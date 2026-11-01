Fórmula 1 GP de México

Checo Pérez llega a 300 GP en la F1: victorias, podios, poles y números de su carrera

Repasamos los números de Sergio Pérez al cumplir 300 carreras en la Fórmula 1: victorias, podios, pole positions, puntos y su trayectoria desde su debut en 2011 hasta su era con Cadillac.

Luis Ramírez

Editado: 1 nov 2026, 6:03

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Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sergio Pérez cumple este domingo 300 carreras arrancadas dentro de la Fórmula 1, una larga trayectoria que seguirá dado el nuevo acuerdo que ha firmado con el equipo Cadillac hasta el 2029.

¿Cuándo fue la primera carrera de Sergio Pérez en la F1 ?

El primer Gran Premio de Sergio Pérez fue el Gran Premio de Australia de 2011 que se disputó en el Albert Park en Melbourne el 27 de marzo, con el equipo Sauber. Arrancando desde la posición 13 de la parrilla alcanzó la séptima posición al momento de cruzar la meta. Sin embargo, aquella primera carrera terminó con una descalificación por una falla en las mediciones del alerón trasero.

Sergio Pérez, Sauber C30 Ferrari

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

¿Cuáles carreras se ha inscrito Checo Pérez y no corrió?

Checo Pérez se ha inscrito en 303 carreras, pero ha tenido ausencia en algunas fechas por lo cual México 2026 es su arrancada 2026.

En el 2011 perdió dos competencias. En Mónaco 2011 estaba clasificando dentro de los mejores antes de sufrir un fuerte accidente que le impidió competir el domingo. Los malestares de ese impacto lo llevaron a no proseguir en Canadá 2011 luego de haber salido a la FP1.

De igual forma no pudo iniciar el Gran Premio de Malasia 2014, su segunda carrera con Force India

¿Cuántas poles ha sumado Checo Pérez en F1?

Sergio Pérez ha conseguido tres pole positions en la Fórmula 1 hasta antes de su carrera 300. Es una cifra importante en una era dominada por pilotos como Lewis Hamilton, Max Verstappen y Charles Leclerc, todas conseguidas con Red Bull.

La primera pole llegó en el Gran Premio de Arabia Saudita en el 2022 misma que repitió en el 2023. Ese mismo año consiguió el primer puesto para arrancar en Miami.

¿Cuántas victorias ha sumado Checo Pérez en F1 y cuándo fue su primera victoria?

Checo Pérez suma seis victorias en la Fórmula 1. Su primer triunfo llegó en el Gran Premio de Sakhir de 2020 cuando corría en Racing Point. De hecho, hasta ahora, incluida la era de Aston Martin, es el único triunfo que el equipo presume.

Aquella victoria fue histórica por varias razones: Pérez remontó desde la parte baja de la parrilla tras un problema en la primera vuelta y realizó una estrategia perfecta para colocarse en la parte final en la cima.

Pérez ganó cinco carreras más con Red Bull: Azerbaiyán 2021, Mónaco 2022, Singapur 2022, Arabia Saudita 2023 y Azerbaiyán 2023.

Ganador Sergio Pérez, Racing Point celebra con el equipo

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

¿Cuántos y cuáles han sido los equipos de Fórmula 1?

Checo Pérez ha corrido para seis escuderías distintas en la F1: Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull y Cadillac.

Equipo

Etapa de Checo Pérez

Sauber

2011 y 2012

McLaren

2013

Force India

2014 a 2018

Racing Point

2019 y 2020

Red Bull

2021 a 2024

Cadillac

2026

Sergio Pérez, McLaren MP4-28

Photo by: Hazrin Yeob Men Shah

¿Cuál ha sido el mejor resultado del campeonato de Checo Pérez y cuándo?

Checo Pérez fue subcampeón del mundial de pilotos en la temporada 2023 finalizando detrás de Max Verstappen. De hecho, en la primera parte de la temporada estuvo en la contienda por el campeonato antes de que, como el mismo Christian Horner reveló, el desarrollo del coche se inclinara a favor del cuatro veces campeón del mundo.

¿Cuántos puntos ha sumado Checo Pérez en la F1 hasta su carrera 299?

Hasta su carrera 299, previa al Gran Premio de la Ciudad de México de 2026, Checo Pérez acumula 1,638 puntos en la Fórmula 1.

¿Cuántos podios ha sumado Checo Pérez en F1 y con qué equipos?

Checo Pérez acumula 39 podios en la Fórmula 1 convirtiéndose en el piloto mexicano con más top tres en la historia de la máxima categoría.

El equipo con el que más podios consiguió fue Red Bull, con 29: cinco en 2021, 11 en 2022, nueve en 2023 y cuatro en 2024 además de sus victorias. Con Force India / Raicing Point logró siete y con Sauber tres.

Podio: tercer lugar Sergio Pérez, Force India

Photo by: Sutton Images

Equipo

Podios de Checo Pérez

Red Bull

29

Force India

5

Sauber

3

Racing Point

2

McLaren

0

Cadillac

0

Total

39

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