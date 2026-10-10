Checo Pérez admite que Cadillac tiene pocas opciones en Singapur: "Estamos demasiado lejos"
Sergio Pérez lamentó que, de nueva cuenta, el Cadillac MAC-26 no tiene el potencial para aprovechar una carrera loca el domingo en Marina Bay.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
La clasificación del Gran Premio de Singapur fue, una vez más, complicada para Sergio Pérez y Cadillac. El mexicano se ubicó en el puesto 20 en la Q1 quedando eliminado y, sin ninguna posibilidad real de pelear ante los Williams o los Aston Martin, incluso ante un herido Fernando Alonso.
El piloto español de Aston se quejó desde la carrera sprint de problemas en la unidad de potencia y en la clasificación fue similar. A pesar de ello logró ubicarse por delante de Checo Pérez. En la zona de medios, el mexicano señaló las carencias del Cadillac MAC-26 quedaron expuestas.
“Esperábamos algo un poco mejor, pero obviamente el motor no es tan importante por aquí, así que Aston Martin está muy fuerte, y obviamente Williams también”, indicó Checo Pérez quien arrancará 19 tras la sanción a George Russell.
“Ellos han desarrollado mucho más que nosotros y parecen estar yendo más lejos que nosotros en este momento. La diferencia es demasiado grande”, advirtió el integrante de la escudería americana.
A pesar de quedar en la posición 20, Checo Pérez destacó que hay aspectos positivos de que siguen dando pasos que serán críticos para el 2027.
“Aunque hoy le saqué el máximo rendimiento al auto, fue una vuelta muy sólida. Una de las vueltas más fuertes que he hecho por aquí y estoy muy, muy satisfecho, pero simplemente no fue suficiente ni para ganar una posición porque estamos demasiado lejos en este circuito”.
“Todo es principalmente carga, mecánicamente nuestra suspensión y absorción son muy deficientes, así que creo que sabemos en qué áreas debemos trabajar para el próximo año”.
El incidente con Stroll
Durante la carrera sprint en Singapur, Sergio Pérez y Lance Stroll tuvieron un contacto en el arranque. Luego de la revisión de los comisarios determinaron que el mexicano tenía la mayor responsabilidad, pero decidieron no penalizarlo.
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Sergio Pérez, Cadillac Racing
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Según el informe, el mexicano intentó un rebase legítimo por el interior, pero bloqueó la rueda delantera derecha perdiendo el control del monoplaza. Aunque la sanción correspondiente era de cinco segundos, las autoridades tomaron en cuenta las difíciles condiciones climáticas por lluvia. Dado que Pérez abandonó y este tipo de castigos no se convierten en puestos en la parrilla, los comisarios decidieron no aplicar ninguna penalización para la carrera principal.
Al ser cuestionado sobre el tema, Checo Pérez calificó el accidente como “solo un incidente de carrera” antes de agregar “siempre es difícil estar de acuerdo con los comisarios”
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