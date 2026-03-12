Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de China

"Es cuestión de tiempo": Checo Pérez advierte peligro de accidente grave en F1

Sergio Pérez señaló que los problemas de la arrancada, consecuencia de los nuevos motores, pronto podrían ocasionar un accidente de grandes consecuencias.

Luis Ramírez Ronald Vording
Editado:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La arrancada del Gran Premio de Australia exhibió un problema con los sistemas de arranque de las nuevas normativas técnicas de la Fórmula 1, esto cuando el argentino Franco Colapinto tuvo que hacer uso de su pericia para evitar un fuerte choque con el Racing Bull de Liam Lawson; sin embargo, para Sergio Pérez las nuevas regulaciones están al límite de la seguridad.

Colapinto, Alpine, logró esquivar al coche de Lawson luego de que el neozelandés tuvo una arrancada complicada sin poder avanzar. En cambio, el argentino tuvo una salida veloz que lo puso detrás del Racing Bulls en tan solo unos segundos antes de generar la escena viral.

Para Sergio Pérez, la diferencia de velocidades en el nuevo sistema de arranque pronto podrían traer un accidente, por lo que es

“Es una pena. Es una pena lo que digo, pero es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra un accidente grave”, explicó el mexicano señalando que los pilotos no tienen el control total en este nuevo reglamento de una arrancada lenta como sucedió en el caso de Lawson.

“Estas unidades de potencia son muy difíciles de arrancar. Puedes tener una buena o mala salida por muchísimos factores. Se te puede activar el anti-stall, como le pasó a Lawson, y eso puede ser muy, muy peligroso, porque las velocidades que alcanzas en dos o tres segundos son extremas”.

Pérez fue cuestionado sobre cuál era la sensación de velocidad que tenía en Australia cuando tras el arranque alcanzó la línea de meta, la posición donde estaba el poleman, a lo que respondió: “masiva, mucho más rápida”, esto en comparativa con las arrancadas de años pasados y agregó que es mucho más fácil llegar a altas velocidades.

Ante esto, Checo Pérez indicó que las complicaciones provienen de los nuevos motores. “Es difícil, porque no sé qué se puede hacer al respecto. Simplemente, estos motores nuevos son muy complicados de arrancar”, indicó el mexicano.

