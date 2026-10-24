Fórmula 1 GP de Estados Unidos

El plan de Charles Leclerc ante el inmimente nacimiento de su primer hijo

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, no espera perderse ninguna de las últimas seis carreras de la temporada 2026 de F1 pese al inminente nacimiento de su primer hijo

Lydia Mee Filip Cleeren

Publicado: 24 oct 2026, 12:41

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Clive Mason/Getty Images

Charles Leclerc dice que no espera perderse ninguna de las seis carreras restantes de Fórmula 1 de esta temporada, pese a que el nacimiento de su primer hijo está a solo unas semanas.

El piloto de Ferrari y su esposa Alexandra esperan su primer hijo después de casarse en febrero. Se espera que la fecha de parto caiga durante un cierre de temporada muy intenso en la F1.

Quedan seis carreras, con dos tripletes. El Gran Premio de Estados Unidos abre el primer triplete este fin de semana y luego seguirán los Grandes Premios de México y Brasil. Después, los equipos y pilotos tendrán un fin de semana libre antes del triplete final, compuesto por los Grandes Premios de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Consultado durante el día de medios en Austin sobre si podría perderse una carrera, Leclerc dijo que hará todo lo posible para estar en casa entre carreras, incluso si eso implica llegar al circuito más tarde de lo habitual.

"No, no creo que me pierda una carrera", explicó el piloto monegasco. "No creo que me pierda una carrera, pero obviamente haré absolutamente todo lo posible para estar en casa tanto como pueda entre esas carreras.

"Así que puede que llegue un poco tarde. Pero estaré disputando las carreras el domingo".

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Leclerc llegó al fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos quinto en el campeonato de pilotos con 215 puntos, 125 por detrás del líder del campeonato, Kimi Antonelli.

El piloto de 29 años pronosticó una lucha ajustada entre los cuatro mejores equipos en el Circuit of the Americas.

"Espero que los cuatro mejores equipos estén muy apretados, eso seguro", dijo Leclerc a Motorsport.com y otros medios. "Eso es lo que hemos visto últimamente, que en cuanto alguien trae una mejora, aunque no sea muy significativa, alcanza para pasar de cuarto en este grupo a primero en este grupo, y Red Bull lo ha demostrado muy bien.

"Y espero que nosotros lo demostremos este fin de semana con algunas mejoras que trajimos. Pero sobre el papel no es nada significativo que deba cambiar la jerarquía que hemos visto en las carreras anteriores. Pero sí, creo firmemente que estará muy apretado, tal como lo ha estado en las últimas carreras".

Fotos del GP de Estados Unidos de F1 - viernes





Gran Premio de Estados Unidos: el viernes, en imágenes





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