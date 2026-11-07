Fórmula 1 GP de Sao Paulo

FIA emite una advertencia formal a Sergio Pérez tras arrojar un objeto a pista en la FP3 de Brasil

Los comisarios de la FIA determinaron dejar todo en una advertencia luego de que Checo Pérez arrojara una pieza en la FP3 en el Gran Premio de Sao Paulo.

Luis Ramírez

Publicado: 7 nov 2026, 16:54

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Luego de finalizar la tercera práctica libre del Gran Premio de Sao Paulo, los comisarios de la FIA llamaron a investigar a Sergio Pérez por conducir en condiciones inseguras. La indagatoria concluyó en una advertencia formal para la escudería Cadillac y su piloto.

En la tercera práctica libre en el circuito de Interlagos se observó como Checo Pérez arrojó una pieza fuera de su monoplaza mientras las condiciones de pista estaban en bandera verde. En un inicio no se conocía de que tipo de pieza se trataba, pero posteriormente el equipo explicó que fue un organizador de cables adjunto al cinturón de seguridad que se desprendió en el cockpit del piloto mexicano.

Ante el riesgo de que el elemento suelto quedara atrapado en los pedales o en una zona crítica del habitáculo comprometiendo su conducción, el tapatío decidió tomar la pieza y arrojarla fuera del auto.

La decisión final de los comisarios de la FIA

Tras revisar la evidencia en video de la cámara a bordo y escuchar la versión de la escudería por una supuesta infracción al Artículo B1.6.2a del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1, los comisarios de la FIA determinaron librar de una sanción económica o en la parrilla al mexicano, optando únicamente por un apercibimiento por escrito.

En el documento oficial, los comisarios argumentaron la razón de su veredicto:

"Los comisarios escucharon al representante del equipo, revisaron la evidencia en video a bordo y determinaron que el piloto del auto 11 arrojó una pequeña pieza de plástico fuera del monoplaza.

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"La pieza era un organizador de cables que típicamente se sujeta al cinturón de seguridad. Se desprendió durante la sesión y el piloto la tiró al estar preocupado de que se alojara en otro lugar del auto y creara un problema de seguridad".

"Si bien apreciamos el hecho de que era una pieza de plástico pequeña y ligera que era poco probable que causara algún daño a otro auto o lesionara a otro piloto, arrojar materiales a la pista durante una sesión activa no es apropiado por razones obvias. Por lo tanto, emitimos una advertencia formal al competidor para evitar que surjan situaciones similares en el futuro".

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