La ceremonia de entrega de premios de la FIA de 2025 se celebrará el viernes 12 de diciembre en Tashkent (Uzbekistán).

Lando Norris, de McLaren, que el domingo se convirtió en el 35º piloto en proclamarse campeón del mundo tras terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi, recogerá finalmente su trofeo junto a muchos otros de campeonatos dependientes de la FIA.

¿Cuándo es la ceremonia de entrega de premios de la FIA de 2025?

La ceremonia se realizará el Viernes 12 de diciembre.

Horarios de la ceremonia de entrega de premios de la FIA 2025 en Latinoamérica

País Horario México 12:00 horas Costa Rica Belice El Salvador 12:00 horas Panamá Colombia Perú Ecuador 13:00 horas Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana 14:00 horas Argentina 15:00 horas Uruguay Paraguay Chile 15:00 horas

¿Cómo ver la ceremonia de entrega de premios de la FIA 2025?

La ceremonia de entrega de los Premios FIA 2025 se retransmitirá gratuitamente en el canal oficial de la FIA en YouTube.

¿Qué es la ceremonia de entrega de premios de la FIA?

La ceremonia de entrega de premios de la FIA es un evento anual que honra los logros de todos los campeones de la FIA de ese año, incluidos los de la Fórmula 1, el Campeonato Mundial de Rallyes, el Campeonato Mundial de Resistencia, la Fórmula E y el karting. Incluye premios especiales como Acción del Año, Novato del Año, Oficial Destacado y los Premios del Presidente de la FIA.

Tras haberse celebrado anteriormente en Montecarlo, Nueva Delhi, Estambul, París, Doha, Viena, Versalles, San Petersburgo, Ginebra, Bolonia, Bakú y Kigali, el evento se traslada a Tashkent (Uzbekistán) en 2025.

Parrilla de salida Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

En 2025, los Premios del Presidente de la FIA, que "reconocen y celebran la excelencia, la creatividad y el impacto positivo en la comunidad de los Clubes Miembros de la FIA de todo el mundo", incluyen dos nuevas categorías: Excelencia en la Comunicación y Logro Nacional en el Deporte del Motor.

El Premio a la Excelencia en la Comunicación lo ganó la Specialty Equipment Market Association (SEMA) por su "campaña nacional de defensa del derecho de los estadounidenses a elegir vehículos de combustión interna, híbridos o eléctricos".

El National Motorsport Achievement Award se ha concedido a Svenska Bilsportförbundet (SBF) por el proyecto "Biodiversity and Motorsport - Racing for Nature".