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Así es por dentro el centro de operaciones remotas de la FIA y la F1

Un proyecto conjunto entre la FIA y la Fórmula 1: el organismo rector del automovilismo inauguró la versión más reciente de su centro de operaciones remotas, una instalación similar a un centro de control de misiones que sirve de apoyo a los comisarios deportivos de la F1. Estuvimos allí para conocerlo en detalle.

Jake Boxall-Legge

Publicado: 25 oct 2026, 13:28

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"Si volvemos atrás, a 1966 con [Inglaterra] y Alemania [Occidental], ¿recuerdan el Mundial? Lo ganaron. Imagino que en ese momento desearon que no hubiera [sistema de revisión], supongo que estaban contentos de que no lo hubiera."

Así se expresó el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en la inauguración del nuevo centro de operaciones remotas (ROC, por su sigla en inglés) del organismo rector en las instalaciones de la Fórmula 1 en Biggin Hill, al hablar con algunos medios seleccionados y lanzar un dardo sutil sobre la legitimidad del triunfo de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA.

En aquel partido de hace 60 años, el disparo de Geoff Hurst pegó de manera inconclusa en la parte inferior del travesaño y cayó sobre la línea de gol. Por supuesto, no había VAR para comprobar si la pelota había cruzado efectivamente la línea, pero el árbitro lo concedió como gol, y más tarde Hurst dejó el partido fuera de toda duda cuando remató otro al arco rival en el cierre del encuentro. Ahora, señor Ben Sulayem, hablemos de Frank Lampard en 2010...

Cuando Ben Sulayem asumió la presidencia de la FIA, estaba decidido a crear la respuesta de la F1 al VAR para modernizar algunos de los procesos de toma de decisiones en la pista. La investigación sobre el desenlace del Gran Premio de Abu Dhabi de 2021 demostró que la toma de decisiones en la sala de comisarios quizá estuvo guiada por la subjetividad, y la falta de consistencia parecía dejar perplejos a pilotos y equipos ante ciertas determinaciones. Eso no quiere decir que estos problemas no hayan persistido, de ahí la aplicación de pautas de conducción para ordenar algunos de los incidentes más divididos, pero las decisiones podían variar según el equipo de comisarios de un fin de semana determinado.

La demora en la toma de decisiones también era un problema. Imaginen esto: hay un incidente en pista y los comisarios deciden revisarlo. Les corresponde analizar todos los distintos escenarios y parámetros involucrados, determinar quién tuvo la culpa y esperar que no aparezca una gran acumulación de incidentes posteriores. Cuando las infracciones de límites de pista no estaban automatizadas, tenían que revisar manualmente todos los distintos ángulos para determinar si el piloto estaba realmente por completo fuera de las líneas blancas, lo que demoraba las investigaciones siguientes. No sorprende, entonces, que aumentara la frustración al no saber si el ganador de la carrera iba a recibir una penalización...

El ROC de la FIA fue implementado para aliviar parte de la carga de los comisarios mediante un equipo interno de analistas en la base que observa la carrera, revisa las comunicaciones por radio, vigila zonas clave del circuito y acelera la información proporcionada a los comisarios en caso de que ocurra un incidente en pista. Al estar ubicado en Biggin Hill -en el límite del Gran Londres-, donde se gestiona la señal de transmisión y los datos de la F1, la FIA tiene acceso a todas y cada una de las cámaras alrededor de la pista, a todos los sensores GPS y a sus propias cámaras en el circuito para asistir en asuntos relacionados con infracciones de límites de pista.

Las nuevas dependencias de la FIA en Biggin Hill se conocen internamente como "ROC 3.0", después de sus versiones anteriores situadas en las oficinas de la FIA en Ginebra (el primer ROC, una mesa para cuatro a seis personas en una 'sala de reuniones reconvertida') y París. Es, en esencia, el equivalente a las instalaciones del VAR de la Premier League en Stockley Park, en el oeste de Londres, aunque la F1 quizá se presta más a este formato. Las decisiones no necesitan ser completamente inmediatas; los árbitros no detienen el juego para cobrar una falta, la carrera sigue en marcha salvo que haya una bandera roja, y una pausa prolongada mientras el árbitro va al monitor no interrumpe el flujo. En cambio, la tecnología de transmisión y datos utilizada se marca para los comisarios en tiempo real, en lugar de esperar flujos de datos de transmisión que aún no se mostraron por televisión. El nuevo ROC cuenta con alrededor de 20 a 30 voluntarios, en asociación con universidades para aportar futuros talentos de fiscalización, y se puso en servicio por primera vez durante el fin de semana del Gran Premio de Países Bajos de este año.

"[En cuanto a] operaciones de carrera, tenemos la propia dirección de carrera", explica el director deportivo de la FIA, Tim Malyon. "Todos saben que ese es el centro de toma de decisiones durante una carrera o, de hecho, cualquier otra sesión en vivo. Ahora tenemos el ROC, obviamente tenemos a los comisarios, y después tenemos lo que llamamos nuestro grupo de sistemas de carrera, que se ocupa de buena parte de la tecnología en segundo plano, los sistemas de posicionamiento, los paneles luminosos junto a la pista y toda la demás infraestructura que rodea a la carrera.

El nuevo ROC de la FIA cuenta con cientos de flujos de datos diferentes para mejorar las decisiones de los comisarios durante las carreras.

Photo by: FIA

"El ROC aquí trabaja muy en paralelo con dirección de carrera. El ROC también dará apoyo tanto a dirección de carrera como a los comisarios en términos de análisis, y ese es el punto clave de cuál es la intención de esta instalación: es un centro de análisis.

"Durante una carrera, obviamente llega una cantidad significativa de datos a dirección de carrera y ahora aquí al ROC desde el video. Tenemos todo lo que la gente tiene disponible para el mundo exterior, en cuanto a las cámaras de TV y las onboard, pero además de eso normalmente tenemos del orden de 50 a 60 cámaras específicas de circuito cerrado de televisión alrededor de la pista. Además de eso, la FIA viaja con alrededor de 40 a 50 cámaras propias, que instalamos específicamente en varias zonas, ya sean los garajes de los equipos, las posiciones de parada en pits de los equipos o cámaras específicas en la parrilla.

"Así que recibimos muchísimos datos de video, obviamente también tenemos todo el audio de los equipos. También tenemos acceso a telemetría en tiempo real, no con el nivel de detalle con el que obviamente trabajan los equipos, pero los canales pertinentes que respaldan la toma de decisiones de dirección de carrera también llegan tanto a la dirección de carrera en el circuito como aquí. Y después, obviamente, también tenemos comunicación directa con los equipos, así que hay un diálogo directo entre dirección de carrera y los equipos.

"Es un centro de análisis; obviamente, llega una enorme cantidad de información y la idea es que esta instalación sirva para destilar esa información en algo sobre lo que sea más fácil actuar para dirección de carrera o para los comisarios y, en última instancia, tomar una decisión. Esta es una instalación de análisis; la función de toma de decisiones permanece en dirección de carrera o en la sala de comisarios en el circuito."

"La misión aquí es muy clara: ayudar a [dirección de carrera] y también formar para el futuro" Mohammed Ben Sulayem

En una recorrida por el ROC, los analistas ofrecen una demostración de su trabajo durante un fin de semana de gran premio. Uno se encarga de monitorear esas cámaras de parrilla mencionadas, comprobando si los pilotos están en posición en la salida. Aquí también intervienen sensores, pero a veces una salida fuera de posición puede pasarse por alto ocasionalmente; si un piloto aparece como fuera de su cajón de parrilla, el analista puede enviar de inmediato una alerta a dirección de carrera y a la oficina de los comisarios para una investigación posterior.

Otros observan los límites de pista. La FIA ahora utiliza geocercas para generar los avisos de límites de pista, y los analistas del ROC tienen entonces acceso a la configuración local de cámaras para determinar si el piloto efectivamente sobrepasó la línea blanca. Con la incorporación de líneas azules entre el límite de la pista y el piano, se volvió mucho más fácil determinar si la vuelta debe ser eliminada, y los sectores ocasionales de grava instalados por los circuitos también representan un elemento disuasorio. Quedaron atrás los días del Gran Premio de Austria de 2023, donde hubo más de 150 infracciones de límites de pista en las dos últimas curvas.

"Nuestro enfoque sobre los límites de pista fue doble", dice Malyon. "Básicamente fue disuasión natural en la pista. Hemos visto todas las franjas de grava que se instalaron en los últimos dos años, pero una parte fundamental de eso fue el ROC. Es el primer punto de referencia para el análisis de límites de pista y tenemos básicamente un sistema de cuatro niveles. Hay una serie de herramientas digitales que funcionan en segundo plano. Tenemos una herramienta de visión por computadora y básicamente podemos ver en nuestra pantalla, con recuadros azules y líneas verdes: esa es la herramienta de configuración para la visión por computadora.

"Luego tenemos lo que llamamos geocercas y, de nuevo, en esta pantalla aquí [como se ve en la imagen de abajo] pueden ver estos pequeños recuadros verdes que están resaltados. Esos interactúan con los datos de posicionamiento del coche y, si un coche entra en uno de esos recuadros verdes, eso también será señalado.

Una demostración de cómo se supervisan los límites de pista en las primeras curvas de Singapur mediante geocercas y observación en tiempo real.

Photo by: Jake Boxall-Legge

"Y después también tenemos lo que se llama desviación de la línea de carrera como tercera línea de defensa, y eso es básicamente una herramienta en tiempo real que monitorea la línea de carrera de cada coche y, si un coche se desvía significativamente de su línea de carrera típica, también será señalado. Así que esas tres primeras capas alimentan la capa final, que también está dentro del ROC, y esa es la primera capa humana, que consiste en que estos chicos revisen un video específico. A los chicos aquí se les presenta una lista de posibles límites de pista que deberían mirar y en qué orden deberían mirarlos.

"Luego revisan en función de esas tres capas iniciales. Si consideran que eso debe escalarse a dirección de carrera, pueden, desde esos cuadros de diálogo relevantes, simplemente hacer clic en un botón que luego aparece en dirección de carrera. Se revisa en dirección de carrera y, si dirección de carrera está de acuerdo con la evaluación, esa vuelta será señalada para su eliminación. En última instancia, son los comisarios quienes eliminan una vuelta, así que luego la revisarán solo para asegurarse de que están conformes."

Luego están las infracciones con bandera amarilla, algo que estuvo en las noticias este año en el Gran Premio de Austria, cuando George Russell consiguió la pole con una vuelta registrada al mismo tiempo que el accidente de Max Verstappen en la curva 9. Los analistas aquí se darán cuenta de una posible infracción si un tiempo de vuelta está dentro de cierta tolerancia respecto del mejor tiempo de un piloto, y luego revisarán la telemetría y los ángulos de cámara para evaluar. Esto será marcado para revisión, y el personal del ROC enviará entonces cualquier información requerida a dirección de carrera; si hay una clara levantada durante el período de bandera amarilla, los comisarios pueden declarar que no habrá más acciones.

Otro incidente de Russell que impulsó un mayor desarrollo dentro del ROC fue su choque en el tramo final del Gran Premio de Australia de 2024, cuando su Mercedes quedó de costado. Aunque las herramientas disponibles mostraban que el coche se había detenido, la FIA consideró que debían desarrollarse para mostrar de inmediato si el coche estaba en una posición insegura, con el fin de imponer una neutralización rápida de la carrera.

"Esto es lo que llamamos nuestra pantalla en foco", dice Malyon, "donde, cuando ha habido un incidente, esto puede aparecer automáticamente. Si se configura de esa manera, te mostrará toda la información pertinente sobre ese coche para permitir que dirección de carrera tome una decisión sobre si se necesita una intervención, si la situación actual de banderas está en el nivel correspondiente, etcétera. A lo largo de la temporada 2026, hemos introducido algunas herramientas nuevas en cuanto al conjunto de dirección de carrera para reforzar las banderas y seguimos desarrollando en esa línea hacia el final del año, intentando introducir neutralizaciones de manera sólida y oportuna cuando sea necesario por motivos de seguridad."

Por supuesto, esto es algo que puede requerir un mayor desarrollo; la detención de Lance Stroll en el Gran Premio de España de este año produjo una bandera amarilla prolongada hasta que finalmente se siguió al coche de seguridad virtual, debido a la imposibilidad de los comisarios de pista de sacar el Aston Martin a través de la valla sin ingresar a un circuito con la carrera en marcha. Al mismo tiempo, conocer la posición exacta de un coche detenido ha permitido reanudar la carrera con bandera verde durante más tiempo, pasando a amarilla o a un VSC solo si el pelotón comienza su aproximación. Esto es útil para algo como una colisión en la primera curva; siempre que los pilotos no estén en peligro inmediato, la carrera puede continuar hasta la última curva de la vuelta antes de la neutralización.

Los analistas del ROC pueden supervisar las posiciones en la parrilla, los datos del GPS y otros parámetros para alertar a la dirección de carrera sobre cualquier irregularidad.

Photo by: Jake Boxall-Legge

Ben Sulayem también ve el ROC como una escuela de formación para futuros directores de carrera y oficiales. Con comunicación abierta entre los analistas durante el transcurso de la carrera, y la comunicación bidireccional entre los directores de carrera y quienes están en el ROC, presenta una idea de cómo pueden tomarse las decisiones y de formas de mejorar el proceso en la pista.

"La misión aquí es muy clara: ayudar a [dirección de carrera] y también formar para el futuro", dice Ben Sulayem, quien inauguró la instalación junto al CEO de F1, Stefano Domenicali. "Antes nos estábamos quedando sin recursos, en 2022 y 2023, también teníamos un problema para contar con buenos comisarios y directores de carrera. La gente quiere formar parte de la FIA, pero cuando vas y los entrenas, no están al nivel de lo que la F1 necesita y exige. No está bien tener a una persona promedio allí solo para cubrir ese puesto. Ahora, con todo esto, minimizar el error humano es muy importante, pero eliminar el factor humano es imposible.

"Traes aquí a los nuevos oficiales, les das cursos, está bien. Pero los llevas con distintos directores [de carrera] y no es un ambiente muy bueno allí porque es un poco estresante, tienes que estar callado, no puedes hacer preguntas. Pero creo que aquí podemos usarlo, no solo en vivo online, sino que podemos usarlo para formarlos trayendo, por ejemplo, material antiguo de una de las carreras y haciendo que los comisarios, los nuevos, aprendan de eso. Así que podemos repetir cualquiera de las carreras y ahí también tenemos un plan para eso."

"El ROC aquí trabaja muy en paralelo con dirección de carrera; también dará apoyo tanto a dirección de carrera como a los comisarios, y ese es el punto clave de cuál es la intención de esta instalación: es un centro de análisis" Tim Malyon

El personal del ROC también se ocupa de las carreras de F2 y F3, y Ben Sulayem quiere que el uso de las operaciones remotas se expanda a otras categorías: el Campeonato Mundial de Resistencia es una serie sancionada por la FIA que debería recibir el mismo tratamiento en los próximos años.

Más allá de todas las críticas que los oficiales de carrera recibieron en el pasado, particularmente en lo que respecta a la consistencia y la velocidad de la toma de decisiones, contar con un centro de operaciones fuera del circuito elimina parte del ruido de estar en la pista; de hecho, por eso los equipos tienen sus propias versiones en sus propias instalaciones para ayudar al equipo de carrera con el análisis de datos y los informes estratégicos.

Por supuesto, todavía habrá decisiones de los comisarios con las que varias partes distintas puedan no estar de acuerdo, pero establecer un precedente generalmente reconocido y medir las decisiones posteriores contra ese criterio solo aporta claridad a un fin de semana de carrera, y eso garantiza que el público que mira no quede sorprendido por una penalización aleatoria de 10 segundos por un escenario similar a otro que quedó sin castigo.

Al quitarle la carga a dirección de carrera mediante el uso del ROC, las decisiones futuras deberían sentirse, con suerte, bien pensadas sin la importante penalización de tiempo que implica revisar cientos de flujos de datos. Uno se pregunta por qué la FIA no hizo esto antes...

Numerosos canales de datos garantizan que los analistas tengan una visión completa de la carrera.

Photo by: Jake Boxall-Legge

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