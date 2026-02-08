Caso motores F1: ¿Por qué Red Bull cambio de postura y va contra Mercedes?

La nueva generación de unidades de potencia, cuyo debut está previsto dentro de un mes en Melbourne, ya ha marcado un récord nada desdeñable: incluso antes de disputarse la primera carrera, la rivalidad entre los fabricantes de motores ya está en pleno apogeo. Más que de relación de compresión, ahora se habla (irónicamente) de relación de comprensión, con Mercedes aislada en la defensa de su interpretación del reglamento técnico.

Sin embargo, el punto clave que surgió de la reunión del PUAC de la semana pasada fue el cambio de postura de Red Bull. Una medida tan repentina como decisiva: la alineación con Audi, Ferrari y Honda permitió alcanzar el quórum necesario (cuatro fabricantes de cinco) para proceder formalmente con la solicitud de añadir, mediante una directiva técnica o una modificación del reglamento, un sistema de medición de la relación de compresión en caliente.

Ahora se pasará de la confrontación técnica a la política. La propuesta llegará ahora a la mesa de la Comisión de Fórmula 1, prevista para la próxima semana en Baréin, y si se confirman las posiciones actuales, todo avanzará rápidamente hacia la aprobación final por parte del Consejo Mundial, que es un sello formal.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Mercedes AMG

Las razones detrás del cambio de postura de Red Bull

Sin embargo, la verdadera incógnita sigue siendo el motivo del cambio de rumbo de Milton Keynes. En las discusiones iniciadas en diciembre, la división Powertrains de Red Bull había mantenido un perfil neutral. Una posición que había alimentado los rumores sobre una posible solución técnica similar a la impugnada por Mercedes, es decir, capaz de aumentar la relación de compresión en caliente.

Sin embargo, entre esa posición expectante y la decisión confirmada la semana pasada se interpone un elemento clave: las pruebas de Barcelona. Además de los tiempos por vuelta, en las pruebas españolas los equipos tuvieron la oportunidad de analizar en profundidad los datos recopilados en la pista. Más de un equipo dejó entrever que Mercedes había mostrado una superioridad significativa en cuanto a motor, aunque con mucho cuidado de no exponer demasiado su potencial.

Según lo revelado, los picos de rendimiento se concentraron en tramos cortos de pocas vueltas, suficientes para que los ingenieros obtuvieran resultados claros sin llamar demasiado la atención. No es nada inesperado, ya que desde hace meses la unidad de potencia de la estrella se considera la de referencia, pero es diferente pasar de los rumores invernales al análisis de los datos del GPS. Verlo con tus propios ojos es otra cosa, y probablemente los márgenes se han evaluado por encima de lo esperado.

Aquí es donde toma forma la hipótesis más acreditada detrás del cambio de rumbo de Red Bull. Aunque el primer motor desarrollado internamente por la división Powertrains de Milton Keynes fue una de las sorpresas más interesantes de las pruebas españolas, la posibilidad de ejercer presión regulatoria sobre un rival directo representa una oportunidad estratégica que no se puede perder. Sobre todo después de haber comprobado sobre el terreno, con cifras en la mano, el potencial real de la unidad de potencia Mercedes.