Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Charles Leclerc tacha de "tontería" la afirmación de Hadjar sobre Verstappen y Ferrari

Charles Leclerc ha descartado la afirmación de Isack Hadjar de que Max Verstappen habría ganado el GP de Singapur por un margen mayor en un Ferrari

Lydia Mee Filip Cleeren

Publicado: 22 oct 2026, 23:37

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc ha desestimado la sugerencia de Isack Hadjar de que Max Verstappen habría ganado el Gran Premio de Singapur por un margen mayor a bordo de un Ferrari, calificándola como un "sin sentido".

El tetracampeón dominó el fin de semana de carreras en el Circuito Callejero de Marina Bay, adjudicándose la pole position para la carrera sprint y para el Gran Premio, además de ganar ambas competencias. Aunque se impuso con una impresionante ventaja de 7.3 segundos sobre el Ferrari de Leclerc —quien finalizó en segunda posición—, el compañero de equipo de Verstappen, Isack Hadjar, afirmó que el neerlandés habría ganado por una diferencia aún mayor si hubiera estado al volante de la maquinaria de la escudería de Maranello.

Cuando las declaraciones de Hadjar le fueron planteadas a Leclerc en Austin, el piloto de Ferrari rechazó la idea de que alguien ajeno al equipo pueda juzgar el auto de otra escudería.

"Bueno, en primer lugar, creo que es un sin sentido empezar a decir este tipo de cosas. Isack no tiene idea de qué tipo de auto conducimos, y yo no tengo idea de qué tipo de auto conduce él", explicó Leclerc.

"Creo que la parrilla está tan apretada que es muy, muy difícil para nosotros hacer predicciones. Sí, por supuesto, tenemos una idea de cómo nos irá en esta pista, pero cuando hablas de márgenes tan pequeños, todo depende realmente de optimizar tu paquete, y eso tiene una influencia mucho mayor de la que esperamos en cuanto a los autos.

"Creo que la única excepción en las últimas carreras ha sido tal vez Mercedes, de quienes esperábamos que estuvieran más adelante de lo que realmente estuvieron. Si logran finalmente desbloquear el rendimiento que teníamos en mente para ellos en las últimas competencias, entonces estarán más adelante que todos los demás. Pero, de lo contrario, va a estar todo muy apretado".

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El Gran Premio de los Estados Unidos da inicio al penúltimo triplete de la temporada 2026. Al llegar al fin de semana de carreras en el Circuito de las Américas, Leclerc se ubica quinto en el campeonato de pilotos con 215 puntos. Kimi Antonelli, de Mercedes, lidera la tabla con 340 puntos, seguido por George Russell en el segundo lugar con 238 puntos y Lewis Hamilton en la tercera posición con 229 puntos.

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