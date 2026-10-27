Fórmula 1 GP de México

Checo Pérez a su 'yo' joven: "Disfruta los malos momentos...llegarás más lejos de lo pensado"

Sergio Pérez disputará su carrera 300 en el GP de México 2026 con Cadillac. El mexicano reflexionó para Motorsport.com sobre su trayectoria y las lecciones aprendidas en este camino.

Luis Ramírez

Publicado: 27 oct 2026, 6:23

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Sergio Pérez llega al Gran Premio de México 2026 para disputar su arranque 300 dentro de la Fórmula 1, una celebración especial que iniciará el miércoles en el show run que realizará junto con Cadillac en una de las avenidas más importantes del país antes de encaminarse el fin de semana al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cuando Checo Pérez inició su camino a la Fórmula 1 la situación era diferente en el proyecto Escudería Telmex, creado por Carlos Slim Domit, parte de una de las familias más ricas del mundo según Forbes. En un inicio, Sergio Pérez no era el primero en ser considerado para llegar a la F1, pero su perseverancia lo llevó a una posición que le permitió conseguir un asiento en Sauber.

Ahora, con 299 carreras arrancadas y la experiencia que ha adquirido con ellas, Sergio Pérez admite que cambiaría un poco el enfoque de la forma en que ha vivido la Fórmula 1, especialmente luego de haber vivido una salida intempestiva de Red Bull a finales del 2024 y un regreso, con disculpas incluidas de varios de sus detractores, en el 2026 con Cadillac.

“Yo era el más chico, era el más joven y obviamente el proyecto se inició mucho antes”, recordó Sergio Pérez en entrevista exclusiva con Motorsport.com antes de mencionar qué le diría a aquel piloto que inició su camino en el 2011 con Sauber.

“Yo más que nada le diría que dentro de todo disfrute más, que incluso disfrute de los malos momentos, porque todo pasa muy rápido y cuando te das cuenta ya estás al final de tu carrera y hay muchos momentos que me hubiera gustado disfrutar más”.

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El mexicano señaló que su vida deportiva ha pasado muy rápido y solo el año sabático le permitió entender la magnitud de lo que había conseguido, por ello ahora su forma de ver su regreso a la F1 es diferente.

“Era tanta la presión quizás que he tenido a lo largo de mi carrera desde que empecé en los go-karts que si no ganaba la carrera quizás no corría la siguiente carrera, el siguiente campeonato. Se ganaba un campeonato y tenía que pensar en el otro, entonces como que la misma rutina del deporte de ser tan competitivo te aleja de disfrutarlo mucho. Eso le hubiera dicho (a ese Checo que iniciaba en F1) que disfrutara más y que iba a llegar muchísimo más lejos de lo que hubiera soñado”.

La experiencia de un jugador de equipo

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Otra de las lecciones que ha aprendido el mexicano es que, sin importar los resultados y si se encuentra en sus actuaciones por encima de su compañero de equipo, él sigue siendo parte de una estructura donde lo que importa es ayuda para el desarrollo de todo el conjunto.

Ahora con Cadillac, más allá de buscar la gloria personal, quiere sentar las bases para que el equipo pueda ser exitoso.

“Al final no dejo de ser el piloto, pero toda mi experiencia que he tenido a lo largo de estos años en un equipo nuevo es superimportante y fundamental. Lo mismo es con Valtteri, es un piloto con tanta experiencia que ha estado con tantos equipos. Ahora toca empujar a un equipo nuevo en las direcciones correctas porque es fundamental para el progreso de los próximos años”.

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