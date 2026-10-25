Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Charles Leclerc reacciona al temor en Ferrari: "Sabemos qué línea no cruzar"

En un contexto de conflictos recientes sobre la disciplina de equipo entre los pilotos de Ferrari, Leclerc insiste en que no habrá una repetición en el Gran Premio de Estados Unidos

Stuart Codling

Publicado: 25 oct 2026, 18:08

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Uno de los denominadores comunes de Ferrari a mitad de temporada, además de no traducir el ritmo de las prácticas a la clasificación, ha sido la tendencia de sus pilotos a tropezarse entre sí en la pista.

Con mayor frecuencia, esto se ha presentado en forma de Charles Leclerc y Lewis Hamilton no siendo tan colaborativos como podrían serlo cuando se encuentran en pista ejecutando estrategias opuestas. Pero también ha implicado oportunidades perdidas de sumar puntos de forma más directa, como cuando Leclerc empujó a Hamilton hacia la trampa de grava en la vuelta de apertura del Gran Premio de Italia.

Leclerc y Hamilton clasificaron cuarto y quinto para el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas (COTA), un trazado donde la primera curva —una cerrada hacia la izquierda en la cima de la colina— es un embudo notoriamente conflictivo. El año pasado, dos de los protagonistas del campeonato, Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren, colisionaron allí al inicio de la carrera sprint, regalándole a su rival por el título, Max Verstappen, un camino despejado hacia la victoria.

Cuarto y quinto significa que los pilotos de Ferrari no están directamente uno al lado del otro en la parrilla, pero siguen estando lo suficientemente cerca como para enredarse cuando el pelotón se comprima en la Curva 1 durante la vuelta inicial. Motorsport.com tiene entendido que, tras el incidente del GP de Italia, el jefe del equipo, Frédéric Vasseur, sostuvo charlas privadas para aclarar las cosas entre ambos pilotos. Sin embargo, al hablar tras la clasificación en Austin, Leclerc insistió en que no se han establecido reglas específicas para lo que suceda en la Curva 1 de COTA.

“No, sabemos cuál es la línea que no se debe cruzar”, dijo.

“Y reitero, creo que hemos tenido algunas ocasiones a lo largo del año en las que yo la he cruzado, Lewis la ha cruzado, y no queremos ver eso, así que esto está claro”.

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De hecho, existen varios paralelos entre el incidente de la Curva 1 en Monza entre Leclerc y Hamilton y el drama de McLaren en COTA la temporada pasada. Ambos involucraron a un pelotón disperso embudándose hacia lo que es una sola línea de carrera funcional camino a la siguiente curva, y a uno de los pilotos ejecutando una maniobra agresiva de recorte de trazada para reclamar la línea como si el otro piloto no estuviera allí.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton Ferrari

Photo by: Clive Mason / Getty Images

En el caso de Piastri, se había pasado ligeramente en la curva e intentaba amortiguar la pérdida, pero fue tocado por el Sauber de Nico Hülkenberg mientras ejecutaba el recorte, lo que lo hizo trompear e impactar a Norris. Sin embargo, lo que importó en el contexto del incidente fue que se puso en peligro dada la inminente llegada de otros autos al espacio que intentaba reclamar.

El contratiempo en Monza fue menos perjudicial para Ferrari, ya que ambos autos pudieron continuar. Pero fue iniciado por Hamilton al posicionar su auto de tal manera que no le dejó a Leclerc más opción que ceder la curva, y Leclerc eligió no hacer eso, sino enviar a Hamilton por encima del bordillo exterior.

Fue un caso de obstinación por ambas partes, pero Hamilton fue el más vocalmente molesto, haciendo que la tarea de Vasseur para desactivar la situación fuera más desafiante. Vasseur nunca critica al personal del equipo en público, pero hubo señales de frustración en su comportamiento tras Singapur hace dos semanas, donde Hamilton desobedeció una orden de entrar a pits durante un periodo de virtual safety car porque lo habría condenado a pasar el resto de la carrera detrás de Leclerc. En su lugar, aguantó esperando otra neutralización que le pudiera dar la oportunidad de una parada "barata", pero esta nunca llegó.

Cualquiera que sea el ambiente interno en el campamento de Ferrari ahora, este no es un circuito donde sea probable que entren en juego las tácticas de equipo, incluso si los pilotos estuvieran dispuestos a trabajar juntos. En Singapur se puede trabajar en equipo para frenar a los autos de atrás, pero esto no es posible en el trazado más abierto de COTA.

Tanto Leclerc como Hamilton se mantienen matemáticamente en la contienda por el campeonato, pero las esperanzas de Leclerc son más distantes. ¿Hasta qué punto trabajarán juntos por el bien común? Leclerc no lo descartó, aunque se mantuvo evasivo.

“El [trabajo en equipo] siempre es importante”, afirmó.

“No creo que en una pista como esta haya algo como lo de Singapur que puedas hacer frenando a otro equipo o lo que sea. Pero obviamente, mantenerse alejados el uno del otro siempre es algo bueno, sin importar dónde estemos”.

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