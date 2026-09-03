Checo Pérez anticipa contrataciones clave en Cadillac y destaca el impacto de Budkowski
Checo Pérez confía en el proyecto de Cadillac F1: Anticipa fichajes críticos de personal de otros equipos y el impacto positivo que ha tenido Marcin Budkowski.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Cadillac F1 vive una nueva etapa dentro de la máxima categoría del automovilismo luego del cambio de dirección ante la salida de Graeme Lowdon y la llegada de Marcin Budkowski, pero mientras esto sucede en la cima, Sergio Pérez señaló que la escudería va despertando el interés de personal de alto impacto en el paddock por lo que pronto esperan anunciar nuevas contrataciones para fortalecer la estructura.
En el día de medios del Gran Premio de Italia, Checo Pérez reveló que Cadillac se está volviendo atractivo para personal de otras escuderías, las cuales podrían llegar en los próximos meses con ellos, una situación que podría beneficiar en el rendimiento del equipo para lograr sus objetivos de acercarse a la parte media de la parrilla.
Pese a lo complejo que resulta encarar la temporada de debut para un equipo de nueva creación, Sergio Pérez se mostró optimista respecto al flujo de personal técnico e ingenieros que se sumarán a la organización en el corto plazo. Al ser cuestionado sobre las futuras incorporaciones y si se trata de personal con el que ha coincidido previamente, élprefirió mantener los nombres bajo reserva, aunque confirmó el interés existente:
"No quiero compartirlo con ustedes, pero obviamente viene gente muy buena. Creo que el interés de nombres importantes en el paddock por venir a trabajar para Cadillac está aumentando, lo cual es genial. Es algo muy lindo de tener".
El impacto de Marcin y la ruta hacia la zona media
La reestructuración interna del equipo ha tenido un punto de inflexión con la llegada de Marcin como nuevo director de Cadillac F1. Tras completar su primer fin de semana de trabajo operativo juntos en Zandvoort, Checo valoró de forma positiva el impacto que ha tenido, incluso en un gran premio donde el directivo no intervino y prefirió conocer el funcionamiento para, a partir de ahí, realizar cambios.
"He visto mucho liderazgo, en primer lugar, de su parte. Creo que llega con un enfoque en el que quiere ver todas las posiciones del equipo. Creo que tiene muy claro en qué debe concentrarse en los próximos tres meses, porque en la Fórmula 1 todo es a muy corto plazo... Pienso que ha sido agradable tener un liderazgo muy fuerte de su parte y ya ha tenido un impacto muy positivo".
Al ser cuestionado sobre el déficit de rendimiento de Cadillac, quienes ahora parecen estar por detrás de Aston Martin, Checo Pérez apuntó que todo es corregible y se logrará con el aprendizaje en pista para poder optimizar los procesos en el circuito, la estrategia, paradas de pits y la confiabilidad en el monoplaza, uno de los puntos débiles al inicio de la temporada.
"Sigo siendo muy optimista. Puedo ver, especialmente ahora con Marcin y su liderazgo, que viene buena gente en los próximos meses. Obviamente sabíamos que iba a ser un período muy difícil al principio... Cuando miras nuestro ritmo, no estamos a tres segundos de estar en los puntos. Si encontramos un segundo en los próximos meses, de repente podemos empezar a pelear en la mitad de la tabla".
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