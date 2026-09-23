La contundente reacción de Verstappen ante la carrera sprint en Mónaco para 2027 y la revelación de Checo Pérez

El calendario de Fórmula 1 presentado para 2027 parece lógico en cuanto a la secuencia de grandes premios, pero algunas de las elecciones para las carreras sprint han causado sorpresa.

La F1 no solo ha decidido aumentar el número a 10 —lo que era comercialmente inevitable—, sino que las sedes elegidas también son interesantes. El fin de semana inaugural en Bahréin y el cierre de temporada en Abu Dhabi, por ejemplo, han sido designados como fines de semana sprint.

Eso ya es algo llamativo en sí mismo, aunque la elección de Mónaco como sede sprint causó aún más sorpresa en el paddock.

Sergio Perez dijo durante el día de medios en Bakú que no se lo esperaba y que solo se enteró de la noticia por las reacciones francas de otros pilotos.

"Me enteré por nuestro grupo [de WhatsApp], en realidad. Había algunos comentarios allí", sonrió el piloto de Cadillac.

"¡El grupo estuvo un poco movido! No presté mucha atención, aparte de lo que pasó en el grupo. Y eso se queda en el grupo, como puedes imaginar".

Checo Pérez reveló que el sprint de Mónaco fue un tema candente de conversación en el grupo de WhatsApp de los pilotos de F1. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De cara al público, los pilotos han respondido de forma diferente a la carrera sprint en Mónaco. Sí, la carrera corta será una procesión, pero esta elección sí lleva dos veces la emoción de la clasificación a las calles de Montecarlo.

Aunque eso suena atractivo, tiene consecuencias significativas en la forma en que los pilotos preparan su fin de semana de carrera. Al caminar junto a la pista, es fácil ver cómo los pilotos normalmente dejan algo de margen durante la FP1 y se acercan cada vez más a las barreras en curvas como Tabac y Piscine durante los entrenamientos finales.

Esa progresión hacia un clímax definitivo el sábado por la tarde desaparece con el formato sprint, mientras que también está muy en duda cuánto riesgo quieren asumir los pilotos en la clasificación sprint. Por ejemplo, si tienes que luchar para salir de la SQ1 por el 12º o 13º puesto en la parrilla, ¿cuál es la recompensa? Con los adelantamientos prácticamente imposibles, esa 13ª posición de salida normalmente no dará puntos, por lo que para la mayoría de los pilotos es más importante no chocar el viernes.

"Quizá asumes un poco menos de riesgo", admitió Arvid Lindblad. "Si estás P15, quizá no lo intentas tanto, pero los equipos de arriba siempre tendrían que empujar.

"Creo que simplemente significaría que no puedes progresar tan bien como querrías hacia la clasificación. Tienes que salir de tu zona de confort un poco antes en el fin de semana".

Max Verstappen no se preocupa por esos análisis. Su reacción es breve pero clara: el cuatro veces campeón del mundo no es fan de los fines de semana sprint y nunca lo será, independientemente de dónde se celebren.

Verstappen dice que no siente absolutamente ninguna emoción por las carreras sprint, independientemente del circuito. Photo by: Erik Junius

"Sí, más carreras sprint… Personalmente, no soy fan, pero entiendo el razonamiento detrás, por supuesto", dijo Verstappen en Bakú.

"Aporta más acción durante todo el fin de semana, así que sí, participaremos... Pero, para mí, siempre pienso en el gran premio y ahí es donde está mi principal enfoque".

Por encima de todo, Verstappen considera que una carrera sprint arruina lo que los aficionados verán el domingo, algo que es aún más predecible en Mónaco: dos carreras sin muchos adelantamientos.

"Sobre la sprint en Mónaco, sí, es el mismo escenario que lo que ocurre en la carrera principal, ¿verdad?", dijo Verstappen. "Como que te emocionas por la salida y luego no puedes adelantar. Es bastante sencillo".

Preguntado sobre si le sorprende la elección de Mónaco, el neerlandés subraya que no le importan las sedes de las sprints y que simplemente participa porque eso forma parte de su trabajo.

"No lo sé. A mí, sinceramente, no me importa dónde sean las carreras sprint", dijo. "Simplemente participo y, por supuesto, intentas hacerlo lo mejor que puedes. Pero no tengo ninguna emoción ligada a ganar una carrera sprint o no ganarla.

"Desde que era niño, esperas con ilusión el gran premio. Normalmente es un domingo o a veces un sábado", en referencia a que la carrera de Bakú se celebra en sábado este año.

La F1 no ha elegido a Bakú para albergar una carrera sprint desde 2023. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Lindblad, mientras tanto, añadió que el Baku City Circuit sería perfecto para una carrera sprint. Es un circuito urbano donde la clasificación es entretenida y un lugar donde es posible adelantar.

"Esta debería ser una sprint, sería una carrera sprint increíble", dijo el piloto de Racing Bulls. "Al final, es una pista donde podemos adelantar y todo el sentido de una carrera sprint es la idea de una carrera a fondo y adelantar. Creo que esta debería ser una".

Baku no es un fin de semana sprint ni en 2026 ni en 2027.