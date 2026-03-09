Checo Pérez no ha vuelto a encontrar la misma F1 de antes: "Es demasiado artificial"

Para Cadillac, el rendimiento tendrá que esperar, ya que lo más importante en el Gran Premio de Australia era otra cosa. Como recién llegada a la Fórmula 1, la escudería estadounidense puede felicitarse por haber cumplido con su papel y haber marcado los primeros hitos importantes al completar su primer fin de semana : entrenamientos libres, clasificaciones y carrera con un monoplaza en la meta.

Sergio Pérez cruzó la bandera a cuadros a tres vueltas del líder, mientras que Valtteri Bottas se vio obligado a abandonar por un problema mecánico. Un bautismo de fuego complicado, pero que también permitió medir hasta qué punto el nuevo reglamento técnico había cambiado las cosas. Así, el piloto mexicano se sumó a las numerosas críticas dirigidas a la gestión de la energía.

"Es muy difícil entender lo que está pasando", se lamenta Sergio Pérez. "A veces, con la energía, levantas un poco el pie y cambia más de lo que cabría esperar. A veces llegaba 30 km/h más rápido a la curva 3 por levantar el pie de forma diferente o acelerar de otra manera. Sinceramente, son cosas que no entiendo".

"Es una Fórmula 1 muy diferente a la que estaba acostumbrado. Es mucho menos divertida, claramente. Ya no es tan divertida como antes, en lo que respecta a la carrera, y con toda la gestión que tenemos que hacer, sinceramente, no es genial".

Por desgracia, la Fórmula 1 ha cambiado mucho.

Sergio Pérez no se divirtió en la pista en su regreso. Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

A pesar de correr en la parte trasera del pelotón, Sergio Pérez también pudo comprobar hasta qué punto los adelantamientos ya no tienen mucho que ver con los de los últimos años, sobre todo cuando luchó —encarnizadamente— con Liam Lawson o cuando estuvo peleando con su compañero de equipo antes de abandonar.

"Me sorprendió, cuando estaba detrás de Valtteri, lo fácil que fue adelantarle", explica. "Pensaba que me acercaría y que estaría reñido al final de la recta, pero a mitad de la recta ya estaba cinco metros por delante y casi adelanté al coche de delante. Creo que todos estamos en esta carrera artificial, es demasiado artificial. Por desgracia, la Fórmula 1 ha cambiado mucho".

En cualquier caso, Sergio Pérez cree que este primer Gran Premio completado significa que "la luna de miel ha terminado" para Cadillac y que ahora es el momento de buscar progresos.

"Para el equipo, terminar la carrera ha sido increíble", insiste. "Es una pena que Valtteri no haya podido terminarla, pero en general ha sido una buena carrera, una buena reordenación del fin de semana. Empezamos con muchos problemas. Ahora se trata sobre todo de dar grandes pasos adelante. Tenemos que poner en marcha un plan dentro del equipo para progresar y reducir la diferencia, algo que creo que somos capaces de hacer".