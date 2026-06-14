Checo Pérez admite que la carrera en Barcelona les dejó una lección que esperan corregir
Sergio Pérez indicó que la carrera en Barcelona y su posición 14 evidenciaron un tema que deben corregir para dar el siguiente paso.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Cadillac vivió una tarde complicada en Barcelona luego de que el coche del finlandés Valtteri Bottas abandonara la competencia, esto mientas el de Sergio Pérez se convirtió, una vez más, en el único sobreviviente cruzando la meta en la posición 14, otra vez superando a los Aston Martin, pero con datos más esperanzadores que le hacen pensar que el camino sigue siendo el correcto.
Checo Pérez arrancó desde la parte trasera de la parrilla y al momento de cruzar la meta lo hizo delante de algunos rivales directos: los Aston, el Willimas de Alexander Albon y el Haas de Oliver Bearman, además de Charles Leclerc y Kimi Antonelli. Eliminando al Mercedes y al Ferrari, para el mexicano el resultado demuestra que siguen recortando la brecha en la parte media.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“Para nosotros fue una carrera complicada. Tuvimos mucha degradación; a partir de la vuelta 15, los neumáticos perdieron rendimiento significativamente, lo cual no nos ayuda mucho. Pero bueno, tenemos una buena idea de cómo solucionarlo, lo vemos claramente en los datos, y creo que solo nos llevará un poco de tiempo resolverlo”, indicó el mexicano quien, de nueva cuenta, señaló que el rendimiento de la goma con el MAC-26 es un talón de Aquiles que deben solucionar.
“Creo que hemos confirmado muchos de los problemas que tenemos con la degradación, de dónde vienen y por qué todo este tema nos cuesta tanto. Creo que ahora lo tenemos muy claro”, concluyó Pérez al decir que la carrera, si bien no fue del todo como ellos esperaban, les permitió obtener una correlación de lo que buscan y cómo solucionarlo.
Lo más importante para él es que en cada carrera siguen recortando diferencia contra sus rivales directos, aunque mantiene que no pueden aspirar a más mientras sigan presentando el mismo problema-
“También estuvimos cerca de los coches de Williams, creo que durante toda la primera mitad de la carrera, pero después nos costó bastante. A partir de la vuelta 15 empezamos a tener mucha degradación; es algo en lo que definitivamente tenemos que trabajar”, finalizó.
Comparte o guarda esta historia
Balance complejo para Checo Pérez en su única práctica del GP de Barcelona con Cadillac
Viernes con sanción para Checo Pérez y Cadillac tras las prácticas libres en Barcelona
Ocon culpa a Checo Pérez por su choque con Bearman en Mónaco
Checo Pérez da su veredicto sobre las reglas de motor de la F1 para 2027 y 2028: "no va a cambiar el mundo"
Checo Pérez asume la culpa por la sanción en Mónaco, pero espera más oportunidades con Cadillac
El veredicto de Cadillac sobre el complicado arranque de Colton Herta en F2
Últimas noticias
Verstappen avisa que a Red Bull "le falta un poco en todos los aspectos"
Antonelli, desolado tras abandonar a poco del final en Barcelona: "No lo vi venir"
Vasseur toma la victoria en Barcelona con cautela: "no somos campeones del mundo"
Franco Colapinto está bajo investigación tras el GP de Barcelona
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados