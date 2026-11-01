Fórmula 1 GP de México

Checo Pérez, animado tras un GP de México “realmente fuerte” pese a la falta de desarrollo de Cadillac

El piloto mexicano alcanzó los 300 grandes premios en F1 en su país con una sólida performance.

Luis Ramírez

Publicado: 1 nov 2026, 23:28

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Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sergio "Checo" Pérez salió con sensaciones positivas del Gran Premio de México después de completar una actuación que calificó como "realmente fuerte", a pesar de los contratiempos sufridos durante la carrera y de que Cadillac no ha introducido mejoras de rendimiento en su monoplaza desde el GP de Austria.

El piloto mexicano destacó especialmente la competitividad mostrada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde logró pelear en igualdad de condiciones con rivales que, sobre el papel, disponían de un paquete más competitivo.

Pérez avanzó del 20°al 13° puesto en el inicio, y se mantuvo allí durante todo el primer stint, manteniendo detrás a los pilotos de Williams y siguiend de cerca el ritmo de los Audi.

"Fue una carrera caótica", reconoció Pérez ante los medios, entre ellos Motorsport.com. "Estábamos luchando muy bien por las posiciones 13 y 14 contra coches mucho más rápidos que nosotros. Conseguimos mantenerlos detrás, pero una parada lenta por un problema con una de las pistolas nos hizo perder la posición en pista y eso realmente arruinó nuestra carrera".

A pesar de ese revés, el mexicano consiguió rehacerse gracias a un sólido reinicio tras la bandera roja que causó el accidente de Valtteri Bottas. Más adelante, una nueva aparición del coche de seguridad llevó al equipo a tomar la decisión de montar neumáticos frescos y cumplir una penalización pendiente por exceso de velocidad en el pit lane, una circunstancia que volvió a complicar su progresión.

"Después de eso fue muy difícil adelantar", explicó. "Pero fue bonito poder luchar con coches más rápidos. Estábamos más o menos al nivel de Williams, aunque con una degradación más alta".

Más allá del resultado final, Pérez se mostró especialmente satisfecho con su rendimiento personal. "Creo que fue una carrera realmente fuerte por mi parte. Estoy muy contento con ello", afirmó.

El mexicano también consideró que el fin de semana dejó señales alentadoras sobre el potencial del equipo. De hecho, cree que perderse el tercer entrenamiento libre condicionó seriamente sus opciones de clasificación.

"Creo que tuvimos muy mala suerte al perdernos la FP3. De lo contrario, pienso que la Q2 era posible", señaló.

Las sensaciones son aún más positivas teniendo en cuenta la situación técnica de Cadillac. Según explicó Pérez, el monoplaza no ha recibido ninguna actualización de rendimiento desde Austria, algo que hace más llamativos los progresos mostrados en determinadas pistas.

"Es increíble que con este coche, al que no hemos añadido nada de rendimiento desde Austria, parezca que estamos recortando diferencias en algunos circuitos", comentó. "Realmente espero que el próximo año podamos venir aquí con un paquete muy competitivo".

Sin embargo, el mexicano evitó sacar conclusiones definitivas sobre la jerarquía de la zona media de la parrilla. Aunque en México se sintió capaz de competir con Williams e incluso acercarse a Audi, recordó que el rendimiento cambia significativamente según las características de cada trazado.

"Creo que aquí sí fuimos competitivos, pero depende mucho del circuito. En otras pistas podrían sacarnos un segundo por vuelta. Aquí la altitud y otras condiciones jugaron a nuestro favor. Veremos qué pasa en Sao Paulo", concluyó.

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