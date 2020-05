La carrera de mi vida: Michael Schumacher en Japón 2000

Carrera: Gran Premio de Japón 2000, Suzuka

Monoplaza: Ferrari F1-2000

Toda mi vida, nunca olvidaré ese mensaje de radio de Ross [Brawn]. Estaba conduciendo por el pitlane después de mi segunda parada, y él dijo: "Se ve bien, se ve bien".

Estaba muy tenso y esperaba que dijera: "Se veía bien", pero de repente dijo: "¡Se ve muy bien!"

No esperaba que funcionaría después de la segunda parada en boxes. Mis dos últimas vueltas antes de la detención no fueron muy buenas. Estaba atrapado en el tráfico y tuve que adelantar a un Benetton que se había salido de la pista. Y luego llegó el mensaje de radio de Ross, lo cual fue increíble.

Inmediatamente me di cuenta de que había salido del pitlane a la cabeza, que si no cometía errores y no había problemas con el auto, entonces estaba a nuestro alcance, porque adelantar es casi imposible en Suzuka.

Mantuve la concentración todo el tiempo, porque lloviznaba y varias secciones de la pista estaban muy oscuras. No podías ver claramente si estaba mojado o no.

Y luego el momento en que crucé la línea fue una locura. Hasta ese momento no me había atrevido a sentir alegría, porque quería estar absolutamente seguro y tener la línea de meta detrás de mí.

Michael Schumacher, Ferrari F1 2000 Photo by: Sutton Images

Más tarde, me preguntaron repetidamente cuáles eran mis sentimientos predominantes en ese momento, y en ninguna ocasión pude encontrar las palabras correctas. No sabía qué hacer con esta felicidad.

De repente me sentí atrapado en el auto, atrapado en mi Ferrari, como si estuviera a punto de estallar. Golpeé el volante con tanta fuerza que pensaron que estaba roto y, por precaución, tuvieron que sacarlo de servicio.

Mirando hacia atrás, debo decir que esta carrera fue algo muy especial para mí. No solo porque me permitió ganar el título, sino también porque fue una carrera de alta clase. Realmente estaba corriendo al máximo nivel.

Durante más de 40 vueltas, Mika [Hakkinen] y yo hicimos tiempos casi idénticos, como una vuelta perpetua de calificación. Ciertamente fue una de las mejores carreras que he conducido, si no la mejor. Mika fue fantástico y me llevó al límite.

Nunca he sufrido tanto después de una fiesta. De Japón nos fuimos de vacaciones a Tailandia y me llevó dos días superar los efectos posteriores.