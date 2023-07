Checo Pérez: fácil criticar desde el sillón, pero no me haré la víctima

Durante las últimas semanas, Sergio Pérez y su continuidad en Red Bull Racing han sido cuestionadas después de una mala racha de cinco carreras en las que no se colocó dentro de la Q3 en la clasificación y solo logró un podio, una historia que cambió en el Gran Premio de Hungría cuando se posicionó en noveno el sábado y remontó al tercero.

Aunque el Red Bull RB19 se diseñó en un estilo más centrado en la conducción de sus dos pilotos, el desarrollo y ajuste del monoplaza parece haber tomado la misma dirección del pasado, con un enfoque más particular en el estilo de manejo de Max Verstappen quien se encamina a su tercer cetro.

En una entrevista con el diario español Mundo Deportivo, Checo Pérez expresó que esta situación ha hecho una diferencia, pero no lo pone como excusa ante la baja de rendimiento y se enfoca en su trabajo, más allá de los rumores alrededor que surgen de un posible reemplazo de su asiento por Daniel Ricciardo, quien regresó a la F1 con AlphaTauri.

El mexicano de Red Bull Racing señaló que, en ocasiones, resulta más difícil criticar desde la comodidad de un asiento dejando de lado factores como la puesta a punto y solo fijándose en el resultado final sin conocer las atenuantes, pero esta fijación aumenta cuando se es piloto de Red Bull y se le compara con Verstappen.

“La gente que está sentada en un sofá viendo la carrera subestima lo sensibles que somos los pilotos en ajustes”, expresó al medio español.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Hay coches que te facilitan más, hay momentos en la temporada donde estás más cómodo con el coche y se te empieza a ir de las manos, tienes que compensar mucho el manejo y no te llega de forma tan natural. Y al final empiezas a ver diferencias muy pequeñas que se convierten en muy grandes”.

“Estoy tranquilo porque estoy dando lo mejor de mí. Pero, sin duda, se juzga muy diferente a los pilotos de Red Bulll. La opinión pública siempre estará ahí y es normal. Yo me enfoco en lo mío”.

El mexicano indicó que la situación ya la vivió en el 2022 cuando el coche empezó más nivelado antes de tomar una dirección en la parte media de la temporada, un momento donde se dudo si había sido buena idea su renovación por dos años más. Al final, él mismo entiende este un proceso natural.

“Eventualmente. Los equipos en poco tiempo acaban terminando en lo que eran antes. Y en Red Bull ha sido un poco eso, hemos llegado a ese momento. Hemos tenido buenos inicios, especialmente el año pasado, cuando el coche no era tan agresivo, ahí tuve mejores momentos y todo llegaba más automático”.

“Ahora lo tengo que buscar mucho más, pero es parte del trabajo”.

“Si me pongo aquí a hacerme la víctima y decir que el coche se me ha ido, mejor me voy a casa, que estaré más tranquilo, ¿no? Somos pilotos de F1 y el reto está ahí. Lo he hecho antes y lo haré ahora”.