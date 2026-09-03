Checo Pérez alerta sobre la gestión energética en Monza: "Bélgica fue crítico; aquí será lo peor"

El circuito de Monza, sede del Gran Premio de Italia, será una de las pruebas más críticas para las nuevas unidades de potencia con el 50/50. La exigencia del templo de la velocidad, donde en pocas oportunidades se aplica el freno, llevarán a que los pilotos tengan que optar por soltar el acelerador en puntos importantes del circuito e, incluso, recurrir al remolque con otro competidor para ganar velocidad; así lo advierte Sergio Pérez.

Durante el día de medios en Monza, Checo Pérez anticipó un fin de semana complejo. La decisión de la FIA de reducir los megajulios de energía utilizables al mínimo obligará a los equipos a gestionar de forma extrema la batería de los monoplazas, un factor que, según el mexicano, superará lo visto semanas atrás en el Gran Premio de Bélgica y requerirá que los pilotos sean precisos al momento de pisar el acelerador.

"Realmente todo depende. Incluso cuando bajan la energía, todo depende. Vas a entrar en esta situación en la que, si pisaste el acelerador medio por ciento de más en una curva, te va a costar incluso unas décimas. Bélgica fue muy crítico en ese sentido y espero que aquí sea el peor de todos. Así que, sí, esperemos a ver qué pasa", dijo el mexicano en la ronda de medios donde estuvo Motorsport.com.

Al profundizar sobre si este compromiso con la batería afectará principalmente el ritmo de carrera o la sesión de clasificación, el mexicano fue tajante al señalar que la mayor complicación se reflejará en la clasificación.

"Creo que definitivamente será a una vuelta. Sí, es a una vuelta. Al llegar a la curva uno, creo que vas a estar reduciendo marchas en la recta. A más de 300 km/h, vas a estar reduciendo marchas. Va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados".

El rebufo en Monza: Clave pero caótico

La situación de la administración de la energía podría llevar a que los equipos opten por ordenar que uno de los dos coches de las escuderías otorguen rebufo al otro, una estrategia que podría ayudar a ganar rendimiento que se perderá este año con la unidad de potencia, pero Sergio Pérez advierte que el tema será complicado.

"Pienso que en la generación anterior era muy, muy crítico. Creo que ahora lo será aún más, ya sabes, por la energía, básicamente por la falta de energía que vamos a experimentar. Ya vimos en Spa que era de alrededor de dos segundos a segundo y medio. Así que creo que va a estar realmente apretado".

Sin embargo, conseguir una succión limpia no resulta sencillo en una pista donde todos los autos buscan el mismo beneficio al mismo tiempo, por lo cual esto podría traer caos.

"Bueno, creo que son muchos autos. Creo que va a ser un poco caótico. Porque todos van a intentar conseguir algo de rebufo", finalizó.