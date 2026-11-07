Fórmula 1 GP de Sao Paulo
FIA emite una advertencia formal a Sergio Pérez tras arrojar un objeto a pista en la FP3 de Brasil
Los comisarios de la FIA determinaron dejar todo en una advertencia luego de que Checo Pérez arrojara una pieza en la FP3 en el Gran Premio de Sao Paulo.
Luis Ramírez
Publicado: 7 nov 2026, 16:54
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Luego de finalizar la tercera práctica libre del Gran Premio de Sao Paulo, los comisarios de la FIA llamaron a investigar a Sergio Pérez por conducir en condiciones inseguras. La indagatoria concluyó en una advertencia formal para la escudería Cadillac y su piloto.
En la tercera práctica libre en el circuito de Interlagos se observó como Checo Pérez arrojó una pieza fuera de su monoplaza mientras las condiciones de pista estaban en bandera verde. En un inicio no se conocía de que tipo de pieza se trataba, pero posteriormente el equipo explicó que fue un organizador de cables adjunto al cinturón de seguridad que se desprendió en el cockpit del piloto mexicano.
Ante el riesgo de que el elemento suelto quedara atrapado en los pedales o en una zona crítica del habitáculo comprometiendo su conducción, el tapatío decidió tomar la pieza y arrojarla fuera del auto.
La decisión final de los comisarios de la FIA
Tras revisar la evidencia en video de la cámara a bordo y escuchar la versión de la escudería por una supuesta infracción al Artículo B1.6.2a del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1, los comisarios de la FIA determinaron librar de una sanción económica o en la parrilla al mexicano, optando únicamente por un apercibimiento por escrito.
En el documento oficial, los comisarios argumentaron la razón de su veredicto:
"Los comisarios escucharon al representante del equipo, revisaron la evidencia en video a bordo y determinaron que el piloto del auto 11 arrojó una pequeña pieza de plástico fuera del monoplaza.
Más de la F1 :
Fórmula 1Oficial: Checo Pérez penalizará en el GP de Sao Paulo al montar nuevos componentes en su Cadillac
"La pieza era un organizador de cables que típicamente se sujeta al cinturón de seguridad. Se desprendió durante la sesión y el piloto la tiró al estar preocupado de que se alojara en otro lugar del auto y creara un problema de seguridad".
"Si bien apreciamos el hecho de que era una pieza de plástico pequeña y ligera que era poco probable que causara algún daño a otro auto o lesionara a otro piloto, arrojar materiales a la pista durante una sesión activa no es apropiado por razones obvias. Por lo tanto, emitimos una advertencia formal al competidor para evitar que surjan situaciones similares en el futuro".
Más de la F1 :
Fórmula 1Verstappen, Hamilton y Leclerc penalizarán en Sao Paulo y tendrán que remontar
Fórmula 1La Fórmula 1 confirma extensión histórica con Brasil: habrá carrera hasta 2035
Fórmula 1Tandas largas del GP de Brasil de F1: Kimi Antonelli domina mientras Ferrari sufre un viernes de pesadilla
Fórmula 1Ayao Komatsu: la destitución de Esteban Ocon ‘sorprendió a todos en Haas’
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Mini deja huella en Interlagos: séptimo tiempo y la mirada puesta en el futuro
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Luis Ramírez
Verstappen domina la FP3 en Brasil; Colapinto en 14° y Sergio Pérez en 20°
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
1 h
Verstappen domina la FP3 en Brasil; Colapinto en 14° y Sergio Pérez en 20°
Oficial: Checo Pérez penalizará en el GP de Sao Paulo al montar nuevos componentes en su Cadillac
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
2 h
Oficial: Checo Pérez penalizará en el GP de Sao Paulo al montar nuevos componentes en su Cadillac
Szafnauer sobre Herta como compañero de Sergio Pérez en Cadillac: "Quizás no sea el adecuado"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
7 h
Szafnauer sobre Herta como compañero de Sergio Pérez en Cadillac: "Quizás no sea el adecuado"
Más de
Sergio Pérez
Checo Pérez evalúa cambiar motor y penalizar en el GP de Sao Paulo: "puede pasar"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
19 h
Checo Pérez evalúa cambiar motor y penalizar en el GP de Sao Paulo: "puede pasar"
Checo Pérez sobre su millonario sueldo en F1: "Cadillac sabe y entiende el nivel del piloto"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
1 d
Checo Pérez sobre su millonario sueldo en F1: "Cadillac sabe y entiende el nivel del piloto"
Checo Pérez responde a los rumores de venta de TWG en Cadillac F1: "Estoy muy tranquilo"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
1 d
Checo Pérez responde a los rumores de venta de TWG en Cadillac F1: "Estoy muy tranquilo"
Más de
Cadillac
Ralf Schumacher arremete contra Colton Herta: "No tiene nada que hacer en la F1"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
23 h
Ralf Schumacher arremete contra Colton Herta: "No tiene nada que hacer en la F1"
Herta ya puede correr con Cadillac en F1 en 2027, pero Bottas insiste que su lugar no está en riesgo
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
23 h
Herta ya puede correr con Cadillac en F1 en 2027, pero Bottas insiste que su lugar no está en riesgo
Herta apoya una carrera de IndyCar en México y destaca el impulso de Pato O’Ward
IndyCar
IndyCar 1 d
Herta apoya una carrera de IndyCar en México y destaca el impulso de Pato O’Ward
Últimas noticias
FIA emite una advertencia formal a Sergio Pérez tras arrojar un objeto a pista en la FP3 de Brasil
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
3 min
FIA emite una advertencia formal a Sergio Pérez tras arrojar un objeto a pista en la FP3 de Brasil
Toto Wolff defiende a MotoGP sobre Qatar: "Los pilotos no saben nada de lo que está pasando"
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Qatar
16 min
Toto Wolff defiende a MotoGP sobre Qatar: "Los pilotos no saben nada de lo que está pasando"
Mini deja huella en Interlagos: séptimo tiempo y la mirada puesta en el futuro
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
28 min
Mini deja huella en Interlagos: séptimo tiempo y la mirada puesta en el futuro
WEC Monza: Antonio Fuoco consigue la pole para Ferrari en el cierre de temporada
WEC
WEC WEC
Monza
1 h
WEC Monza: Antonio Fuoco consigue la pole para Ferrari en el cierre de temporada
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete