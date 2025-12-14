Charles Leclerc: "Es ahora o nunca" para Ferrari ante el reglamento 2026

El piloto de Fórmula 1 de Ferrari Charles Leclerc dice que es "ahora o nunca" para la escudería italiana de luchar por los campeonatos con los nuevos cambios reglamentarios para 2026.

Ferrari descendió de la segunda a la cuarta posición este año, después de que no lograra la marca al inicio de la campaña de 2025 y decidiera centrar todos sus recursos aerodinámicos en el coche del próximo año a partir de abril.

El resultado final fue una campaña frustrante sin ninguna victoria en grandes premios para Leclerc y el recién llegado Lewis Hamilton, que terminó el año con tres salidas consecutivas de la Q1.

A medida que el equipo y su jefe Fred Vasseur fueron sometidos a un escrutinio cada vez mayor en Italia durante la temporada, Leclerc no se hace ilusiones de que las decisiones que ha tomado Ferrari significan que la presión está bajo el nuevo reglamento, especialmente porque el monegasco ha estado esperando pacientemente un coche ganador del campeonato desde 2019.

Cuando se le preguntó si todavía cree que la Scuderia puede proporcionarle eso, Leclerc respondió: "Yo sí, y el año que viene será un año crucial.

"Todo el equipo está enormemente motivado para el próximo año, porque es un cambio tan grande, una gran oportunidad para demostrar de qué es capaz Ferrari. Es ahora o nunca, así que espero de verdad que empecemos esta nueva era con buen pie, porque es importante para los cuatro años siguientes".

"Para la sexta o séptima carrera, creo que tendremos una buena idea de quiénes son los equipos que dominarán durante los cuatro años siguientes".

Charles Leclerc, Ferrari Foto: Erik Junius

Comentando su temporada sin victorias, dijo: "Es dura, si es la más dura o no, no lo sé. Tiendo a olvidar esas emociones negativas lo antes posible, así que no sé si es la peor, pero seguro que es muy decepcionante".

Junto a George Russell, que se encuentra en una posición similar en Mercedes, Leclerc ha sido aclamado como uno de los pilotos más destacados de 2025, excluyendo a los tres protagonistas del título, ya que ambos terminaron cuarto y quinto respectivamente.

"Valoro mi temporada realmente alto", dijo Leclerc el mes pasado en el Gran Premio de Las Vegas. "Creo que he hecho un buen trabajo. Pero, de nuevo, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor.

"Creo que el primer año estaba muy claro cuáles eran mis puntos débiles, pero luego trabajas en ellos y siempre te centras en detalles cada vez más pequeños. Y ahora son detalles más pequeños, pero siguen marcando la diferencia. Así que en eso me centraré".