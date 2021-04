La F1 acordó a principios de esta semana probar tres carreras sprint de 100 km este año para decidir la parrilla final. La primera tendrá lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone en julio.

Si bien los equipos aún se están familiarizando con las implicaciones estratégicas que supone el nuevo formato de fin de semana, Leclerc cree que, desde la perspectiva de los pilotos, la nueva idea proporcionará una sensación de frescura.

Porque además de cambiar la manera de afrontar la clasificación, con una sola sesión de entrenamientos libres antes de salir a la Q1, también habrá una nueva mentalidad en las carreras, ya que los pilotos no tendrán que gestionar tanto sus neumáticos.

"Normalmente, tenemos un plan muy claro durante todo el fin de semana con la FP1, FP2, FP3, pero ahora solo tendremos una FP1 y luego directamente a la clasificación", declaró Leclerc.

“Eso es algo que me gusta personalmente, porque hay menos tiempo para estudiar antes de la clasificación, por lo que podría marcar una diferencia mayor que ahora".

“Entonces, para la carrera sprint, es muy difícil de decir. Creo que un aspecto bueno de la carrera sprint es que finalmente podremos apretar estos coches durante toda una carrera, 100 kilómetros, ir al máximo. Eso podría ser bueno para nosotros, los pilotos".

“Pero luego tendremos que ver si eso es bueno para el espectáculo o no, que al final es lo que importa. Y luego la carrera del domingo tiene que seguir siendo el evento más importante del fin de semana", concluyó el de Ferrari.

Los pilotos de F1 han apoyado en general la idea de probar las carreras sprint.

El campeón del mundo Lewis Hamilton explicó: "Lo que diré es que siempre he declarado que necesitamos algún tipo de formato diferente en ciertas carreras a lo largo de una carrera, en algunas pistas. En lugares como Mónaco, por ejemplo, es bonito ir allí pero no es siempre una carrera emocionante".

"Así que me gusta que hayan tenido la mente abierta y hayan hecho cambios y de esos fines de semana de pruebas espero que el deporte aprenda mucho y vea cómo podemos implementar ciertas cosas para avanzar".

Pero Sebastian Vettel ha sugerido que podría haber un motivo oculto para el cambio en el formato de la carrera sprint más allá de simplemente tratar de dar vida al espectáculo.

Hablando con Sky F1, el de Aston Martin dijo: "Obviamente está decidido, así que lo probaremos. El razonamiento detrás de eso... probablemente hay dos formas de explicarlo. La oficial, es que quieren ver si sería más emocionante".

"Espero que lo sea, y si resulta más emocionante y le gusta a la gente, tal vez tengamos que considerarlo y adaptarnos".

"Si no les gusta y no nos gusta a nosotros, entonces dejémoslo ahí. En general, estoy en contra de crear un lío a propósito, de lo contrario, mejor tirar unos dados, pero ya veremos. Logremos que los coches se acerquen más y más para no tener que pensar más en estas cosas", remató.

Información adicional de Adam Cooper