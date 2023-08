La bandera roja salvó a Checo Pérez en Zandvoort, dice Newey

Sergio Pérez se encontraba cómodamente en el segundo lugar el domingo en la vuelta 63 de las 72 previstas cuando se fue largo en la curva uno al verse sorprendido por la gran cantidad de agua que comenzó a caer repentinamente sobre el circuito de Zandvoort.

El piloto mexicano, que regresó a la pista en la tercera posición, perdiendo un lugar con Fernando Alonso, llegó a golpear la parte trasera de su monoplaza con la barrera Tecpro en el incidente, lo que le ocasionó daños en el alerón de viga que se encuentra debajo del alerón trasero en los coches de Fórmula 1.

Poco después, la carrera fue detenida con bandera roja, por lo que Red Bull Racing pudo aprovechar los minutos de pausa para reparar el monoplaza de Pérez, quien luego pudo continuar la carrera para ser tercero en la pista, aunque fue clasificado cuarto por una sanción de cinco segundos motivada por un exceso de velocidad en el pitlane.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, en los pits al momento de la tormenta en Zandvoort. Photo by: Red Bull Content Pool

Newey aseguró en diálogo con Motorsport.com que "Checo" Pérez tuvo suerte con la bandera roja, ya que de lo contrario posiblemente la rotura en su coche RB19 se habría agravado.

"Hubo un poco de daño en el alerón de la viga que obviamente logramos reparar bajo la bandera roja", dijo Newey.

"Si no hubiera habido bandera roja, ¿habría llegado sin caerse a pedazos? No lo sé. Si no hubiera habido bandera roja, habría estado al borde de la integridad estructural", explicó el diseñador de Red Bull.

Newey se refirió también a la decisión de llamar a los pits a Pérez para cambiar de neumáticos intermedios a los de lluvia total justo antes que apareciera la bandera roja, algo que pudo haberle hecho perder posiciones al piloto de Guadalajara.

"Obviamente (Pérez) se había salido. Y el problema es que sabíamos que había una posibilidad razonable de bandera roja, pero igualmente, si te quedas fuera y no la hay, podrían sacarla. Así que es una de esas situaciones difíciles", resumió.

