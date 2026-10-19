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Checo Pérez califica su 2026 en Cadillac como: "Sin duda, uno de mis mejores años"

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com. Sergio Pérez asegura que el 2026 es "uno de sus mejores años" en F1 por su nivel de manejo y liderazgo, esto aunque los resultados no han sido como hubiera esperado.

Luis Ramírez

Publicado: 19 oct 2026, 10:50

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Lars Baron / Getty Images

Si uno ve los números de Sergio Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1 podría calificar la campaña como desastrosa. Hasta ahora, Cadillac no ha sumado un punto, aunque el mexicano estuvo cerca de conseguirlo en el Gran Premio de Mónaco donde llevó el MAC-10 hasta la décima posición antes de sufrir una sanción. Pero si bien los números cuentan una parte de la historia hay que mirar la imagen completa, la cual no siempre está en la tabla final.

Por ejemplo, no se puede olvidar la actuación en Bakú donde desde el primer día estuvo cerca de colocarse en el top 10. Tampoco se puede dejar de lado Singapur donde estuvo cerca de obtener un giro de ventaja sobre su compañero Valtteri Bottas, situaciones que la tabla de resultados no demuestra.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Checo Pérez fue preguntado sobre si consideraría el 2026 como su peor temporada a lo que fue directo: “No, para nada”.

“En términos de resultados, obviamente, pero yo creo que las personas que entienden el deporte pueden ver al nivel que estoy manejando y el nivel que he estado teniendo, el desempeño que he hecho y pueden entender el nivel de año que he tenido”, indicó el mexicano.

Hasta ahora, en cada uno de los años en que ha estado compitiendo había sumado puntos, desde su debut en Sauber en el 2011 hasta su campaña final con Red Bull en el 2024. Ahora, esa posibilidad parece lejana cuando restan seis carreras para concluir la campaña.

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Ashwith S Pai

Sin embargo, para el integrante de Cadillac es importante observar todos los elementos que han rodeado el año de debut donde por primera vez ha tenido que liderar y construir un proyecto desde cero, con un coche que ha sufrido diversas modificaciones desde la primera carrera para solucionar los problemas de confiabilidad, hasta ahora donde él mismo se ha convertido en el líder de la escudería llevando la mano sobre el desarrollo y, cuando las herramientas se lo han permitido, competido contra el pelotón medio.

“Al final, la Fórmula 1 depende mucho de tu de tu coche para poder hacer cosas importantes. Al final tenemos gente que conoce mucho de este deporte y obviamente mi equipo y saben el en el nivel que estoy”.

Cuando el mexicano fue preguntado de ¿dónde pondría el 2026 dentro de su carrera comparándolo con otras temporadas evaluando sus resultados y rendimiento con el coche que ha tenido? Él indicó: “Yo creo que uno de mis mejores años. Sin duda, en términos de confianza, de nivel de manejo, de toma de decisiones, de liderazgo, sin duda uno de mis mejores años”.

“Estoy siendo parte de algo tan importante y fundamental de un nuevo proyecto. Mi voz tiene mucho peso aquí y creo que eso como como piloto tiene mucha responsabilidad también”, finalizó.

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