La carrera de mi vida: Juan Manuel Fangio en el GP de Alemania 1957

Carrera: Gran Premio de Alemania de 1957, Nurburgring

Monoplaza: Maserati 250F

En mi vida ha habido muchas carreras excelentes, por lo que es difícil elegir solo una. Para mí, una buena carrera es donde no crees que tienes posibilidades de ganar, y entonces, una muy espectacular fue la de Nurburgring en 1957.

Nurburgring fue uno de mis circuitos favoritos, porque un piloto siempre tiene una oportunidad, incluso si llegabas ahí con menos, siempre podías hacer mucho.

Es una pista de 23 kilómetros con 166 curvas, con subidas y bajadas. Es uno de los circuitos en los que más me gustó competir.

Yo conducía el Maserati. Era un buen auto, con mucha estabilidad. Provenía de una pequeña fábrica, pero la mecánica era excelente; y existía una buena unión entre lo mecánico y yo. El Ferrari también era un automóvil muy bueno, y yo había ganado en Nurburgring con Ferrari en 1956.

En la práctica, los autos no funcionaban bien; estaban consumiendo demasiado los neumáticos, así que decidimos que durante la carrera tendría que detenerme para cambiarlos. Antes de la competencia, los mecánicos sabían que habría un problema, por lo que practicaron el cambio y consiguieron un mejor tiempo de 30 segundos, que en ese momento era muy bueno.

En la carrera, cuando llegué a los boxes ya tenía una ventaja de 30 segundos sobre el segundo lugar, pero no sé qué sucedió en los pits porque cuando salí de nuevo había perdido 30 más otros 48 segundos.

Mike Hawthorn, Lancia Ferrari D50 801 Photo by: Motorsport Images Peter Collins, Lancia Ferrari D50 801 Photo by: Motorsport Images

Los Ferrari iban primero y segundo, con dos ingleses, Mike Hawthorn (izquierda) y Peter Collins (derecha); eran dos buenos pilotos, así que no pensé que pudiera ir sobre ellos. Cuando comencé de nuevo tenía 51 segundos detrás de ambos y solo faltaban 10 vueltas.

En mi cabeza siempre pensaba que podía ganar una carrera, y esta carrera estaba casi perdida para mí, así que tuve que arriesgarme, y eso es algo que nunca antes había hecho en mi vida.

Entonces, comencé a cambiar de usar la cuarta marcha a la quinta, y a empujar más fuerte usando los engranajes más largos. Pensé que hacerlo una vez estaba bien, que podía tomar una curva igual (con una velocidad mayor a lo normal), pero sería una locura hacer eso en dos.

Tomé la decisión correcta. Si en una curva estaba usando la segunda marcha, entonces pasé a la tercera. Cuando era tercera, usé la cuarta, y entonces el auto iba mejor en las curvas. Pero entonces había un mayor riesgo, porque era mucho menos seguro, pero iba más rápido. Y luego, en una de las bajadas, vi a los otros dos autos; estaban uno detrás del otro y solo faltaban dos vueltas. Ese fue el primer momento en que realmente pensé que podría ir por ellos.

Nunca he sido un piloto espectacular, pero hice cosas que nunca había hecho en mi vida, conduciendo de un lado del circuito al otro, usando las máximas revoluciones. Y así es como los alcancé y gané la carrera; me impuse por tres segundos, hice vueltas récord en los últimos 10 giros.

Juan Manuel Fangio, Maserati 250F Photo by: Motorsport Images Juan Manuel Fangio, Maserati 250F takes the chequered flag Photo by: Motorsport Images

Pero tuve un problema; uno de los tornillos del respaldo de mi asiento se rompió en la última vuelta. Me lastimé la pierna al tratar de enderezar el asiento y no podía agarrar fuerte el volante; por lo que tuve que conducir así.

Para mí, esta fue la carrera más emotiva. Me llamaron meister (maestro en alemán). Si ganas tres veces en Nurburgring, eres algo especial, y esta carrera me ayudó a ganar el quinto campeonato mundial. Cuando estaba esperando por mis laureles estaba muy emocionado. En 1954, un piloto que llevé allí a la carrera había muerto [Onofre Marimon], por lo que este circuito me había dado felicidad y tristeza.

Simplemente, ahora puedo decirlo: nunca pensé que podría ganar esta carrera, pero me arriesgué por primera vez en mi vida.

Juan Manuel Fangio, Maserati 250F Photo by: Motorsport Images Podium: race winner Juan Manuel Fangio, Maserati, second place Mike Hawthorn, Lancia Ferrari, third place Peter Collins, Lancia Ferrari Photo by: Motorsport Images

Fue mi última victoria en un gran premio. Al año siguiente tomé la decisión de retirarme: me estaba haciendo viejo. La gente piensa que me retiré porque Luigi Musso falleció en Reims, pero no fue así. Vi el accidente, estaba justo frente a mí cuando se estrelló, pero no sabía que había muerto.

Pero mientras conducía en esa carrera comencé a pensar, ¿qué estoy haciendo? Vine aquí (a Europa) para competir durante un año. Nunca pensé que iba a ganar carreras, y tengo 10 años corriendo y gané cinco campeonatos mundiales. ¿Qué estoy buscando?.

Entrevista por Adam Cooper, publicada en Autosport magazine, 21/28 diciembre de 1989

