sólo podemos mirar hacia adelante asumiendo que la carrera se desarrollará con normalidad.

Después de todo, Pirelli y la FIA esperaban que al pintar los bordillos de las curvas 13 y 14 80 cm más hacia el interior de la pista, se eliminaría el riesgo de que los flancos de los neumáticos se separaran de los compuestos superiores y de los cordones de la carcasa.

Así que, allá vamos. ¿Recuerdas el fárrago de los límites de pista de la clasificación del viernes por la noche? Pues bien, eso ha creado el mayor riesgo para las posibilidades de Max Verstappen de dominar el segundo GP de Qatar, y la segunda carrera de este fin de semana. Y aunque sigue siendo el gran favorito, dado que su RB19 rinde mejor en condiciones de carrera y ya ha encabezado la clasificación del GP, todo se centra en Mercedes.

Sergio Pérez fue eliminado en la Q2 el viernes después de ir más allá de los límites de la pista en la curva 5, lo que significa que comienza en la 13º posición. Lando Norris y Oscar Piastri perdieron sus mejores tiempos en la Q3 por la misma transgresión, aunque en sus respectivos casos en las curvas 10 y 14, lo que significa que saldrán 10º y 6º y no 2º y 4º. En su lugar, George Russell (que habría superado a Piastri en este caso) y Lewis Hamilton saldrán detrás del polesitter Verstappen.

A late shuffle for track limit breaches puts both Mercedes directly behind polesitter Verstappen for the Qatar GP Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

En la carrera al sprint, Verstappen salió tercero, pero cayó hasta la quinta posición en la curva 2, siendo 'devorado' por el agarre extra que tenían Russell y la pareja de Ferrari, gracias a que ese trío salía con los blandos.

No es probable que los neumáticos con la franja roja sean un factor a tener en cuenta en carrera, pero si los tres primeros clasificados deciden salir con el medio o con el duro, entonces existe la posibilidad de que lo que pasó el sábado se repita, dada la resbaladiza superficie de la pista.

Por lo tanto, sería lógico que Mercedes dividiera su estrategia de neumáticos de salida si fuera posible, con Russell o Hamilton optando por los medios y esperando que Verstappen empiece con los duros.

En cualquier caso, tiene más sentido que el segundo de los Mercedes lleve el compuesto más duro, ya que Russell tiene menos terreno que cubrir con una potencial ventaja de agarre si Red Bull opta por que Verstappen empiece con duros.

De hecho, Russell teme "decirle adiós después de la curva 1", que se marche, pero en la rueda de prensa del viernes por la noche en la que hablaba su compañero de equipo, Lewis Hamilton no comentó eso. El heptacampeón tiene claro que si hay la más mínima oportunidad de atacar a Verstappen, él y Mercedes deben aprovecharla.

"Voy a luchar [contra Verstappen] seguro", dijo Hamilton. "Lo daré todo para intentar luchar contra él. Tal vez, como dijo George, simplemente desaparezca, como hace en la mayoría de las carreras. Pero quizá podamos pelear".

The freshly laid track surface added to the chaotic start of the Qatar sprint Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Así que, imaginemos que Mercedes consigue su deseo y llega a liderar con ambos coches tras los compases iniciales. Estos podrían ser una "carnicería", según Norris, ya que la superficie de la pista de Losail, de baja adherencia, contribuyó a los numerosos deslizamientos de la primera vuelta de la sprint (en el caso de Liam Lawson, acabó en la grava).

Incluso Verstappen tuvo un trallazo en la curva 1, lo que le costó tener problemas contra los pilotos de Ferrari, a pesar de que el neerlandés estaba seguro de que "las primeras vueltas, estaban volando, pero yo estaba como 'ok, nos vemos en unas vueltas'".

También hay una lección a considerar en esta hipótesis general, en el contexto de la reciente victoria de Carlos Sainz para Ferrari en Singapur. Y es que para superar la ventaja prevista de Red Bull en cuanto a degradación de los neumáticos, con la sprint mostrando que Mercedes tiene una ventaja en ritmo y desgaste "sobre Ferrari" según Russell, la mayor esperanza de la pareja de Brackley vendrá de trabajar en equipo.

Alguien podría hacer como Charles Leclerc, y llevar a cabo una táctica alternativa con los neumáticos de salida para adelantar en la curva 1, o la astuta técnica con el DRS que Sainz sacó a relucir en los últimos compases de la carrera de Marina Bay para llevarse consigo a Norris.

Además, ha soplado un considerable viento en contra en la recta principal de Losail durante todo el fin de semana, lo que naturalmente aumenta la potencia del DRS. Hacer un uso inteligente de esa herramienta entre los dos coches de cabeza podría ser beneficioso para Mercedes, al igual que Russell o Hamilton podrían retrasar con él a Verstappen si la oportunidad se presenta para los de Toto Wolff.

Una vez más, un claro contrapunto a esto es recordar lo fuerte que es el DRS de Red Bull y su velocidad en recta este año, lo que significa que sigue siendo probable que Verstappen escape a cualquier dificultad. Pero en Mercedes, y en otros equipos, aún pueden soñar.

La sprint del sábado demostró que las interrupciones del Safety Car son muy probables, ya que la pista tiene muy poco agarre y es posible adelantar, lo que aumenta el potencial de batallas y, por lo tanto, de contactos, especialmente si las estrategias de salir con medio y duro se dividen entre los pilotos, como ocurrió ayer con las gomas blandas y medias.

While most may aim for a two-stop race, the FIA could need to enforce three-stop strategies on the filed on safety grounds Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes debe acertar con sus llamadas a boxes en lo que será una carrera de varias paradas, independientemente de las posibles detenciones obligatorias por seguridad. Las temperaturas y el deslizamiento de la pista hicieron que Sainz viera "graining incluso en la vuelta de formación".

Y luego está la cuestión de una nueva pelea entre Verstappen y Hamilton. Ya se enfrentaron en una carrera en la que el título ya estaba sentenciado y Russell acabó siendo el beneficiado.

En un día en el que la F1 podría abrir nuevos caminos, existe la posibilidad de que también se retrocedan algunos viejos pasos.

Verstappen has made it clear he won't be easing off after sealing his third F1 world title in Saturday's sprint Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images