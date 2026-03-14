Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de China

Checo Pérez bromea de la destrucción de su Cadillac: buscamos reducir la resistencia

Sergio Pérez señaló después de la clasificación del Gran Premio de China que no tenía explicación a por qué su Cadillac se desintegró durante la carrera sprint en la parte trasera.

Luis Ramírez Stuart Codling
Editado:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Sergio Pérez ha tenido que enfrentar un sábado complicado en el Gran Premio de China con el equipo Cadillac en una jornada marcada por la inconsistencia técnica y problemas de fiabilidad, situación que inició desde el viernes cuando no pudo tomar parte en la clasificación para la sprint.

El día de Pérez estuvo condicionado por una serie de contratiempos que impidieron mostrar el progreso real del monoplaza. Según explicó el tapatío, la estrategia del equipo se ha centrado en mitigar las debilidades del coche en un circuito que castiga severamente los neumáticos.

“Creo que estamos forzando bastante la configuración, especialmente de cara a la carrera, para intentar proteger ese neumático delantero izquierdo que ha sufrido de forma muy severa en nuestro coche”, admitió Pérez.

Una clasificación comprometida por el "deployment"

La sesión cronometrada, lejos de ser el escenario para una remontada tras una difícil Sprint, se convirtió en una carrera contra el reloj. Checo Pérez reveló que la ejecución operativa falló en momentos críticos, dejando al coche número 11 en una posición vulnerable antes de siquiera marcar un tiempo competitivo comprometiéndolo desde la Q1.

“Desafortunadamente, la clasificación se vio comprometida; llegamos tarde, perdimos una tanda de vueltas y luego tuve un problema con la entrega de energía que nos costó mucho tiempo, así que fue muy lamentable”, detalló el mexicano en la zona de medios dentro de los que estaba Motorsport.com.

A pesar de los fallos, Pérez mantiene la confianza en que el ritmo de carrera podría ser superior a lo mostrado en una sola vuelta rápida: “Creo que había bastante más potencial en el auto y espero que mañana podamos tener una buena carrera con los Aston [Martin] y darles pelea”.

Humor ante la pérdida de piezas

Uno de los momentos más comentados del sábado fue el desprendimiento de piezas de la carrocería del monoplaza de Cadillac durante la carrera sprint. En la parte final de la competencia corta se exhibió en la transmisión internacional como se desprendían partes posteriores del Cadillac. Una imagen posterior en redes sociales mostró que todo el costado derecho se había destruido.

Al ser cuestionado sobre si hubo contacto con otros vehículos; Pérez recurrió al sarcasmo para explicar lo sucedido.“Estábamos buscando reducir la resistencia para la carrera”, bromeó Checo, para luego recuperar la seriedad: “Desafortunadamente no fue así; ya veremos, ya veremos mañana”.

Sin embargo, el equipo aún no tiene respuestas claras sobre el origen de estos fallos estructurales. “No, todavía no lo sabemos”, respondió tajantemente cuando se le preguntó si habían encontrado algún tornillo suelto.

“Obviamente todavía son los primeros días para el equipo, pero estamos aprendiendo cada día que pasa”, reflexionó. “Espero que mañana podamos terminar la carrera con el coche completo”.

Más de la F1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo F1 GP China 2026: Antonelli derrota a Russell por la pole; Colapinto en 12 y Checo Pérez 22

Comentarios destacados

Más de
Luis Ramírez

F1 GP China 2026: Antonelli derrota a Russell por la pole; Colapinto en 12 y Checo Pérez 22

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
F1 GP China 2026: Antonelli derrota a Russell por la pole; Colapinto en 12 y Checo Pérez 22

O’Ward revela por qué fracasó la carrera de IndyCar en México: "No vi el hambre ni el deseo"

IndyCar
IndyCar
Arlington
O’Ward revela por qué fracasó la carrera de IndyCar en México: "No vi el hambre ni el deseo"

F1 GP China 2026: A qué hora y cómo ver la clasificación

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
F1 GP China 2026: A qué hora y cómo ver la clasificación
Más de
Sergio Pérez

FIA explica la sanción a Checo Pérez en la carrera sprint de China; esto sucedió

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
FIA explica la sanción a Checo Pérez en la carrera sprint de China; esto sucedió

¿Qué es lo que está frenando a Cadillac en su desarrollo en la F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
¿Qué es lo que está frenando a Cadillac en su desarrollo en la F1?

La FIA autoriza a Checo Pérez a disputar la carrera sprint en el GP de China

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
La FIA autoriza a Checo Pérez a disputar la carrera sprint en el GP de China
Más de
Cadillac

El CEO de Cadillac F1 revela cómo Colton Herta casi firma un contrato con Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
El CEO de Cadillac F1 revela cómo Colton Herta casi firma un contrato con Red Bull

"Es muy frustrante": Checo Pérez revela falla crónica de Cadillac en China

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
"Es muy frustrante": Checo Pérez revela falla crónica de Cadillac en China

Cadillac tendrá mejoras para el coche en cada carrera, avisa Bottas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Cadillac tendrá mejoras para el coche en cada carrera, avisa Bottas

Últimas noticias

Cinco conclusiones rápidas de la sprint y la clasificación del GP de China de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Cinco conclusiones rápidas de la sprint y la clasificación del GP de China de F1

Checo Pérez bromea de la destrucción de su Cadillac: buscamos reducir la resistencia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Checo Pérez bromea de la destrucción de su Cadillac: buscamos reducir la resistencia

F1 GP China 2026: Antonelli derrota a Russell por la pole; Colapinto en 12 y Checo Pérez 22

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
F1 GP China 2026: Antonelli derrota a Russell por la pole; Colapinto en 12 y Checo Pérez 22

La parrilla de salida para el GP de China de F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
La parrilla de salida para el GP de China de F1 2026