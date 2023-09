La carrera de mi vida: Jackie Stewart en el GP de Italia de 1973

Carrera: Gran Premio de Italia de 1973, Monza

Monoplaza: Tyrrell-Ford 006

Tuvimos una muy buena temporada con Tyrrell y yo lideraba el campeonato mundial al llegar a Monza, que en ese momento era el último Gran Premio en Europa. Sabía que podía asegurar el título antes de volar, pero luego durante la carrera uno de los neumáticos traseros comenzó a desinflarse.

Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford Photo by: David Phipps Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford Photo by: David Phipps

Aunque no gané la carrera, significó algo para mí que fue más allá de la victoria, porque remonté al cuarto lugar cuando estaba muy atrás, pero además rompí el récord de vuelta muchas veces en la competencia. Creo que tuve un buen día.

Siempre mantuve mis espejos enfocados en los neumáticos traseros porque en esos días teníamos muchos más pinchazos, así que al verlos con un aspecto cóncavo entré a los pits. No era como hoy que hacen una parada en boxes de 2.6 o 4.6 segundos; cuando yo entré parecía que estuve allí por años cambiando el neumático. Comenzamos con un juego de neumáticos y tanques llenos y no teníamos el equipo para hacer ningún tipo de parada rápida.

Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford Photo by: David Phipps Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford Photo by: David Phipps

Debido a que era el inicio de la carrera, significaba que estábamos muy atrasados, y me refiero estar realmente atrás. En la recta más larga no tenía a nadie a la vista, y mi parada de boxes debe haber sido de 30 segundos, por lo que perdí tiempo en la vuelta, aunque el neumático no se estaba desgastando.

Creo que Ken [Tyrrell] pensó que a partir de ese momento iba a perder interés por la situación. Sabíamos que teníamos un poco de velocidad y estábamos alcanzando a todos y comencé a hacer muy buenos tiempos de vuelta, pero creo que pensó que podría comenzar a aburrirme, así que empezó a darme señales iguales a las de '¡45 Fangio!', así que todo era bastante divertido.

Estaba alcanzando competidores vuelta por vuelta y rompiendo el récord de giro una y otra vez, y seguía pasando a otros. El último al que adelanté fue mi compañero de equipo Francois [Cevert] y terminé en cuarto. Incluso pensé que podría subir al podio.

Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford Photo by: Motorsport Images Howden Ganley, Williams IR03-Ford, Jackie Stewart, Tyrrell 006-Ford Photo by: Motorsport Images

Todo el mundo estaba saltando arriba y abajo cuando llegué, pero no estaba seguro de haber ganado el campeonato. Pregunté tres veces '¿estás seguro?', fue entonces que la multitud entró y, como no estaba en el podio, fueron por mí.

Terminé yendo al baño con mi esposa Helen y todos golpeaban la puerta, así que abrimos la ventana y salimos al paddock, pero también nos encontraron allí.

Mi primera victoria en un gran premio fue en Monza en 1965, así que fue un lugar del que obtuve una gran satisfacción. La multitud es fanática y el sistema de megafonía también es bueno, el lugar estaba vivo.

El auto se sintió bien ese día y yo también. Es posible ganar una carrera a veces incluso si no has conducido lo mejor posible, y sabes que has cometido algunos errores. Monza 1973 fue uno de esos días en los que me sentí realmente satisfecho con mi propia conducción.

Mira más imágenes de Jackie Stewart a continuación:

(Presiona en la imagen para verla en pantalla completa)

Jackie Stewart, con Tim Schenken, y Ronnie Peterson 1 / 20 Foto de: David Phipps Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford 2 / 20 Foto de: David Phipps Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford 3 / 20 Foto de: LAT Images Jochen Rindt, Lotus 72-Ford, con Jackie Stewart, March 701-Ford 4 / 20 Foto de: LAT Images Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford 5 / 20 Foto de: David Phipps Los mecánicos empujan a Jackie Stewart, March 701 Ford fuera de la caja de boxes 6 / 20 Foto de: LAT Images Clay Regazzoni, Ferrari 312B, Pedro Rodríguez, BRM P153 y Jackie Stewart, March 701 Ford 7 / 20 Foto de: LAT Images Clay Regazzoni, Ferrari 312B, Jackie Stewart, March 701 Ford y Jean-Pierre Beltoise, Matra MS120 8 / 20 Foto de: LAT Images Jackie Stewart, Tyrrell 003 Ford 9 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Jackie Stewart, Tyrrell 003 Ford, Francois Cevert, Tyrrell 002 Ford y el jefe del equipo Ken Tyrrell 10 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Jackie Stewart, Tyrrell 003 Ford 11 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Jackie Stewart, Tyrrell 003 Ford 12 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Jackie Stewart, Tyrrell 003 Ford 13 / 20 Foto de: David Phipps Jackie Stewart, Tyrrell 003 Ford 14 / 20 Foto de: LAT Images Jackie Stewart, Tyrrell 003 Ford 15 / 20 Foto de: LAT Images Ganador Jackie Stewart, Tyrrell 003 Ford 16 / 20 Foto de: David Phipps Jackie Stewart, Tyrrell 003 Ford 17 / 20 Foto de: David Phipps Jackie Stewart en el paddock 18 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Jackie Stewart y Jochen Rindt 19 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Tyrrell Team Owner Ken Tyrrell, Jackie Stewart, Tyrrell 20 / 20 Foto de: David Phipps