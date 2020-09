El casco que Vettel usará en Italia para agradecer a los tifossi

Para Sebastian Vettel este fin de semana será especial, porque será el último en el que competirá en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 como piloto de Ferrari. El próximo año su lugar será ocupado por Carlos Sainz, quien llegará procedente de McLaren a finales de año.

Precisamente por eso Sebastian decidió dedicar su casco este fin de semana a los aficionados de Ferrari. El diseño del casco sigue siendo el mismo, con la bandera alemana en el costado derecho del centro, pero la parte inferior ya no es blanca, sino cromada.

La parte más importante, sin embargo, es la que se coloca justo en el límite para llegar a la visera. En ese punto, como se puede ver en la foto, aparece el tricolor italiano. Este es el homenaje de Sebastian a todos los fans que lo apoyaron durante su aventura bajo el estandarte del Cavallino Rampante.

"Este es el casco que usaré para el Gran Premio de Italia de este año. Como pueden ver, se basa en el diseño habitual, con la bandera alemana cruzando el casco. Pero también está la bandera tricolor italiana, como se puede observar aunque no es posible hacerlo si se mira de frente".

"Es una reflexión de los últimos años que he vivido en Ferrari. He pasado mucho tiempo en Italia con mi equipo. Y esta es una pequeña forma de expresar mi amor por el equipo y por todos los aficionados que me han apoyado durante todo este camino en los últimos años. No puedo esperar para usarlo en la carrera".

Pasa las flechas para mirar el diseño del casco de Sebastian Vettel en Monza: