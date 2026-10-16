Fórmula 1 GP de Singapur

Karun Chandhok expresa preocupación por el rendimiento de la actualización de Mercedes F1

El expiloto de F1 Karun Chandhok ha advertido que Mercedes debería estar preocupado tras sus últimas mejoras aerodinámicas

Lydia Mee

Publicado: 16 oct 2026, 13:16

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Karun Chandhok, comentarista de Sky Sports y expiloto de Fórmula 1, considera que Mercedes debería estar "preocupado" por su último paquete de mejoras, advirtiendo que los nuevos componentes aerodinámicos no han logrado proporcionar el salto de rendimiento deseado.

A pesar de que Kimi Antonelli se acerca a la conquista de su primer título de pilotos, el rendimiento de Mercedes se ha estancado en las últimas carreras. Mientras que Max Verstappen, de Red Bull, ganó los dos últimos Grandes Premios —en Malasia y Singapur—, la escudería de Brackley tuvo dificultades para extraer velocidad de su monoplaza W17 actualizado.

En declaraciones al programa Sky Sports F1 Show, Chandhok señaló que el Gran Premio de Singapur no fue un fin de semana "extremadamente positivo" para Mercedes. Antonelli terminó tercero en la carrera, mientras que Russell —quien partió desde la 19.ª posición debido a penalizaciones en la parrilla por cambios en componentes de la unidad de potencia— finalizó noveno.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

El piloto italiano compitió con el monoplaza que contaba con las actualizaciones en el circuito urbano de Marina Bay, mientras que Russell utilizó la especificación anterior. Aunque Antonelli superó a su compañero de equipo, Chandhok afirmó que la mejora en el rendimiento resultó insuficiente.

"Si soy sincero, no creo que haya sido un fin de semana excesivamente positivo para ellos en ese aspecto. El viernes, el coche con la especificación anterior fue más rápido en manos de George", explicó el expiloto.

"Ya en la sesión de clasificación principal, George se encontraba en una situación algo desfavorable, lógicamente tras su accidente en la carrera al sprint. Él mismo comentó que solo intentaba completar una vuelta segura y realizar un trabajo sensato. La verdad es que no estuvo tan lejos de Kimi".

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"Por tanto, ¿ha aportado la mejora aerodinámica un salto significativo en el rendimiento? Diría que probablemente no; ni en Malasia ni en Singapur". "Así que creo que estarán algo preocupados".

Antonelli lidera actualmente la clasificación de pilotos con 340 puntos. Russell le sigue en segunda posición con 238 puntos, y Lewis Hamilton, de Ferrari, ocupa el tercer lugar con 229 puntos. Como resultado, Mercedes también encabeza el campeonato de constructores con 578 puntos. Ferrari es segundo con 444 puntos y McLaren, tercero con 339 puntos.

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