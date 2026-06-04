Charles Leclerc, en exclusivo: "Nunca pensé en dejar Ferrari"

Charles Leclerc dice que nunca ha considerado dejar el equipo Ferrari de F1, tras haber firmado un nuevo acuerdo multianual con la escudería.

Protegido de Ferrari desde 2016, tras ascender al equipo italiano de F1 en 2019, Leclerc se ha mantenido fiel desde entonces, compitiendo en 155 grandes premios con 27 poles y ocho victorias. El nuevo contrato probablemente lo mantendrá vinculado a Maranello hasta 2028 como mínimo.

Sin embargo, al monegasco nunca se le ha proporcionado un coche con auténticas opciones al título, y no gana desde el Gran Premio de Estados Unidos de 2024, aunque hasta ahora ocupa el tercer lugar en el campeonato de 2026.

Presumiblemente, el mánager Nicolas Todt ha recibido interés de otros equipos punteros con respecto a Leclerc, por lo que Motorsport.com le preguntó en una entrevista exclusiva si alguna vez había sentido la necesidad de considerar alternativas a Ferrari.

"Nunca he considerado realmente alternativas", respondió el piloto de 28 años. "Sin duda ha habido conversaciones, porque después de 10 años en este paddock construyes relaciones que van más allá del ámbito profesional. A veces hay discusiones que considero naturales, pero puedo confirmar que esos asuntos conciernen mucho más a Nicolas que a mí.

"En lo que a mí respecta –y quiero subrayarlo–, lo que quería hacer siempre ha estado muy claro."

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Así que Leclerc vuelve a prometer su lealtad a Ferrari, ya que sigue creyendo en el plan del jefe del equipo, Fred Vasseur, para la Scuderia.

"El factor principal es creer en el proyecto", insistió. "En cuanto al amor que siento por este equipo, eso ya no es algo que necesite cuestionar, así que desde ese punto de vista no tuve que pensarlo mucho.

"Luego está Fred: tenemos una relación única, y tengo una gran confianza en que es la persona adecuada para devolver a Ferrari a la cima." Leclerc ganó los títulos de GP3 y F2 con el equipo ART de Vasseur e hizo su debut en F1 con la escudería Sauber, que en ese momento estaba dirigida por el francés.

"También están las señales que hemos visto este año", añadió Leclerc. "Estamos detrás de Mercedes, eso es cierto, pero veo mucha innovación. En Maranello hay un grupo empujando con fuerza, intentando pensar de manera diferente al pasado, incluso fuera de lo convencional. Hemos visto nuevas soluciones en el coche, y eso me dio aún más confianza, convenciéndome de que este es el equipo con el que quiero estar.

"Así que, más allá de mi amor por Ferrari –que es obvio–, también hubo una evaluación racional. Igual que la ha habido con cada renovación de contrato."

Así que, para Leclerc, la falta de un título mundial hasta ahora se ve compensada por su gratitud hacia el equipo que siempre ha creído en él.

"Por supuesto que me gustaría tener más victorias, y me gustaría haber ganado un campeonato del mundo", admitió. "Esas son cosas que todavía no tengo.

"Pero he tenido la oportunidad de correr para el equipo que siempre me hizo soñar. Y también pienso en la lealtad hacia las personas que me ayudaron en un momento crucial de mi carrera, permitiéndome llegar hasta donde estoy hoy. Si Ferrari no hubiera creído en mí, no sé si estaría aquí ahora. Eso es muy importante para mí.

"Claro, me gustaría tener más éxitos en mi historial, pero creo que todo el mundo siempre quiere algo más, incluso cuando ya ha ganado mucho. Es cierto que las victorias y un título mundial son lo que me falta y lo que quiero lograr. Espero que ocurra pronto."