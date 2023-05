Charles Leclerc ganó la pole position la semana pasada en el Gran Premio de Azerbaiýan y estaba decidido a repetir la hazaña en Miami. Por desgracia, el piloto monegasco cometió un error en cada uno de sus intentos en la Q3, y el segundo tuvo graves consecuencias.

El piloto monegasco de Ferrari se salió de la pista a gran velocidad de la misma forma que el día anterior en la segunda práctica libre provocando una bandera roja que simplemente significó el final de la sesión. El domingo, sólo saldrá séptimo en la parrilla, apenas por delante de Max Verstappen, a quien le arruinó su último intento.

Decepcionado, el piloto de Ferrari no intentó ocultar su frustración y asumió toda la responsabilidad, al volante de un monoplaza que sabe que brilla más en una vuelta rápida que en un largo stint en carrera.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

"No hay explicación que dar, no hay excusa, simplemente no es aceptable", declaró a Canal+. "Soy el primero en ser difícil conmigo mismo. No es el nivel que debería tener. En la Q3, se puede decir que sí, que la primera vuelta fue extremadamente buena hasta la última curva, pero luego tuve un bloqueo, así que no tiene sentido hacer una vuelta muy buena si luego no es para acabarla. Y la segunda vuelta en la Q3 terminé contra el muro".

"Sé que la clasificación es uno de mis puntos fuertes, que consigo extraer todo lo que puedo del coche la mayor parte del tiempo, pero este fin de semana, claramente, no he hecho el trabajo: dos errores, dos veces en la misma curva, ayer y hoy. Ahora intentaré centrarme en mañana, intentaré terminar el fin de semana de la mejor manera, pero estoy muy decepcionado conmigo mismo", dijo el monegasco.

Tras un inicio de temporada complicado, Charles Leclerc se recuperó bien en Bakú, con su primer podio de la temporada. De momento, la perspectiva de confirmar este resultado queda lejos en Miami, y es con el cuchillo entre los dientes como tendrá que volver al trabajo.