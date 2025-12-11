Todos los campeonatos

Fórmula 1

Ceremonia de premios de la FIA 2025: Cuándo y cómo ver la premiación de Norris

La ceremonia de entrega de premios de la FIA de 2025, que se celebrará en Tashkent (Uzbekistán), rendirá homenaje a los campeones del mundo, entre ellos el flamante ganador del título de F1, Lando Norris.

Lydia Mee
Editado:
Drivers take the start of the Formula One Azerbaijan Grand Prix

La ceremonia de entrega de premios de la FIA de 2025 se celebrará el viernes 12 de diciembre en Tashkent (Uzbekistán).

Lando Norris, de McLaren, que el domingo se convirtió en el 35º piloto en proclamarse campeón del mundo tras terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi, recogerá finalmente su trofeo junto a muchos otros de campeonatos dependientes de la FIA.

¿Cuándo es la ceremonia de entrega de premios de la FIA de 2025?

La ceremonia se realizará el Viernes 12 de diciembre. 

Horarios de la ceremonia de entrega de premios de la FIA 2025 en Latinoamérica

País

Horario

México Mexico

12:00 horas

Costa Rica Costa Rica

Belice Belize

El Salvador El Salvador

 12:00 horas

Panamá Panama

Colombia Colombia

Perú Peru

Ecuador Ecuador

 13:00 horas

Venezuela Venezuela

Bolivia Bolivia

Puerto Rico Puerto Rico

República Dominicana Dominican Republic

 14:00 horas

Argentina Argentina

 15:00 horas

Uruguay Uruguay

Paraguay Paraguay

Chile Chile

 15:00 horas

¿Cómo ver la ceremonia de entrega de premios de la FIA 2025?

La ceremonia de entrega de los Premios FIA 2025 se retransmitirá gratuitamente en el canal oficial de la FIA en YouTube.

¿Qué es la ceremonia de entrega de premios de la FIA?

La ceremonia de entrega de premios de la FIA es un evento anual que honra los logros de todos los campeones de la FIA de ese año, incluidos los de la Fórmula 1, el Campeonato Mundial de Rallyes, el Campeonato Mundial de Resistencia, la Fórmula E y el karting. Incluye premios especiales como Acción del Año, Novato del Año, Oficial Destacado y los Premios del Presidente de la FIA.

Tras haberse celebrado anteriormente en Montecarlo, Nueva Delhi, Estambul, París, Doha, Viena, Versalles, San Petersburgo, Ginebra, Bolonia, Bakú y Kigali, el evento se traslada a Tashkent (Uzbekistán) en 2025.

Starting grid

Parrilla de salida

Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

En 2025, los Premios del Presidente de la FIA, que "reconocen y celebran la excelencia, la creatividad y el impacto positivo en la comunidad de los Clubes Miembros de la FIA de todo el mundo", incluyen dos nuevas categorías: Excelencia en la Comunicación y Logro Nacional en el Deporte del Motor.

El Premio a la Excelencia en la Comunicación lo ganó la Specialty Equipment Market Association (SEMA) por su "campaña nacional de defensa del derecho de los estadounidenses a elegir vehículos de combustión interna, híbridos o eléctricos".

El National Motorsport Achievement Award se ha concedido a Svenska Bilsportförbundet (SBF) por el proyecto "Biodiversity and Motorsport - Racing for Nature".

